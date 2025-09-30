Công an TP Hà Nội cho biết đã xác minh, lập biên bản xử lý một trường hợp điều khiển mô tô SH vi phạm giao thông và có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực tại khu vực ngã tư Ngô Thì Nhậm – Nguyễn Viết Xuân (quận Hà Đông).

Trước đó, chiều 26/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển mô tô SH BKS 29T1-09x.xx không đội mũ bảo hiểm, khi tới nút giao thì bấm còi inh ỏi, thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Đáng nói, người này còn cố tình cho xe “húc” vào phần đuôi xe máy của một người phụ nữ mặc trang phục quân nhân đang dừng đèn đỏ phía trước.

Sau đó, nam thanh niên này còn tiếp tục có hành động giơ chân đá vào xe máy của người phụ nữ. Khi người phụ nữ tắt máy xuống xe, nam thanh niên liền rời đi.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ trước hành vi thiếu văn hóa của người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Anh T. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT – CATP Hà Nội) đã tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển xe là anh N.Đ.T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông).

Làm việc tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận các lỗi vi phạm gồm: không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu và có thái độ ứng xử chưa đúng mực khi tham gia giao thông.

Căn cứ tài liệu thu thập, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đức T. về các hành vi trên, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Hiện Công an phường Hà Đông đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và xem xét các tình tiết liên quan để giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.