Trung Quốc nổi tiếng với nền ầm thực phong phú, tuy nhiên thịt mèo không nằm trong danh sách các món ăn chính thống ở quốc gia này.

Những người già ở quốc gia này kể lại rằng, có những giai đoạn cực kỳ đói kém, họ phải ăn cả vỏ cây và dễ cây nhưng ít có ai động tới thịt mèo. Đối với người Trung Quốc, thịt mèo không chỉ khó ăn, đôi khi có độc mà con vật này còn mang nhiều ý nghĩa về mặt tâm linh.

Vì sao người Trung Quốc không ăn thịt mèo?

Có nhiều giả thuyết lý giải việc người Trung Quốc gần như không ăn thịt mèo. Đầu tiên, mèo có thể bắt chuột và bảo vệ thức ăn, khiến chúng trở thành trợ thủ đắc lực cho người nông dân.

Trong một xã hội nông nghiệp, ngũ cốc là huyết mạch, và chuột là kẻ thù lớn nhất của ngũ cốc. Một con mèo tốt có thể bắt được hàng trăm con chuột mỗi năm, tương đương với việc đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn cho cả gia đình. Vì vậy, người nông dân đặc biệt trân trọng mèo và coi chúng như thành viên trong gia đình.

Tiếp đến là theo quan niệm tâm linh. Người Trung Quốc coi mèo là loài vật có linh tính cao, kết nối với thế giới âm phần. Họ tin rằng giết hoặc ăn thịt mèo sẽ mang lại vận xui, tai họa cho gia đình.

Bên cạnh đó, quan niệm dân gian của Trung Quốc cho rằng mèo có 9 mạng. Việc sát hại một sinh vật như vậy được xem là rước lấy oán hận và nghiệp báo nặng nề.

Mèo là trợ thủ đắc lực cho người nông dân.

Bản thảo cương mục - một từ điển bách khoa của Trung Quốc về dược vật học được thầy thuốc Lý Thời Trân biên soạn có ghi, thịt mèo không thích hợp để cho việc làm thức ăn cho con người. Theo nội dung trong cuốn sách này, thịt mèo có mùi kém, vị chua, so với các loại thịt thông thường khác thịt mèo rất khó ăn.

Lý Thời Trân khẳng định, thịt mèo có thể có công dụng hỗ trợ trừ khử phong thấp, giải độc và hỗ trợ điều trị các chứng lao lực, tuy nhiên, nó có thể có độc đối với cơ thể người và có vị chua kém ngon miệng. Vị danh y này nhấn mạnh “không đưa thịt mèo vào làm thức ăn”.

Đến triều đại nhà Thanh, cuốn Bản thảo cương mục trở nên cực kỳ phổ biến. Do đó, lập luận của Lý Thời Trân về thịt mèo ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người dân Trung Quốc. Ngay từ thời đó, trẻ em đã được nhắc nhở không được ăn thịt mèo. Quan điểm này được truyền qua nhiều thế hệ, cuối cùng hình thành sự đồng thuận văn hóa.

Thời gian trôi qua, hình ảnh mèo dần đi vào đời sống văn hóa của người Trung Quốc. Các nhà văn, nhà thơ đặc biệt ngưỡng mộ sự thanh lịch của mèo, thường viết về chúng trong tác phẩm của họ. Những con mèo trong các tác phẩm hội họa hoặc cuộn tròn dưới cửa sổ hoặc đuổi theo bóng bướm, sống động, thể hiện đầy đủ sự nhàn nhã và quyến rũ.

Trong dân chúng, mèo được coi là biểu tượng của sự may mắn, được cho là có tác dụng xua đuổi tà ác và thảm họa, bảo vệ sự bình yên của các gia đình. Nhiều người mang mèo vào ngôi nhà mới vừa hoàn thành với hy vọng có một cuộc sống thịnh vượng và ấm no.

Mèo vượt ra khỏi “công cụ bắt chuột” đơn thuần mà trở thành người bạn đối với nhiều người Trung Quốc.

Bên cạnh sự thay đổi về nhận thức, Trung Quốc cũng ban hành các điều luật cụ thể nghiêm cấm việc ăn thịt mèo. Theo ghi nhận, Thâm Quyến là thành phố đầu tiên chính thức ban hành luật cấm tiêu thụ thịt chó, mèo từ tháng 4/2020. Tiếp sau đó, thành phố Châu Hải cũng áp dụng lệnh cấm tương tự. Thậm chí, Hong Kong đã cấm tiêu thụ thịt mèo từ hơn 70 năm trước.

Tiếp đến, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc loại chó, mèo ra khỏi danh sách vật nuôi được phép lấy thịt. Từ lâu, mèo vượt ra khỏi “công cụ bắt chuột” đơn thuần mà trở thành người bạn đối với nhiều người Trung Quốc.