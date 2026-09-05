Lũ quét qua đi, hàng loạt két sắt chứa tiền mặt và vàng của 20 ngân hàng cũng biến mất.

Giữa lúc lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hàng nghìn người mất tích sau trận lũ quét thảm khốc, một nhiệm vụ đặc biệt khác cũng đang được triển khai khẩn trương là truy tìm những két sắt chứa tiền mặt, vàng và tài sản có giá trị của ít nhất 20 ngân hàng bị dòng nước dữ cuốn trôi hoặc vùi lấp dưới bùn đất.

Theo thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải, trận lũ quét nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn cho nhiều khu vực tại Nepal, trong đó có Rasuwa, Dhading và Chitwan.

Một chiếc két sắt ngân hàng trôi dạt hàng dặm trong trận lũ lụt ở Nepal (Ảnh: NDTV)

Không chỉ nhà cửa, đường sá và các công trình bị phá hủy, nhiều ngân hàng trong vùng thiên tai cũng chịu thiệt hại nặng nề khi các két sắt bị nước lũ cuốn khỏi vị trí hoặc biến mất dưới lớp bùn dày.

Các nhà chức trách cho rằng những két sắt này có thể chứa lượng lớn tiền mặt, vàng cùng nhiều tài sản giá trị khác. Điều đó khiến công tác tìm kiếm và bảo vệ các két sắt trở thành nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn bị chia cắt và tình trạng an ninh sau thiên tai đang đối mặt với nhiều thách thức.

DIG Abi Narayan Kafle cho biết việc tìm kiếm người mất tích vẫn là ưu tiên hàng đầu của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, cảnh sát cũng phải đồng thời triển khai lực lượng để duy trì an ninh và bảo vệ những tài sản có nguy cơ bị thất lạc hoặc bị lấy trộm.

Theo ông Kafle, nhiều ngân hàng tại Rasuwa, Dhading, Chitwan và một số khu vực khác đã chịu thiệt hại đáng kể. Các két sắt chứa tiền mặt và tài sản có giá trị, bao gồm vàng, đã bị dòng nước lũ cuốn đi hoặc bị chôn vùi dưới lớp bùn đất.

Thách thức càng trở nên phức tạp khi đã xuất hiện các vụ trộm cắp liên quan đến những két sắt bị nước lũ cuốn trôi. Cảnh sát cho biết đã có trường hợp người dân phá khóa két sắt để lấy tiền mặt bên trong.

Tại Dhading, lực lượng chức năng đã bắt giữ 29 người bị cáo buộc liên quan đến vụ lấy trộm 92 lakh NPR từ một két sắt ngân hàng bị cuốn trôi khỏi khu vực Upper Rasuwa.

Những két sắt chứa tài sản được tìm thấy sau khi bị dòng lũ cuốn trôi (Ảnh: NDTV)

Vụ việc cho thấy sau thiên tai, công tác bảo vệ tài sản cũng trở thành một vấn đề lớn bên cạnh nhiệm vụ cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân.

Một số két sắt đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa đến nơi an toàn. Trong đó, cảnh sát Nepal đã phát hiện một két sắt thuộc chi nhánh Dhunge của Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp tại khu vực Trishuli.

Theo ông Kafle, lực lượng chức năng đã mất gần 8 giờ để thu hồi và bảo vệ két sắt này.

Đáng chú ý, một quan chức cảnh sát cho biết bên trong két sắt có khoảng 1,5 crore NPR tiền mặt cùng nhiều tài sản giá trị khác, trong đó có số vàng được ước tính trị giá khoảng 50 crore NPR.

Trong một chiến dịch khác, cảnh sát cũng thu giữ một két sắt thuộc Ngân hàng Krishi Vikas tại Nuwakot. Tuy nhiên, giới chức Nepal cho rằng vẫn còn nhiều két sắt chưa được tìm thấy. Một số có thể đã bị dòng nước dữ cuốn đi xa, trong khi số khác có thể đang nằm sâu dưới hàng tấn bùn đất và đống đổ nát.

Công tác truy tìm các két sắt hiện được triển khai song song với hoạt động cứu hộ và cứu trợ trên diện rộng. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản khi các đội tìm kiếm vẫn phải làm việc trong điều kiện thời tiết bất lợi, mưa xuất hiện từng đợt, mực nước tại nhiều con sông còn cao và hệ thống giao thông tại các vùng chịu ảnh hưởng bị hư hại nghiêm trọng.

Trong khi đó, hậu quả của trận lũ quét vẫn tiếp tục phủ bóng lên Nepal. Tính đến thời điểm bài viết được đăng tải, số người thiệt mạng trong thảm họa tại Nepal đã lên tới 987 người, trong khi khoảng 4.000 người vẫn mất tích. Hơn 10.000 người đã được cứu sống.

Các lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực tìm kiếm 639 công nhân và nhân viên tại nhiều dự án thủy điện khác nhau. Nhiều người được cho là có thể đang mắc kẹt trong các đường hầm tại những khu vực bị lũ và bùn đất bao vây.

Sau trận lũ dữ, Nepal đang phải giải quyết đồng thời nhiều vấn đề là tìm kiếm người mất tích, khôi phục hạ tầng, cứu trợ người dân và đảm bảo an ninh tại những khu vực bị tàn phá.

Việc truy tìm hàng chục két sắt ngân hàng chứa tiền mặt và vàng vì thế trở thành một phần đặc biệt trong bức tranh hậu thiên tai đầy phức tạp.

Nguồn: news18, timesofindia