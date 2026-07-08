Lưới điện của quốc đảo 10 triệu dân vừa hoàn toàn sụp đổ: Lần thứ 3 trong năm

Lưới điện Cuba đã sụp đổ hoàn toàn hôm 6/7, đẩy đảo quốc Caribe vào một trong những đợt mất điện nghiêm trọng nhất nhiều tháng qua, trong bối cảnh hạ tầng năng lượng xuống cấp và nguồn cung nhiên liệu bị bóp nghẹt.

Tập đoàn điện lực nhà nước Cuba cho biết toàn bộ hệ thống điện quốc gia đã ngừng hoạt động và nguyên nhân đang được điều tra. Bộ Năng lượng Cuba sau đó xác nhận sự cố, đồng thời thông báo các đội kỹ thuật đã bắt đầu quá trình khôi phục.

Theo Reuters, đến cuối chiều cùng ngày, nhà điều hành lưới điện mới chỉ đáp ứng được khoảng 1% nhu cầu điện tại thủ đô Havana, trong khi nguồn lực khẩn cấp được ưu tiên cho bệnh viện và các cơ sở sản xuất thực phẩm.

Sự cố xảy ra khi gần 2/3 Cuba đã chìm trong mất điện trước đó. Với nhiều người dân, việc sập lưới điện toàn quốc chỉ là nấc thang mới trong chuỗi ngày thiếu điện kéo dài, có nơi mất điện nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liên tiếp giữa mùa hè Caribe oi bức. Reuters cho biết đây là lần mất điện toàn quốc thứ 8 của Cuba kể từ tháng 10/2025 và là lần thứ 3 trong năm nay.

Khủng hoảng điện tại Cuba không phải sự cố đơn lẻ. Nhiều nhà máy điện của nước này đã cũ, chủ yếu chạy bằng dầu, thường xuyên hỏng hóc và thiếu phụ tùng thay thế. Trong khi đó, sản lượng dầu thô trong nước chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu, khiến Havana phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu. AP cho biết một tàu dầu Nga từng mang khoảng 730.000 thùng dầu tới Cuba hồi tháng 3, nhưng lượng dự trữ này nhanh chóng cạn kiệt trong tháng 4.

Áp lực càng lớn sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump siết chặt chính sách với Cuba từ đầu năm. Washington đã cắt nguồn nhiên liệu từ Venezuela tới Cuba, gây sức ép để Mexico dừng các chuyến hàng và dọa áp thuế với bất kỳ nước nào cung cấp dầu cho đảo quốc này. Mỹ lập luận các biện pháp trừng phạt nhằm buộc chính quyền Cuba thay đổi, trong khi Havana bác bỏ cáo buộc là mối đe dọa an ninh với Washington.

Các đợt mất điện kéo dài đã làm đảo lộn đời sống thường nhật: người dân khó làm việc, ngủ nghỉ, bảo quản thực phẩm; giao thông công cộng bị thu hẹp; nhiều dịch vụ cơ bản như cấp nước, thu gom rác và kết nối Internet bị gián đoạn. Lệnh phong tỏa dầu đã góp phần làm tê liệt thêm nền kinh tế, kéo theo cắt giảm ngày làm việc, hủy chuyến bay và đình trệ dịch vụ công.

Tác động lan sang cả y tế, lĩnh vực từng là niềm tự hào của Cuba. Các bệnh viện thiếu bơm tiêm, gạc, vaccine, thuốc gây mê và phụ tùng cho các thiết bị như máy chụp CT hay chạy thận.

Đại diện Tổ chức Y tế Pan American/WHO tại Cuba nhận định tình trạng này “gây sốc” với một quốc gia từng có chỉ số y tế tương đương các nước phát triển. Liên Hợp Quốc đã triển khai kế hoạch khẩn cấp trị giá 94 triệu USD từ tháng 3 để ứng phó nguy cơ khủng hoảng nhân đạo liên quan đến phong tỏa năng lượng.

Theo Reuters﻿