Xuyên đêm cứu trợ người dân ở Thái Nguyên; Lũ trên sông ở Bắc Ninh dự báo đạt đỉnh vào trưa, chiều nay

*Tiếp tục cập nhật

Đưa bé trai 4 tuổi mắc kẹt hơn 1 ngày trong nhà ra ngoài

Đêm 8/10, trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn chìm sâu trong nước lũ, có nơi tới 3 m. Khu vực phố Dương Tự Minh, phường Quang Vinh, biến thành sông, gần như bị cô lập. Ba ngày nay, người dân nơi đây phụ thuộc vào đồ cứu trợ do bị mất điện, mất nước, phải di dời lên tầng cao, hoặc tới nhà người thân tránh trú.

Trong đêm 8/10, nhiều người dân lội nước, dùng thùng xốp đựng nhu yếu phẩm vì nhà ở trong ngõ sâu, thuyền cứu trợ không vào được tới nơi.

Phường Phan Đình Phùng là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, nước lũ tràn qua đê, gây ngập sâu trên diện rộng.

Vài ngày nay, nhiều xuồng cứu trợ từ các tỉnh bạn xuyên đêm chạy đua với nước lũ, bất chấp hiểm nguy để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhưng hiện nhiều gia đình vẫn đang bị cô lập.

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, anh Nguyễn Tuấn Linh (tổ 21, phường Phan Đình Phùng) có con trai 4 tuổi bị kẹt tại nhà hơn một ngày khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Lực lượng cứu trợ đã tiếp cận và đưa cháu bé ra nơi an toàn bằng xuồng. Đón được con trai, anh Linh và gia đình vô cùng xúc động.

Cháu bé 4 tuổi được đưa ra ngoài an toàn - Ảnh: Vietnamnet

Hàng ngàn người xuyên đêm gia cố đê sông Cầu

Tối 8/10, tại tuyến đê Chã, phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên), mực nước sông Cầu chỉ còn cách mặt đê 30–60 cm, tiềm ẩn nguy cơ tràn đê bất cứ lúc nào. Trước tình hình khẩn cấp, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng và bộ đội đã thức trắng đêm, khẩn trương đắp, gia cố các điểm xung yếu để ngăn nguy cơ vỡ đê.

Đoạn đê đã được gia cố cao hơn trước đó khoảng 1m - Ảnh: Tiền Phong

Từ khoảng 19h hôm qua, lực lượng chức năng bắt đầu hạn chế các phương tiện qua lại khu vực đê sông Cầu có nguy cơ tràn cao để phục vụ công tác gia cố. Đến 21h, sau khi điều động lực lượng, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) đã có mặt, phối hợp cùng người dân gia cố các đoạn đê xung yếu.

Suốt đêm khẩn trương gia cố, khoảng 2 km đê sông Cầu đoạn qua phường Trung Thành đã được đắp cao thêm khoảng 1m so với trước đó.

Lũ trên sông Cầu, sông Thương khả năng đạt đỉnh trong hôm nay

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, lúc 7 giờ sáng 9/10, mực nước trên sông Thương tại Trạm Cầu Sơn ở mức 18,37 m, tại Trạm Phủ Lạng Thương ở mức 7,60 m, trên báo động 3; nước trên sông Cầu tại Trạm Phúc Lộc Phương ở mức 9,69 m, tại Trạm Đáp Cầu 7,28 m, trên báo động 3.

Nước trên sông Thương đang ở trên báo động 3 - Ảnh: Báo Bắc Ninh

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước tại Trạm Cầu Sơn, Phủ Lạng Thương tiếp tục duy trì ở mức đỉnh trên báo động 3, sau đó xuống chậm. Tại trạm Đáp Cầu (7,35 - 7,45m), trên báo động 3; tại Trạm Phúc Lộc Phương (9,75 - 9,85 m), trên báo động 3. Mực nước trên sông Thương, sông Cầu cùng có khả năng đạt đỉnh vào khoảng thời gian từ trưa đến chiều nay (9/10).

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún ở 6 tỉnh

Theo bản tin Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 4h30 sáng nay 9/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 kết hợp không khí lạnh, khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, gây nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, sụt lún địa chất và lũ quét trên các sông suối nhỏ.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang.

Sáng nay, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên; riêng lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đang dao động ở mức đỉnh.

Gần 2000 người suốt đêm khẩn trương gia cố đê ở Bắc Ninh - Ảnh: TH Bắc Ninh

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên BĐ3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng, sông Cầu tại trạm Gia Bảy, sông Thương tại trạm Cầu Sơn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở mức BĐ2, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức BĐ3 0,5m; mực nước trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn ở mức trên BĐ3 1,2m, tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức trên BĐ3 0,7m, lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở trên BĐ3 khoảng 3,0m.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Xuyên đêm gần 2.000 người ở Bắc Ninh đắp đê ở Bắc Ninh

Trước tình hình mực nước sông Cầu có nguy cơ tràn bờ, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã được huy động khẩn cấp.

Tối muộn 8/10, lực lượng quân đội, công an, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và hàng nghìn người dân, trong đó có cả người cao tuổi, thanh niên đã tình nguyện gia cố đê khi nước sông Cầu lên cao tại khu vực đê Đẩu Hàn, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Các chiến sĩ cùng nhân dân đắp đê suốt đêm - Ảnh: TH Bắc Ninh

Trước tình huống cấp bách, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 675 (Bộ Tư lệnh Pháo binh) đã có mặt kịp thời cùng Nhân dân, công an, dân quân tự vệ tập trung gia cố, tôn cao mặt đê.

Bên cạnh đó, hơn 120 cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 673, Quân đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) đóng quân ở Lạng Giang, Bắc Ninh đã được tăng cường hỗ trợ việc đắp các bao tải cát ngăn tràn đê Đẩu Hàn.

Theo UBND phường Kinh Bắc, từ 7h sáng ngày 7/10, khoảng 600 người gồm các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã bắt đầu triển khai đắp 600m đê bằng bao tải cát kết hợp bạt chắn sóng. Đến 8h sáng ngày 8/10, công tác gia cố tiếp tục được mở rộng với thêm 2.500 bao tải cát và 600m bạt chắn sóng được sử dụng.