Lý do giá vàng giảm mạnh

Sáng nay (1/8), giá vàng trong nước lại quay đầu giảm sau 2 ngày tăng liên tiếp. Giá vàng giảm trong bối cảnh đồng USD vẫn duy trì ở mức cao, khiến sức hấp dẫn của kim loại quý suy yếu.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về mốc 141 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn SJC niêm yết 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý có giá 137-141 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139-142 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 137-141 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước quay đầu giảm theo giá vàng thế giới (ảnh: Như Ý).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.043 USD/ounce, giảm 57 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 129 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm của giá vàng diễn ra trong bối cảnh đồng USD vẫn duy trì ở mức cao, khiến sức hấp dẫn của kim loại quý suy yếu sau chuỗi phiên biến động mạnh. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng gần 12 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.338 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.090 - 26.470 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.250 - 26.280 đồng/USD (mua - bán), thấp hơn giá bán trong hệ thống ngân hàng.