Phạm Thị Hồng SN 1983 ra đầu thú sau thời gian dài trốn tại nước ngoài

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã vận động đối tượng Phạm Thị Hồng trở về đầu thú.

Ngày 26/6/2026, Công an TP Hải Phòng cho biết sau thời gian gần 01 năm kiên trì tuyên truyền, vận động và phối hợp với gia đình, Công an xã Tiên Lãng đã vận động thành công đối tượng truy nã Phạm Thị Hồng (sinh năm 1983, quê quán và hộ khẩu thường trú ở tại Khu 3, thị trấn Tiên Lãng, nay là thôn Trung Lăng Tây, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) ra đầu thú.

Đối tượng Phạm Thị Hồng (x) - Ảnh: Công an Hải Phòng

Trước đó, đối tượng Phạm Thị Hồng đã trốn truy nã 8 năm và có thời gian dài trốn tại nước ngoài. Theo quyết định truy nã của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, Phạm Thị Hồng phạm tội đặc biệt nguy hiểm với tội danh Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã vận động đối tượng trở về và tiếp nhận tại tổ dân phố Tân Thịnh, xã Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng.

Với sự quyết tâm và kiên trì, Công an xã Tiên Lãng đã vận động thành công đối tượng truy nã trốn sâu, trốn lâu, đồng thời hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác được giao.