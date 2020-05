Lý do nên uống nước ép nam việt quất hàng ngày

Nước ép nam việt quất giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiểu (UTIs): Nhiều phụ nữ ở độ tuổi từ 20 trở lên có nhiều khả năng bị nhiễm khuẩn đường tiểu, gây ra cảm giác khó chịu và cảm giác nóng bỏng. Nước ép nam việt quất được biết là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa UTIs bởi vì nó có chất chống oxy hoá được gọi là proanthocyanidins ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây ra các nhiễm trùng này.

Nước ép nam việt quất giàu vitamin C: Loại trái cây này rất giàu vitamin C và nên được dùng thường xuyên. Đó là bởi vì vai trò của Vitamin C rất quan trọng trong cơ thể. Nó giúp ngăn ngừa cảm cúm thông thường, tăng cường miễn dịch nói chung và cải thiện sức khỏe làn da...

Nước ép nam việt quất là một nhà máy sản xuất các chất dinh dưỡng và khoáng chất: Ngoài chất chống oxy hoá giàu chất xơ, nước trái cây nam việt quất chứa nhiều vitamin và khoáng chất bao gồm protein, carbohydrate, phốt pho, natri, canxi, magiê, sắt và kẽm. Nó cũng rất giàu thiamin và niacin. Nước ép nam việt quất cũng là nguồn cung cấp vitamin B, E và K. Điều này có nghĩa là nếu uống nước trái cây nam việt quất mỗi ngày, bạn có thể đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu dinh dưỡng.

Nước ép nam việt quất cung cấp năng lượng: Nước ép nam việt quất được biết có nhiều đường tự nhiên và carbohydrate. Số calorie cho mỗi ly nước ép tương đối cao hơn do lượng đường tự nhiên của nó. Nếu bạn muốn bổ sung lượng năng lượng sau khi tập luyện hoặc nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, bạn nên uống nước ép nam việt quất thường xuyên hơn.

Nước ép nam việt quất ngăn ngừa lão hóa và bệnh tim mạch: Nước ép nam việt quất chứa các chất chống oxy hoá như flavanoids giúp duy trì sức khoẻ của hệ thống tim mạch. Trái tim thường bị ảnh hưởng bởi cao huyết áp, béo phì và tiểu đường, trong đó các động mạch làm tắc nghẽn và gây ra các cơn đau tim. Flavanoids có trong nước trái cây nam việt được biết đến để ngăn ngừa điều này. Các chất chống oxy hoá cũng giúp trong quá trình làm chậm lão hóa bằng cách chống lại các gốc tự do trong cơ thể.

Nước ép nam việt quất được biết là ngăn ngừa ung thư: Flavanoid có trong quả việt quất có các hợp chất chống lại ung thư, làm giảm sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể. Chúng cũng có đặc tính chống khối u ngăn ngừa đông máu và làm giảm sự phát triển nhanh các khối u trong cơ thể.