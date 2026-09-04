Cụ Bohara vẫn không ngừng hỏi: "Tại sao dòng nước lại dội vào tôi?".

Cụ bà Guna Maya Bohara, 97 tuổi, đã trở thành biểu tượng của hy vọng giữa thảm họa lũ lụt tàn khốc tại Nepal. Trong một đoạn video lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, cụ Bohara được nhìn thấy đang ngồi yên bên trong gầu xúc của một chiếc máy xúc. Bộ quần áo dính đầy bùn đất cùng khuôn mặt mệt mỏi kiệt sức của cụ đã nói lên tất cả về sự tàn phá thảm khốc mà trận lũ gây ra.

Theo báo cáo của BBC, cụ Bohara từng bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát của viện dưỡng lão nơi cụ đang sinh sống sau khi trận lũ quét qua khu vực.

Ảnh: Press Wire

Hình ảnh đó kể từ thời điểm ấy đã lan truyền vượt xa khỏi phạm vi khu vực cứu hộ. Cảnh tượng cụ bà 97 tuổi được di chuyển qua khu vực đổ nát bằng gầu máy xúc đã trở thành một trong những hình ảnh biểu trưng nhất của thảm họa này.

Cụ Bohara hiện đang phục hồi sức khỏe tại bệnh viện. Theo tờ Le Parisien, cụ không thể giải thích làm thế nào mình có thể sống sót.

Hành trình của cụ, từ việc bị chôn vùi dưới đống đổ nát do lũ lụt cho đến khi được đưa đến nơi an toàn trên gầu máy xúc, đã mang đến một góc nhìn đầy tính nhân văn cho thảm họa của Nepal.

4 giờ đồng hồ dưới đống đổ nát, 97 năm cuộc đời vượt lên trên tất cả

Cụ Guna Maya Bohara đã được giải cứu khỏi viện dưỡng lão nơi cụ đã sống hơn một thập kỷ và trở thành một biểu tượng thắp lên hy vọng trong những tháng ngày khó khăn này ở Nepal. Nhưng sự sống sót này chỉ là chương mới nhất trong một cuộc đời đầy mất mát, kiên cường và tình yêu thương gia đình mà cụ đã tự tay gầy dựng.

Cụ Guna Maya Bohara thỉnh thoảng vẫn hát vào ban đêm. Đó vẫn là bài hát bhajan quen thuộc - Hare Ram, Hare Krishna - mà cụ thường hát trong thời gian ở viện dưỡng lão và những lần đi viếng chùa.

Đôi khi sau khi hát xong, cụ lại cất tiếng hỏi: "Tại sao dòng nước lại dội vào tôi?".

Cụ bà 97 tuổi đã lặp lại câu hỏi đó nhiều hơn một lần. Tuy nhiên, ngoại trừ điều đó, cụ Bohara hầu như đã ngừng nói chuyện.

Cụ Bohara hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bir ở Kathmandu. Tay chân cụ đã chuyển sang màu thâm tím. Thỉnh thoảng cụ cử động đột ngột, như một phản xạ vô thức, rồi lại nằm yên một lúc trước khi một nhịp di chuyển khác phá tan sự tĩnh lặng. Các bác sĩ chẩn đoán cụ mắc hội chứng rối loạn căng thẳng cấp tính (Acute Stress Disorder).

Sáng ngày 26 tháng 8, cụ Bohara đang ở trong phòng riêng tại tầng trệt của viện dưỡng lão ở Devighat, một thị trấn ven sông thuộc huyện Nuwakot. Cụ không hề hay biết rằng một sông băng đã bị sạt lở ở tận trên cao dãy Himalaya. Cú sạt lở kéo theo một trận lở đất dữ dội, cuốn trôi nước và đất đá đổ ầm ầm xuống sông Trishuli.

Dòng nước cuồng xé đã tràn vào tầng trệt nơi cụ Bohara đang ở, đẩy cụ về phía mép sàn rồi để cụ lại đó. Các nhân chứng cho biết dòng chảy ở phía góc đó ít dữ dội hơn. Tuy nhiên, nhiều người khác bị dòng nước cuốn đi đã không thể sống sót.

Lực lượng Cảnh sát Nepal và Quân đội Nepal đã nỗ lực làm việc suốt khoảng bốn giờ đồng hồ để tiếp cận cụ, cẩn thận dọn dẹp từng mảng đổ nát để không làm tổn thương bất kỳ ai còn bị mắc kẹt bên dưới.

Cụ Bohara vẫn đang phục hồi trong bệnh viện



Người thân của cụ Bohara cũng vội vã đến hiện trường. Họ mang theo một chiếc máy xúc JCB. Anh Dipak, cháu họ của cụ Bohara, nhớ lại cảnh mọi người phối hợp nhích từng chút đất đá ra xa - dịch chuyển, dịch chuyển, tiếp tục dịch chuyển - cho đến khi có đủ khoảng trống để nhấc cụ ra an toàn bằng chiếc gầu xúc.

Tuy nhiên, trận lũ lụt hôm thứ Tư tuần trước chỉ là thử thách mới nhất trong cuộc đời dài đầy biến cố của cụ Bohara. Ở tuổi 97, cụ đã sống lâu hơn chồng mình tới 81 năm. Cụ kết hôn năm mới 8 tuổi tại Suryagadhi (Nuwakot) - thời điểm mà nạn tảo hôn còn rất phổ biến. Đến năm 83 tuổi, cụ tự mình quyết định chuyển vào sinh sống tại viện dưỡng lão (Quỹ Chăm sóc Người cao tuổi) ở Devighat, đủ gần để các cháu gái có thể đến thăm mỗi ngày.

Khi mới ở độ tuổi đôi mươi, cụ đã phải chứng kiến sự ra đi của hầu hết những người cùng dòng máu: người chồng qua đời sau 8 năm gắn bó; cả cha lẫn mẹ cụ mất 4 năm sau đó; và người anh trai duy nhất cũng qua đời một thời gian sau. Cụ không có con đẻ. Thay vào đó, cụ gắn bó với gia đình nhà chồng - gồm ba người em trai của chồng, vợ của họ, và sau này là con cái của họ. Cụ đã nuôi dạy 13 người cháu trai và 12 người cháu gái như con ruột của mình, chăm lo cho từng người đi học và tự tay gói ngô nướng làm bữa trưa cho các cháu.

Anh Dipak chia sẻ rằng gia đình coi những người phụ nữ thuộc thế hệ của cụ là những người đã lặng lẽ gánh vác cả gia đình qua nhiều thập kỷ mà ít ai còn nhớ tới.

Về mặt thể chất, cụ đã chứng tỏ sức chịu đựng phi thường hơn so với độ tuổi. Cụ vốn đã bị khuyết tật ở chân từ trước, còn chấn thương ở tay do dòng nước lũ gây ra hiện vẫn đang được đánh giá thêm trong khi chờ kết quả chụp CT và X-quang. Anh Dipak cho biết hai ngày đầu tiên cụ sống nhờ nước trái cây, và sau đó đã có thể uống sữa và ăn các bữa ăn đầy đủ.

Trong số những người cùng huyết thống với cụ Guna Maya Bohara, không còn ai sống sót. Nhưng trong số những người gọi cụ là người thân - 25 người cháu trai, cháu gái mà cụ từng chuẩn bị bữa trưa năm nào - giờ đây đang luân phiên túc trực bên giường bệnh của cụ để chờ đợi.

Anh Dipak cho biết cụ Bohara vẫn không ngừng hỏi: "Tại sao dòng nước lại dội vào tôi?".

Anh đã cố giải thích cho cụ nghe một cách đơn giản nhất, rằng một hồ nước ở Gosaikunda tận trên cao đã bị vỡ. Cụ có vẻ hiểu ra trong một lúc. Nhưng vài giờ sau, cụ lại cất tiếng hỏi: "Tại sao dòng nước lại dội vào tôi?".

Nguồn: Kathmandu Post