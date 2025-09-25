Chiều 24/9, Trung tâm Chỉ huy giao thông thuộc Cục CSGT cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera AI vừa được lắp đặt trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đáng chú ý như xe khách biển số 22F-000.xx chở một chiếc mô tô ngay trong khoang cabin hành khách. Ngoài ra, lái xe này cũng không thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện.

Theo đánh giá, việc chở xe máy trong khoang hành khách không chỉ vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa an toàn của toàn bộ hành khách trên xe.

Camera ghi lại cảnh tài xế không thắt dây an toàn - Ảnh: Cục CSGT

Trong ngày 22/9/2025, hệ thống camera A.I đã ghi nhận tổng cộng 43 trường hợp vi phạm. Cụ thể: 40 trường hợp không thắt dây đai an toàn, 1 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe và 2 trường hợp vi phạm khác. Cục CSGT cho biết, tất cả đều đã được Trung tâm Chỉ huy giao thông lập thông báo gửi tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo, việc chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông không chỉ để tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của chính người lái cũng như những người xung quanh.

Những vi phạm liên tiếp nếu trở thành thói quen sẽ gây ra hậu quả nặng nề và sự ân hận không thể bù đắp.