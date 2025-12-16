Lý do rết bò vào nhà và cách đuổi chúng "một đi không trở lại"

Rết là những sinh vật nhiều chân trông rùng rợn, là những vị khách không được chào đón trong ngôi nhà của bạn. Loài gây hại này có thể di chuyển rất nhanh trong nhà và rất khó để bắt được.

Nếu bạn đã phát hiện rết trong nhà, có thể bạn đang cảm thấy bất an. Vẻ ngoài của những sinh vật này thường khiến con người khó chịu.

Mặc dù rết không được xem là nguy hiểm đối với con người, nhưng rõ ràng đây không phải là loài côn trùng mà bạn muốn để chúng bò lung tung trong nhà. Suy cho cùng, bạn xứng đáng được cảm thấy thoải mái và thư giãn khi ở nhà, chứ không phải lo lắng về những con côn trùng ẩn nấp đâu đó.

Trong bài viết này, các chuyên gia đến từ công ty chăm sóc sân vườn Oasis Turf and Tree (Mỹ) sẽ đi sâu vào một số điều bạn nên biết về rết trong nhà, bao gồm lý do vì sao chúng xuất hiện ngay từ đầu và cách bạn có thể loại bỏ chúng.

#1: Vì sao trong nhà lại có rết?

Có lẽ bạn sẽ không thích câu trả lời cho câu hỏi này. Một yếu tố then chốt thu hút rết vào trong nhà chính là thức ăn… và nguồn thức ăn chủ yếu của chúng là các loài côn trùng khác như nhện, dế và bọ.

“Mặc dù một số người cho rằng bạn nên để rết yên để chúng ăn các loài côn trùng khác, nhưng quan điểm của chúng tôi là nên hướng tới việc loại bỏ tất cả những loài gây hại này.” các chuyên gia tại Oasis Turf and Tree nhấn mạnh.

Giống như các loài gây hại khác, rết cũng bị thu hút vào trong nhà bởi sự ấm áp và an toàn của nơi trú ẩn. Khi thời tiết trở lạnh, các loài gây hại ngày càng có xu hướng tìm đường vào trong nhà.

Khi đã vào bên trong, rết thường ẩn nấp ở các vị trí kín đáo. Bạn có thể tìm thấy chúng trong các thùng đồ, trong các vết nứt hoặc khe hở, dọc theo chân tường, hoặc thậm chí trong các đường ống thoát nước. Đa số mọi người chỉ bắt gặp rết đang chạy vụt qua để tìm chỗ ẩn tiếp theo. Chúng thường không ở ngoài chỗ trống.

#2: Rết vào nhà bằng cách nào?

Như đã đề cập, rết thường bị thu hút vào trong nhà vì thức ăn và nơi trú ẩn. Chúng cũng có khả năng chui vào nhà khi không khí bắt đầu trở nên khô hơn. Rết ưa môi trường ẩm, và điều kiện khô ráo sẽ buộc chúng phải tìm vào trong nhà.

Về cách chúng xâm nhập vào nhà, cũng giống như các loài gây hại khác, rết thường đi qua các vết nứt ở móng nhà, khe hở ở cửa sổ hoặc cửa ra vào, và các đường ống thoát nước. Rết có thể luồn qua những lỗ rất nhỏ.

Dù vậy, việc trám kín các vết nứt, khe hở hoặc lỗ hổng vẫn là điều rất cần thiết.

Nếu trong nhà bạn có rết, hãy kiểm tra kỹ các khu vực có khe hở, vết nứt... (Ảnh: Oasis Turf and Tree)

#3: Rết có nguy hiểm không?

Mặc dù rết nhìn chung không được xem là nguy hiểm đối với con người, chúng vẫn có thể cắn. Vết cắn có thể gây đau cho người hoặc thú cưng.

Tuy nhiên, rết rất hiếm khi cắn. Về cơ bản, bạn gần như phải cầm trực tiếp một con rết lên thì mới bị cắn. Trong hầu hết các trường hợp, chúng chỉ tìm cách chạy trốn bạn càng nhanh càng tốt và rất khó để bắt được.

Mèo hoặc chó của bạn có khả năng cao hơn trong việc đuổi bắt và tóm được rết. Nếu thú cưng của bạn bị rết cắn, hiện chưa ghi nhận mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với sức khỏe (dù có thể sẽ đau).

#4: Cách loại bỏ rết khỏi nhà

Như đã đề cập, việc trám kín các vết nứt và khe hở, cũng như cố gắng đóng kín các lối xâm nhập từ bên ngoài, là một cách hiệu quả để ngăn côn trùng vào nhà.

Vì rết thích độ ẩm, bạn cũng có thể sử dụng máy hút ẩm ở tầng hầm hoặc những khu vực ẩm ướt khác. Việc loại bỏ các khu vực có nước đọng xung quanh nhà cũng rất hữu ích.