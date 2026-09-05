Kalashnikov nói chi tiết về đặc tính ưu việt của súng trường tấn công AK-12+

Nếu như khẩu AK-12 được Nga thiết kế cho binh lính sử dụng đại trà thì AK-12+ là phiên bản nâng cấp vượt trội dành riêng cho lính đặc nhiệm.

Hôm 1/9, nguyên mẫu súng trường tấn công AK-12+ mới nhất đã được ra mắt tại Vladivostok và ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.

Trong khi khẩu AK-12 cơ sở được đưa vào sử dụng từ năm 2018, dự định là sự thay thế toàn diện cho AK-74 đã lỗi thời như một phần của bộ trang bị Ratnik, thì phiên bản AK-12+ được định vị là vũ khí chuyên dụng và cao cấp dành cho những đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ.

Mục tiêu chính của nhà phát triển là tạo ra một loại súng có độ chính xác cao, với khả năng đảm bảo tiêu diệt mục tiêu ở tầm trung trong mọi điều kiện tác chiến, kể cả ban đêm và tầm nhìn hạn chế.

Tính năng mới sẽ đạt được không chỉ bằng cách thiết kế lại cơ cấu hoạt động của vũ khí mà còn dựa trên tích hợp với những hệ thống ngắm quang học - điện tử hiện đại.

Những thay đổi trong thiết kế của AK-12+ đã ảnh hưởng đến các bộ phận quan trọng chịu trách nhiệm về độ chính xác và độ cứng vững của hệ thống.

Một trong những cải tiến quan trọng là nòng súng có thành dày hơn, giúp tăng độ cứng, giảm rung động khi bắn và hạn chế sinh nhiệt khi tác xạ liên tục. Cùng với những thay đổi về hình dạng nòng súng, các kỹ sư cũng đã mở rộng buồng khí, điều chỉnh nó cho phù hợp với hình dạng mới.

Để theo đuổi độ chính xác, các kỹ sư đã thực hiện một bước đi táo bạo bằng cách loại bỏ hoàn toàn phụ kiện trên nòng, trước kia phiên bản cơ sở dùng để gắn lưỡi lê, súng phóng lựu kẹp nòng và móc dây đeo.

Giải pháp này không chỉ đơn giản hóa mà còn giải phóng không gian cho các bộ phận quan trọng hơn, điển hình như đầu nòng giờ đây được ren, cho phép lắp đặt các thiết bị thay thế như bộ phận giảm giật có rãnh và ống giảm thanh.

Ốp tay cầm trước được kéo dài, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và khả năng kiểm soát tốt hơn, cùng với bộ phận ngắm được thiết kế lại đã hoàn thiện bức tranh tổng thể. AK-12+ hiện đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt, cho thấy mức độ sẵn sàng cao của dự án.

Kalashnikov giới thiệu súng AK-12+ nâng cấp dành cho lực lượng đặc nhiệm.

Cần nói thêm, vào mùa Xuân năm 2026, truyền thông Nga hé lộ tính năng đột phá của AK-12+ là khả năng bắn trúng mục tiêu đường kính 30cm ở khoảng cách 500m. Điều này thể hiện nỗ lực biến một khẩu súng trường tấn công thông thường thành súng bắn tỉa sử dụng đạn cỡ 5,45×39mm.

Một lịch sử ngắn gọn về AK-12 đó là hành trình đến trạng thái hiện tại của nó rất dài và gian nan, được đánh dấu bằng sự cải tiến liên tục dựa trên phản hồi từ quân đội.

Những mẫu sản xuất đầu tiên được giao cho quân đội vào năm 2019, nhưng một số thiếu sót đã được phát hiện trong quá trình sử dụng, và nhà sản xuất đã nhanh chóng khắc phục.

Năm 2021, khẩu súng trường này đã sử dụng báng và bộ phận bảo vệ cò từ súng máy hạng nhẹ RPK-16, và vấn đề về độ rơ giữa ốp tay cầm và ống dẫn khí, vốn gây phàn nàn cho người dùng khi lắp đặt kính ngắm điểm đỏ cũng đã được giải quyết.

Tuy nhiên, giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tiến hóa của súng trường tấn công diễn ra vào năm 2023, khi một phiên bản AK-12 được thiết kế lại hoàn toàn được ra mắt.

Các kỹ sư đã thiết kế lại cơ chế cò, loại bỏ chế độ bắn loạt 2 phát vốn được chứng minh là không cần thiết trong chiến đấu để quay trở lại thiết kế 3 vị trí tiêu chuẩn: An toàn, bắn từng phát và bắn tự động.

Hơn nữa mẫu năm AK-12 năm 2023 đã trang bị cần gạt chọn chế độ an toàn hai bên được chờ đợi từ lâu, điều này rất quan trọng để bắn thoải mái từ cả vai phải và vai trái.

Sau đó vào năm 2024, một phiên bản cải tiến khác đã được giới thiệu tại Triển lãm Interpolitex, tập trung vào yếu tố công thái học khi hình dạng báng được thay đổi và trở thành dạng ống lồng.

Điều này cho phép điều chỉnh chiều dài vũ khí phù hợp với số đo nhân trắc học cá nhân của người bắn. Các thanh ray Picatinny cũng được thêm vào súng để gắn kèm thiết bị.

Việc giới thiệu AK-12+ vào năm 2026 phù hợp với logic phát triển súng trường tấn công của Nga. Nền tảng đã được kiểm chứng qua thời gian được định kỳ điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, trong trường hợp này là lực lượng đặc nhiệm.

Các hoạt động chiến đấu liên tục trên tiền tuyến của chiến dịch quân sự đặc biệt giúp nhanh chóng phát triển những mẫu vũ khí tối ưu cho binh lính và thử nghiệm chúng một cách tích cực trên chiến trường.