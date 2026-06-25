Lương công chức tăng từ 1/7: Ai được hưởng mức tăng nhiều nhất?

Ảnh minh họa.
Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng từ ngày 1/7. Đây là căn cứ để điều chỉnh tiền lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
Theo quy định hiện hành, lương công chức được tính bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số lương theo từng ngạch, bậc, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.
Với mức lương cơ sở mới, nhóm chuyên gia cao cấp tiếp tục hưởng lương cao nhất trong hệ thống công chức, từ 22,2 đến 25,3 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 1,6-1,9 triệu đồng so với hiện nay.
Ở nhóm có thu nhập thấp hơn, mức lương của các ngạch công chức cũng được điều chỉnh tương ứng theo hệ số lương mới.
Việc điều chỉnh mức lương cơ sở được xem là bước tiếp tục thực hiện chính sách cải cách tiền lương, nhằm từng bước nâng cao đời sống, thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức tăng cụ thể sẽ khác nhau giữa các nhóm, phụ thuộc vào hệ số lương, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp đi kèm.Bảng lương công chức từ 1/7/2026
Căn cứ lương cơ sở 2,53 triệu đồng
|Nhóm công chức
|Nhóm ngạch
|Hệ số
|Lương hiện tại (VND)
|Lương từ 1/7(VND)
|Tăng (VND)
Chuyên gia cao cấp
Bậc 1
8.8
20.592.000
22.264.000
1.672.000
Chuyên gia cao cấp
Bậc 2
9.4
21.996.000
23.782.000
1.786.000
Chuyên gia cao cấp
Bậc 3
10
23.400.000
25.300.000
1.900.000
A3 - Nhóm 1
Bậc 1
6.2
14.508.000
15.686.000
1.178.000
A3 - Nhóm 1
Bậc 2
6.56
15.350.000
16.596.800
1.246.800
A3 - Nhóm 1
Bậc 3
6.92
16.192.000
17.507.600
1.315.600
A3 - Nhóm 1
Bậc 4
7.28
17.035.000
18.418.400
1.383.400
A3 - Nhóm 1
Bậc 5
7.64
17.877.000
19.329.200
1.452.200
A3 - Nhóm 1
Bậc 6
8
18.720.000
20.240.000
1.520.000
A3 - Nhóm 2
Bậc 1
5.75
13.455.000
14.547.500
1.092.500
A3 - Nhóm 2
Bậc 2
6.11
14.297.000
15.458.300
1.161.300
A3 - Nhóm 2
Bậc 3
6.47
15.139.000
16.369.100
1.230.100
A3 - Nhóm 2
Bậc 4
6.83
15.982.000
17.279.900
1.297.900
A3 - Nhóm 2
Bậc 5
7.19
16.824.000
18.190.700
1.366.700
A3 - Nhóm 2
Bậc 6
7.55
17.667.000
19.101.500
1.434.500
|Nhóm công chức
|Nhóm ngạch
|Hệ số
|Lương hiện tại (VND)
|Lương từ 1/7(VND)
|Tăng (VND)
A2 - Nhóm 1
Bậc 1
4.4
10.296.000
11.132.000
836.000
A2 - Nhóm 1
Bậc 2
4.74
11.091.000
11.992.200
901.200
A2 - Nhóm 1
Bậc 3
5.08
11.887.000
12.852.400
965.400
A2 - Nhóm 1
Bậc 4
5.42
12.682.000
13.712.600
1.030.600
A2 - Nhóm 1
Bậc 5
5.76
13.478.000
14.572.800
1.094.800
A2 - Nhóm 1
Bậc 6
6.1
14.274.000
15.433.000
1.159.000
A2 - Nhóm 1
Bậc 7
6.44
15.069.000
16.293.200
1.224.200
A2 - Nhóm 1
Bậc 8
6.78
15.865.000
17.153.400
1.288.400
A2 - Nhóm 2
Bậc 1
4
9.360.000
10.120.000
760.000
A2 - Nhóm 2
Bậc 2
4.34
10.155.000
10.980.200
825.200
A2 - Nhóm 2
Bậc 3
4.68
10.951.000
11.840.400
889.400
A2 - Nhóm 2
Bậc 4
5.02
11.746.000
12.700.600
954.600
A2 - Nhóm 2
Bậc 5
5.36
12.542.000
13.560.800
1.018.800
A2 - Nhóm 2
Bậc 6
5.7
13.338.000
14.421.000
1.083.000
A2 - Nhóm 2
Bậc 7
6.04
14.133.000
15.281.200
1.148.200
|Nhóm công chức
|Nhóm ngạch
|Hệ số
|Lương hiện tại (VND)
|Lương từ 1/7(VND)
|Tăng (VND)
A2 - Nhóm 2
Bậc 8
6.38
14.929.000
16.141.400
1.212.400
A1
Bậc 1
2.34
5.475.000
5.920.200
445.200
A1
Bậc 2
2.67
6.247.000
6.755.100
508.100
A1
Bậc 3
3
7.020.000
7.590.000
570.000
A1
Bậc 4
3.33
7.792.000
8.424.900
632.900
A1
Bậc 5
3.66
8.564.000
9.259.800
695.800
A1
Bậc 6
3.99
9.336.000
10.094.700
758.700
A1
Bậc 7
4.32
10.108.000
10.929.600
809.504
A1
Bậc 8
4.65
10.881.000
11.764.500
883.500
A1
Bậc 9
4.98
11.653.000
12.599.400
946.400
A0
Bậc 1
2.1
4.914.000
5.313.000
399.000
A0
Bậc 2
2.41
5.639.000
6.097.300
458.300
A0
Bậc 3
2.72
6.364.000
6.881.600
517.600
A0
Bậc 4
3.03
7.090.000
7.665.900
575.900
A0
Bậc 5
3.34
7.815.000
8.450.200
635.200
|Nhóm công chức
|Nhóm ngạch
|Hệ số
|Lương hiện tại (VND)
|Lương từ 1/7(VND)
|Tăng (VND)
A0
Bậc 6
3.65
8.541.000
9.234.500
693.500
A0
Bậc 7
3.96
9.266.000
10.018.800
752.800
A0
Bậc 8
4.27
9.991.000
10.803.100
812.100
A0
Bậc 9
4.58
10.717.000
11.587.400
870.400
A0
Bậc 10
4.89
11.442.000
12.371.700
929.700
B
Bậc 1
1.86
4.352.000
4.705.800
353.800
B
Bậc 2
2.06
4.820.000
5.211.800
391.800
B
Bậc 3
2.26
5.288.000
5.717.800
429.800
B
Bậc 4
2.46
5.746.000
6.223.800
477.800
B
Bậc 5
2.66
6.224.000
6.729.800
505.800
B
Bậc 6
2.86
6.692.000
7.235.800
543.800
B
Bậc 7
3.06
7.160.000
7.741.800
581.800
B
Bậc 8
3.26
7.628.000
8.247.800
619.800
B
Bậc 9
3.46
8.096.000
8.753.800
657.800
B
Bậc 10
3.66
8.564.000
9.259.800
695.800
|Nhóm công chức
|Nhóm ngạch
|Hệ số
|Lương hiện tại (VND)
|Lương từ 1/7(VND)
|Tăng (VND)
B
Bậc 11
3.86
9.032.000
9.765.800
733.800
B
Bậc 12
4.06
9.500.000
10.271.800
771.800
C - Nhóm 1
Bậc 1
1.65
3.861.000
4.174.500
313.500
C - Nhóm 1
Bậc 2
1.83
4.282.000
4.629.900
347.900
C - Nhóm 1
Bậc 3
2.01
4.703.000
5.085.300
382.300
C - Nhóm 1
Bậc 4
2.19
5.124.000
5.540.700
416.700
C - Nhóm 1
Bậc 5
2.37
5.545.000
5.996.100
451.100
C - Nhóm 1
Bậc 6
2.55
5.967.000
6.451.500
484.500
C - Nhóm 1
Bậc 7
2.73
6.388.000
6.906.900
518.900
C - Nhóm 1
Bậc 8
2.91
6.809.000
7.362.300
553.300
C - Nhóm 1
Bậc 9
3.09
7.230.000
7.817.700
587.700
C - Nhóm 1
Bậc 10
3.27
7.651.000
8.273.100
622.100
C - Nhóm 1
Bậc 11
3.45
8.073.000
8.728.500
655.500
C - Nhóm 1
Bậc 12
3.63
8.494.000
9.183.900
689.900
C - Nhóm 2
Bậc 1
1.5
3.510.000
3.795.000
285.000
|Nhóm công chức
|Nhóm ngạch
|Hệ số
|Lương hiện tại (VND)
|Lương từ 1/7(VND)
|Tăng (VND)
C - Nhóm 2
Bậc 2
1.68
3.931.000
4.250.400
319.400
C - Nhóm 2
Bậc 3
1.86
4.352.000
4.705.800
353.800
C - Nhóm 2
Bậc 4
2.04
4.773.000
5.161.200
388.200
C - Nhóm 2
Bậc 5
2.22
5.194.000
5.616.600
422.600
C - Nhóm 2
Bậc 6
2.4
5.616.000
6.072.000
456.000
C - Nhóm 2
Bậc 7
2.58
6.037.000
6.527.400
490.400
C - Nhóm 2
Bậc 8
2.76
6.458.000
6.982.800
524.800
C - Nhóm 2
Bậc 9
2.94
6.879.000
7.438.200
559.200
C - Nhóm 2
Bậc 10
3.12
7.300.000
7.893.600
593.600
C - Nhóm 2
Bậc 11
3.3
7.722.000
8.349.000
627.000
C - Nhóm 2
Bậc 12
3.48
8.143.000
8.804.400
661.400
C - Nhóm 3
Bậc 1
1.35
3.159.000
3.415.500
256.500
C - Nhóm 3
Bậc 2
1.53
3.580.000
3.870.900
290.900
C - Nhóm 3
Bậc 3
1.71
4.001.000
4.326.300
325.300
C - Nhóm 3
Bậc 4
1.89
4.422.000
4.781.700
359.700
|Nhóm công chức
|Nhóm ngạch
|Hệ số
|Lương hiện tại (VND)
|Lương từ 1/7(VND)
|Tăng (VND)
C - Nhóm 3
Bậc 5
2.07
4.843.000
5.237.100
394.100
C - Nhóm 3
Bậc 6
2.25
5.265.000
5.692.500
427.500
C - Nhóm 3
Bậc 7
2.43
5.686.000
6.147.900
461.900
C - Nhóm 3
Bậc 8
2.61
6.107.000
6.603.300
496.300
C - Nhóm 3
Bậc 9
2.79
6.528.000
7.058.700
530.700
C - Nhóm 3
Bậc 10
2.97
6.949.000
7.514.100
565.100
C - Nhóm 3
Bậc 11
3.15
7.371.000
7.969.500
598.500
C - Nhóm 3
Bậc 12
3.33
7.792.000
8.424.900
632.900