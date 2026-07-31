Lý do BMW hoãn dự án SUV off-road đấu với Mercedes-Benz G-Class

Theo nguồn tin chuyên về xe BMW, dự án sản xuất một mẫu SUV địa hình mới đã bị đình trệ khi hãng xe Đức cho rằng doanh số dự kiến sẽ khó đạt kỳ vọng.

Các mẫu bán tải và SUV thiên về off-road đang là một trong những phân khúc "hái ra tiền" của ngành ô tô khi thường có giá bán cao và mang lại biên lợi nhuận hấp dẫn. Chính vì vậy, nhiều hãng xe đã đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm này nhằm gia tăng doanh thu.

Theo đó, Audi được cho là đang cân nhắc ý tưởng ra mắt một mẫu SUV hạng sang để cạnh tranh với Mercedes-Benz G-Class , dự kiến lấy cảm hứng từ mẫu Concept C ra mắt năm ngoái.

Ngay cả BMW, thương hiệu nổi tiếng với triết lý thiên về cảm giác lái, cũng từng cân nhắc tham gia phân khúc SUV địa hình cao cấp.

Vào năm ngoái, nhiều nguồn tin cho biết hãng xe Đức đang nghiên cứu một mẫu SUV mới nhằm cạnh tranh trực tiếp với Land Rover Range Rover, Lexus LX và Mercedes-Benz G-Class.

Theo kế hoạch ban đầu, mẫu xe này có thể ra mắt sớm nhất vào năm 2029, được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Mỹ. Xe sử dụng nền tảng của BMW X5 thế hệ mới và thậm chí có khả năng thay thế mẫu XM vốn có doanh số không như kỳ vọng.

Đầu năm nay, CEO bộ phận BMW M, Frank van Meel, cũng từng bày tỏ quan điểm cởi mở về khả năng phát triển một mẫu SUV hiệu suất cao hướng đến off-road.

Ông cho rằng các giải đua địa hình như Dakar Rally đã chứng minh xe hiệu năng cao hoàn toàn có thể kết hợp với khả năng chinh phục địa hình, do đó một mẫu BMW M off-road sẽ không phải là điều mâu thuẫn.

Một bản dựng thiết kế SUV địa hình của BMW. Ảnh: Autoblog

Tuy nhiên, theo thông tin mới từ BMW Blog , dự án này đã âm thầm bị đình lại trước khi nhận được phê duyệt cuối cùng.

Nguồn tin cho biết BMW đánh giá mẫu SUV này khó đạt doanh số đủ lớn để bù đắp chi phí phát triển. Sau thất bại thương mại của XM, hãng dường như thận trọng hơn với các dự án SUV hạng sang có chi phí đầu tư lớn.

Ngoài ra, BMW hiện cũng đang triển khai kế hoạch đầy tham vọng khi dự kiến giới thiệu 40 mẫu xe hoàn toàn mới hoặc nâng cấp trước cuối năm 2027. Khối lượng công việc khổng lồ này được cho là một trong những lý do khiến hãng chưa muốn bổ sung thêm một dự án hoàn toàn mới vào lộ trình phát triển sản phẩm.

Dù vậy, BMW Blog cho biết dự án SUV địa hình cỡ lớn vẫn chưa hoàn toàn bị khai tử. Nếu điều kiện thị trường thay đổi hoặc hãng nhìn thấy tiềm năng kinh doanh lớn hơn trong tương lai, mẫu xe này vẫn có thể được "bật đèn xanh". Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khả năng dự án được hồi sinh được đánh giá là không cao.