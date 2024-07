Lý do máy tiệt trùng nhà Fatzbaby bán chạy số 1 sàn TMĐT năm 2022 - 2023

Mặc dù trẻ sơ sinh đã có sẵn hệ miễn dịch bẩm sinh, nhưng hệ miễn dịch này vẫn chưa hoàn thiện, khiến bé dễ bị vi khuẩn, vi-rút và các tác nhân gây bệnh khác xâm nhập. Trong 12 tháng đầu đời, bé dễ mắc các bệnh truyền nhiễm do môi trường lẫn thói quen hay đưa các vật dụng, đồ chơi vào miệng. Theo thống kê, mỗi năm thế giới ghi nhận 500.000 ca tử vong ở trẻ sơ sinh do các vi khuẩn gây bệnh phế cầu, nhiễm khuẩn huyết… gây ra. Vậy nên, để con yêu phát triển vượt trội và khỏe mạnh toàn diện, bố mẹ cần quan tâm đặc biệt đến các giải pháp có thể hỗ trợ chăm sóc và bảo vệ thế giới xung quanh con.



Hành trình 14 năm trên đất Việt, Fatzbaby với tuyên ngôn "Chăm sóc con chuẩn chuyên gia" đã liên tục áp dụng công nghệ mới trong tất cả các sản phẩm máy tiệt trùng của mình, đồng hành cùng hàng triệu mẹ bỉm Việt Nam và hệ thống ngành y khoa Nhi với hơn 50 bệnh viện trong việc phòng chống bệnh vặt, giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm ở trẻ sơ sinh.

Tính đến nay, Fatzbaby là một trong những thương hiệu mẹ và bé hiếm hoi được kiểm định và công nhận khả năng tiệt trùng đến 99,9% bởi Tập đoàn thử nghiệm, kiểm định và thẩm tra chất lượng sản phẩm hàng đầu thế giới SGS - tại Thụy Sỹ với những dòng sản phẩm tiệt trùng UVC.

Đạt chất lượng quốc gia lẫn quốc tế, Fatzbaby trở thành thương hiệu mẹ và bé số 1 trên sàn TMĐT. Theo ghi nhận từ Metric, trong suốt 2 năm liền, Fatzbaby có doanh số bán hàng cao nhất trên top 4 nền tảng sàn TMĐT lớn nhất tại Việt Nam (đạt 41,20% doanh số trên tổng các dòng sản phẩm). Trong đó, riêng máy tiệt trùng mang thương hiệu Fatzbaby đạt doanh số 55,94% năm 2023 và 67,72% năm 2022 - dẫn đầu toàn thị trường so với máy tiệt trùng tương đương của các thương hiệu khác.

Đơn cử có thể kể đến, dòng sản phẩm đang được yêu thích nhất tại nhà Fatzbaby gọi tên máy đa năng điện tử Multimax 7 được tích hợp rất nhiều tính năng bên cạnh việc tiệt trùng, giúp các mẹ giải quyết rất nhiều nhu cầu.

Từ sự thấu hiểu người dùng trong việc nghiên cứu và cho ra mắt nhiều sản phẩm tiện lợi và ưu việt, dễ dàng sử dụng, Fatzbaby duy trì vị thế tiên phong của mình trong lòng hàng triệu người phụ nữ Việt Nam, giúp mỗi bố mẹ đều có thể trở thành chuyên gia nuôi con ngay tại nhà.

Ngoài ra, không chỉ riêng máy tiệt trùng, máy hút sữa cùng các dòng sản phẩm khác của Fatzbaby với nhiều mệnh giá khác nhau để dù khách hàng thuộc phân khúc nào cũng có thể tiếp cận và dễ dàng tìm được "trợ thủ" cho mình trên con đường làm mẹ.

Bằng tất cả sự thấu hiểu dành cho người mang "thiên chức" lớn lao, Fatzbaby hứa hẹn sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ thế giới quanh con yêu, cùng con phát triển một cách trọn vẹn.

* Nghiên cứu thứ hạng bán chạy dựa trên số đơn vị đã bán và doanh số đã bán, khảo sát trên các sản phẩm nhóm hàng "Máy tiệt trùng" của các sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử có đơn bán sản phẩm bao gồm Shopee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn và Tiktok Shop Việt Nam trong thời gian từ 01/01/2022 tới hết ngày 31/12/2023 theo kết quả từ công ty cổ phần khoa học dữ liệu -Metric.