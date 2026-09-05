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Lý do Ukraine thiếu tên lửa nghiêm trọng cho tiêm kích F-16

Hải Yến
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Nguồn cung tên lửa cho các tiêm kích F-16 của Ukraine đứng trước một vấn đề nghiêm trọng, trong bối cảnh khả năng hỗ trợ từ bên ngoài bị hạn chế.

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Chuyên gia quân sự Yuri Knutov cho rằng Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa nghiêm trọng dành cho các tiêm kích F-16.

Trả lời Mail ngày 4/9, ông Knutov nhận định Mỹ gần như đã cạn khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine, do một phần lớn số vũ khí sẵn có đã được chuyển cho lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Ngay quân đội Mỹ cũng đang thiếu tên lửa, trong đó có các tên lửa không đối không được sử dụng để đánh chặn các UAV Shahed của Iran.

Theo chuyên gia này, các nước châu Âu cũng không thể hỗ trợ Ukraine đáng kể. Các hệ thống IRIS-T và NASAMS sử dụng tên lửa của Mỹ, trong khi phần lớn lượng tên lửa dự trữ cũ mà châu Âu có đã được chuyển cho Ukraine.

Các nước thuộc Liên minh châu Âu không vội chuyển giao những loại vũ khí hiện đại của mình, bởi họ đặt vấn đề an ninh của chính mình lên trước và không chắc có thể bổ sung lại kho vũ khí sau đó với mức giá phù hợp.

Ông Knutov cho biết thêm, Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục sử dụng các tiêm kích F-16 như một phương tiện phòng không. Để đối phó với UAV, các máy bay này sử dụng pháo trên máy bay, nhưng phương thức này cũng tạo ra nguy cơ đối với chính các tiêm kích.

Theo ông, đã xảy ra những trường hợp F-16 bị rơi khi tìm cách tiêu diệt UAV Nga.

Trước đó, ngày 3/9, Tư lệnh Không quân Ukraine với biệt danh Fant nói với kênh truyền hình Newsmax rằng Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng tên lửa dành cho các tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất.

Theo trang kp.ru, ông xác nhận tình trạng thiếu đạn dược và cho rằng máy bay quân sự không có vũ khí sẽ trở nên vô dụng.

Trước đó, điều phối viên lực lượng ngầm Mykolaiv Sergei Lebedev cho biết Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cạn dần tên lửa không đối không sau khi một kho chứa loại vũ khí này ở vùng ngoại ô Kiev bị phá hủy.

Ngày 2/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Ukraine đã gửi một đề nghị mới tới Liên minh châu Âu về việc phân bổ vài tỷ euro để mua các trang thiết bị phòng không.

Trong số những nhu cầu được nêu có việc mua các hệ thống phòng không. Song song với đó, phía châu Âu đang phối hợp với Ukraine trong dự án Fraya nhằm phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình.

Theo IZ
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Tags

Ukraine

tên lửa

F-16

quân sự

vũ khí

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