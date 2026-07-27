Lý do gần 70.000 người tìm kiếm 1 chuyến bay

Chiếc Airbus A350-1000ULR của Hãng hàng không Qantas (Australia) đã hoàn thành chuyến bay thử kéo dài hơn 19 giờ từ Pháp đến Australia. Mẫu máy bay được phát triển để phục vụ các đường bay thẳng siêu dài.

Chiếc máy bay chuyên bay đường dài của Qantas lần đầu tiên hạ cánh xuống Australia vào ngày 24/7 (giờ địa phương), sau chuyến bay thử kéo dài 19 giờ từ Pháp.

Mẫu Airbus A350-1000ULR, được thiết kế riêng cho Qantas nhằm thực hiện một số chuyến bay thương mại dài nhất thế giới, đã cất cánh không dừng từ cơ sở sản xuất của Airbus tại Toulouse (Pháp) vào ngày 23/7 để bay tới Melbourne (Australia).

Chiếc Airbus A350-100ULR chính thức chạm bánh xuống sân bay Melbourne, khép lại hành trình bay thẳng liên tục kéo dài 19h12 phút. Ảnh: Getty.

Mẫu máy bay này được thiết kế để có thể bay liên tục tới 22 giờ, phục vụ đường bay thẳng Sydney - London của hãng, dự kiến bắt đầu vào tháng 10/2027.

Chuyến bay thử đã thu hút sự quan tâm của những người yêu thích hàng không. Sáng 24/7, gần 70.000 người đã theo dõi hành trình gần 17.000 km của máy bay trên trang Flightradar24, trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên thế giới trong ngày.

Theo trang theo dõi không lưu này, chuyến bay rời Toulouse lúc 7h33 sáng 23/7 (giờ địa phương) và hạ cánh xuống Melbourne lúc 10h46 sáng 24/7 (giờ địa phương) sau hơn 19 giờ bay.

Trong một tuyên bố, Qantas cho biết chuyến bay thử được vận hành bởi 4 phi công và 5 kỹ sư của Airbus.

Phi công của Qantas - Alex Passerini - nói với Channel Seven rằng chuyến bay trở về sẽ kéo dài 23 giờ, trong đó phi hành đoàn sẽ thử nghiệm nhiều hệ thống của máy bay, từ chuyển nhiên liệu đến điều hòa không khí. Ông Passerini cho biết các thành viên tổ bay sẽ được nghỉ ngơi định kỳ trên máy bay theo các hệ thống được hãng xây dựng dựa trên dữ liệu.

Máy bay thực hiện các bước kiểm tra chuyên sâu nhằm đánh giá toàn bộ tình trạng sau chuyến bay lịch sử. Ảnh: Keg.

Chiếc máy bay thử nghiệm hiện chưa được sơn màu trắng - đỏ chính thức của Qantas. Thay vào đó, máy bay có lớp sơn màu be với nhận diện thương hiệu của hãng và logo Qantas ở đầu cánh. Hãng cho biết chiếc A350-1000ULR đầu tiên mang màu sơn chính thức của Qantas, có tên Vega, hiện vẫn đang trên dây chuyền lắp ráp và sẽ được bàn giao vào tháng 4/2027.

Theo Airbus, bình nhiên liệu bổ sung dung tích 20.000 lít của A350-1000ULR cho phép máy bay thực hiện các đường bay siêu dài gần 18.500 km. Tháng 6 vừa qua, Qantas cho biết hãng mua 12 chiếc máy bay loại này với cấu hình 238 ghế, thay vì hơn 300 ghế như các phiên bản A350-1000 khác.

Tuy nhiên, với chuyến bay siêu dài Sydney - London mà hãng dự kiến khai thác, hành khách phải vượt qua từ 9 đến 11 múi giờ, ảnh hưởng khá nhiều tới đồng hồ sinh học Các chuyên gia không loại trừ khả năng hành khách bị mệt mỏi, lệch múi giờ và nguy cơ mất nước.

Máy bay cũng có khu vực chăm sóc sức khỏe nằm giữa hạng phổ thông cao cấp và hạng phổ thông dành cho tất cả mọi người.

Giáo sư Cistulli từ Đại học Sydney tư vấn trước khi ngủ trên máy bay, hành khách nên ưu tiên ăn đồ ít chất béo, nhiều protein. Việc xây dựng thực đơn riêng cho chuyến bay dài cũng được tính toán.