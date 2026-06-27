Lục Thị Hồng Liên, là đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra Quyết định truy nã ngày 05/7/2002 về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Công an TP Cần Thơ ngày 26/6/2026 cho biết, Công an phường Cái Khế đã vận động thành công đối tượng truy nã Lục Thị Hồng Liên (tên gọi khác: Nguyệt, sinh năm 1960) ra đầu thú sau hơn 20 năm lẩn trốn.

Trước đó, qua công tác rà soát, quản lý địa bàn, Công an phường Cái Khế phát hiện đối tượng Lục Thị Hồng Liên, là đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra Quyết định truy nã ngày 05/7/2002 về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”, hiện có mặt tại địa phương.

Sau khi xác minh thông tin, Công an phường Cái Khế đã chủ động gặp gỡ, tuyên truyền, vận động và thuyết phục đối tượng ra trình diện cơ quan chức năng. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kiên trì giải thích các quy định của pháp luật, đồng thời phân tích rõ chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với những trường hợp tự nguyện ra đầu thú, thành khẩn khai báo và chấp hành các quy định của pháp luật.

Đối tượng Liên ra đầu thú - Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 23/6/2026, Lục Thị Hồng Liên đã đến Công an phường Cái Khế đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi tiếp nhận, Công an phường Cái Khế đã hoàn tất các thủ tục ban đầu và bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thông qua vụ việc, Công an phường Cái Khế khuyến khích những người đang có hành vi vi phạm pháp luật hoặc đang bị truy tìm theo quy định sớm ra trình diện cơ quan chức năng để được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, mong muốn Nhân dân tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng ổn định, an toàn và phát triển.

