Thông báo hạn chế giao thông khu vực Hà Nội từ 7h sáng mai

Trang Anh |

Việc hạn chế giao thông từ ngày 10/10 để phục vụ thi công các công trình cầu vượt sông Hồng.

Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc (Bộ Xây dựng) vừa thông báo hạn chế giao thông trên hai tuyến đường thủy nội địa phục vụ thi công các công trình cầu vượt sông Hồng, bắt đầu từ ngày 10/10.

2 công trình gồm cầu Mễ Sở và cầu Hồng Hà, thuộc Dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP, thuộc Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, từ 7h ngày 10/10/2025 đến tháng 4/2027, sẽ hạn chế chuẩn tắc luồng tại khu vực thi công cầu Mễ Sở, đoạn Km 149+000 - Km 150+200 tuyến đường thủy quốc gia sông Hồng. Khu vực này nằm giữa xã Hồng Vân (Hà Nội) và xã Mễ Sở (Hưng Yên).

Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc thông báo từ ngày 10/10/2025 đến tháng 6/2027, sẽ hạn chế chuẩn tắc luồng tại khu vực thi công cầu Hồng Hà, đoạn Km 197+700 - Km 198+700 tuyến sông Hồng, thuộc địa phận xã Ô Diên, Mê Linh, Yên Lãng (Hà Nội).

Chi cục yêu cầu các phương tiện thủy khi qua khu vực phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết, chấp hành hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa để đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công.

