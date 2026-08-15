Lý do nên đặt một chiếc khẩu trang y tế vào tủ lạnh

Mẹo nhỏ này cũng rất tốt cho sức khỏe, cải thiện bữa ăn cho cả gia đình bạn.

Nhiều người dùng khẩu trang y tế mà không biết rằng chiếc khẩu trang này có thể hỗ trợ hút ẩm và khử mùi trong tủ lạnh. Đây không phải "mẹo thần kỳ" giúp tiết kiệm điện ngay lập tức, nhưng nếu làm đúng cách, nó có thể giúp tủ lạnh sạch sẽ hơn, hạn chế mùi khó chịu và góp phần bảo vệ an toàn thực phẩm cho cả gia đình.

Vì sao mùi tủ lạnh không nên xem nhẹ?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), tủ lạnh là nơi bảo quản cả thực phẩm sống, chín, rau củ, sữa và đồ ăn thừa. Khi các loại thực phẩm này để chung trong môi trường kín, mùi rất dễ hòa lẫn vào nhau. Đáng lo hơn, độ ẩm cao trong tủ lạnh tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển trên bề mặt thực phẩm hoặc trong các khe, khay chứa.

Một số vi khuẩn có thể phát triển ngay cả ở nhiệt độ lạnh, đặc biệt khi thực phẩm bảo quản không kín hoặc để quá lâu. Thực phẩm bị ám mùi, nhiễm khuẩn có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, nhất là ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có sức đề kháng kém.

Vì vậy, việc giữ tủ lạnh khô ráo, ít mùi và sạch sẽ không chỉ giúp dễ chịu khi sử dụng mà còn liên quan trực tiếp đến vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cả gia đình cũng như giúp bữa ăn ngon miệng hơn.

Dùng khẩu trang y tế để khử mùi tủ lạnh

Nếu mỗi lần mở tủ lạnh bạn đều ngửi thấy mùi thức ăn lẫn lộn, có thể thử mẹo đơn giản này.

Cách thực hiện:

Cắt một đầu khẩu trang.

Cho một nắm trà khô (trà xanh hoặc trà đen) vào bên trong.

Buộc kín lại.

Đặt ở ngăn mát tủ lạnh.

Cơ chế hoạt động

Trà khô có khả năng hấp thụ mùi và độ ẩm nhẹ. Kết hợp với lớp lọc của khẩu trang, túi trà giúp giảm mùi hôi và tạo cảm giác dễ chịu hơn khi mở tủ lạnh. Môi trường bớt ẩm cũng góp phần hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc.

Nên thay túi trà khoảng 1 tháng/lần hoặc sớm hơn nếu thấy trà bị ẩm.

Ngoài ra bạn có thể dùng khẩu trang y tế để giảm đóng tuyết ở ngăn đông

Hiện tượng đóng tuyết ở ngăn đông thường xuất hiện khi hơi ẩm ngưng tụ và đóng băng. Lớp tuyết dày không chỉ chiếm diện tích mà còn khiến việc lấy thực phẩm khó khăn hơn.

Cách làm

Cắt một đầu của khẩu trang y tế.

Nhét một ít khăn giấy khô vào bên trong để tạo thành túi nhỏ.

Dùng dây đeo của khẩu trang buộc chặt phần miệng.

Đặt túi này vào một góc ngăn đông.

Vì sao có tác dụng?

Khăn giấy có khả năng hút ẩm, còn lớp vải khẩu trang giúp không khí lưu thông. Túi nhỏ này sẽ hấp thụ một phần hơi ẩm dư thừa trong ngăn đông, từ đó hỗ trợ giảm hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành băng.

Lưu ý: Khi thấy khăn giấy bên trong đã ẩm, nên thay túi mới để duy trì hiệu quả hút ẩm.

Cho khẩu trang vào tủ lạnh có giúp tiết kiệm điện?

Đây là điểm nhiều người hiểu nhầm. Khẩu trang đặt trong tủ lạnh không phải thiết bị tiết kiệm điện. Tác dụng chính của nó là hỗ trợ hút ẩm và khử mùi, giảm sinh sôi vi khuẩn gây bệnh.

Muốn tủ lạnh hoạt động hiệu quả và tiết kiệm điện hơn, bạn nên chú ý:

Hạn chế mở cửa tủ quá lâu hoặc quá nhiều lần.

Để thức ăn nguội hoàn toàn rồi mới cho vào tủ.

Đặt tủ cách tường ít nhất 10 cm, ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh gần bếp, lò vi sóng.

Giữ tủ lạnh sạch là đang bảo vệ sức khỏe cả gia đình

Ngoài việc dùng túi khẩu trang hút ẩm hoặc khử mùi, chuyên gia vệ sinh an toàn thực phẩm khuyên nên:

Lau dọn tủ lạnh mỗi 1-2 tuần.

Bảo quản thực phẩm trong hộp kín.

Tách riêng thực phẩm sống và chín.

Kiểm tra thường xuyên và bỏ thực phẩm quá hạn, có mùi lạ hoặc chảy nước.

Có thể xem mẹo đặt khẩu trang vào tủ lạnh như một giải pháp bổ trợ nhỏ nhưng hữu ích. Nó không thay thế việc vệ sinh tủ lạnh định kỳ, nhưng có thể giúp giảm mùi khó chịu, hạn chế ẩm mốc và tạo môi trường bảo quản thực phẩm sạch sẽ hơn.

Một chiếc khẩu trang tưởng như chỉ dùng để bảo vệ đường hô hấp, nếu tận dụng đúng cách, lại có thể góp phần giúp chiếc tủ lạnh của bạn khô ráo hơn, ít mùi hơn và an toàn hơn cho bữa ăn của cả gia đình.

(Ảnh minh họa: Internet)