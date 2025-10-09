469 chủ xe vượt tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT Biển số Thời gian vi phạm Hành vi vi phạm

1. 35F-002.52 02-09-2025 07:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2. 36A-320.76 02-09-2025 07:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3. 36K-276.72 02-09-2025 07:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4. 36K-208.50 02-09-2025 07:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5. 36C-410.63 02-09-2025 07:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6. 36C-354.52 02-09-2025 07:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-010.44 02-09-2025 07:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-145.74 03-09-2025 09:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36N-6589 03-09-2025 09:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-675.08 03-09-2025 09:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14H-098.54 03-09-2025 09:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-139.50 03-09-2025 09:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-305.99 03-09-2025 09:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-375.89 03-09-2025 09:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-013.36 03-09-2025 09:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h

36A-015.85 03-09-2025 10:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-906.60 03-09-2025 10:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-199.75 03-09-2025 10:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-090.71 03-09-2025 10:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

35A-389.39 03-09-2025 10:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-003.04 03-09-2025 10:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-107.87 03-09-2025 10:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-016.54 03-09-2025 10:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-157.31 03-09-2025 10:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36H-092.27 03-09-2025 10:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37H-075.46 03-09-2025 10:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-477.02 04-09-2025 09:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36F-003.88 04-09-2025 09:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-198.59 04-09-2025 09:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17A-011.20 04-09-2025 10:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-426.37 04-09-2025 10:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-003.93 04-09-2025 10:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-236.13 04-09-2025 10:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-309.46 04-09-2025 10:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-108.38 04-09-2025 10:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17A-249.82 04-09-2025 10:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29F-023.29 04-09-2025 10:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22C-098.38 04-09-2025 11:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-218.95 04-09-2025 11:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-059.53 04-09-2025 11:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-086.98 04-09-2025 11:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-693.12 05-09-2025 07:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-318.63 05-09-2025 08:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-274.39 05-09-2025 08:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-567.34 05-09-2025 08:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-803.46 05-09-2025 09:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-897.45 05-09-2025 09:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-116.63 05-09-2025 09:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-925.70 05-09-2025 09:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-114.20 05-09-2025 09:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-267.90 05-09-2025 09:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K29371 05-09-2025 09:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-312.36 05-09-2025 09:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-042.03 05-09-2025 09:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-384.12 05-09-2025 09:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

79H-021.09 05-09-2025 10:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-259.07 05-09-2025 10:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-675.31 07-09-2025 10:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-754.04 07-09-2025 10:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-204.49 07-09-2025 10:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-336.72 07-09-2025 10:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-272.01 07-09-2025 10:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-423.94 07-09-2025 10:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-964.06 07-09-2025 11:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-319.96 07-09-2025 11:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-466.79 07-09-2025 11:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-666.12 07-09-2025 11:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-043.43 07-09-2025 11:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-289.05 07-09-2025 11:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-185.58 07-09-2025 11:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-254.58 07-09-2025 11:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-721.86 07-09-2025 11:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-515.09 07-09-2025 11:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-906.10 07-09-2025 11:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-032.61 07-09-2025 11:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-076.96 07-09-2025 11:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-141.17 07-09-2025 11:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-301.62 07-09-2025 11:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-419.02 07-09-2025 11:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-341.89 07-09-2025 11:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-154.77 07-09-2025 11:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-202.35 07-09-2025 11:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-400.12 08-09-2025 08:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-970.70 08-09-2025 09:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-040.84 08-09-2025 09:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-107.07 08-09-2025 09:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-567.53 08-09-2025 09:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-266.41 08-09-2025 09:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-728.49 08-09-2025 10:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-414.55 08-09-2025 10:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-945.92 08-09-2025 10:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-145.95 08-09-2025 10:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-050.06 08-09-2025 10:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-234.49 08-09-2025 10:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60LD02017 08-09-2025 10:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-025.66 08-09-2025 10:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36E-005.34 08-09-2025 10:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-762.22 08-09-2025 10:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-180.16 08-09-2025 10:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

85A-043.26 08-09-2025 11:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-097.63 08-09-2025 11:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-277.25 08-09-2025 11:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-290.01 08-09-2025 11:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-505.59 09-09-2025 09:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-814.40 09-09-2025 11:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-729.18 09-09-2025 11:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-416.97 09-09-2025 11:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-420.67 09-09-2025 11:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-063.59 09-09-2025 11:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-924.50 09-09-2025 11:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-641.16 09-09-2025 11:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-290.01 09-09-2025 11:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-233.32 09-09-2025 11:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29D-105.26 09-09-2025 11:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-529.42 09-09-2025 11:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-023.79 09-09-2025 12:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-401.28 09-09-2025 12:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-271.86 09-09-2025 12:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-660.32 09-09-2025 12:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-109.65 09-09-2025 12:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-292.01 09-09-2025 12:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90H-002.15 09-09-2025 12:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-439.35 09-09-2025 12:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-219.03 09-09-2025 12:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-366.67 09-09-2025 12:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-530.82 11-09-2025 07:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-836.45 11-09-2025 07:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-510.32 11-09-2025 07:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18H-058.53 11-09-2025 07:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-305.76 11-09-2025 08:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-700.50 11-09-2025 08:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-195.07 11-09-2025 08:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-675.08 11-09-2025 08:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-368.40 11-09-2025 08:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-512.63 11-09-2025 08:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-274.04 11-09-2025 08:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-322.84 11-09-2025 08:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-341.49 11-09-2025 08:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

98A-621.46 11-09-2025 08:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-782.72 11-09-2025 08:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-034.31 11-09-2025 08:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-652.96 11-09-2025 08:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-295.13 11-09-2025 09:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-637.05 11-09-2025 09:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-275.65 11-09-2025 09:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-497.36 11-09-2025 09:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-372.75 11-09-2025 09:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-133.39 11-09-2025 09:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-254.38 11-09-2025 09:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-306.83 11-09-2025 09:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

90C-053.88 11-09-2025 10:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-833.11 11-09-2025 10:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-835.72 13-09-2025 07:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-978.62 13-09-2025 07:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

47H-043.41 13-09-2025 07:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-368.23 13-09-2025 07:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-929.18 13-09-2025 07:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-839.63 13-09-2025 07:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-104.47 13-09-2025 07:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36LD-000.88 13-09-2025 07:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-675.65 13-09-2025 07:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-083.18 13-09-2025 07:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

43C-295.00 13-09-2025 07:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-153.98 13-09-2025 08:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-010.78 13-09-2025 08:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

76C-032.46 13-09-2025 08:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-922.07 13-09-2025 08:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-057.92 13-09-2025 08:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-312.70 13-09-2025 08:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15A-509.50 13-09-2025 08:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-567.22 13-09-2025 08:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-359.55 13-09-2025 08:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-867.38 13-09-2025 08:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-406.55 13-09-2025 08:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-097.90 13-09-2025 08:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-339.62 13-09-2025 08:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

24A-170.42 13-09-2025 08:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-546.10 13-09-2025 08:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-106.55 13-09-2025 08:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-814.55 13-09-2025 08:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-130.60 13-09-2025 08:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

72A-757.12 13-09-2025 08:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-195.16 13-09-2025 08:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-980.44 13-09-2025 08:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-368.40 14-09-2025 07:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-658.56 14-09-2025 07:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-827.59 14-09-2025 07:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-056.09 14-09-2025 07:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-104.59 14-09-2025 07:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-908.82 14-09-2025 07:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-083.67 14-09-2025 07:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-051.21 14-09-2025 08:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-072.27 14-09-2025 08:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-309.91 14-09-2025 08:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-340.47 14-09-2025 08:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-573.53 14-09-2025 08:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-145.05 14-09-2025 08:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-274.85 14-09-2025 08:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-857.32 14-09-2025 08:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-173.62 14-09-2025 08:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-971.29 14-09-2025 08:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-362.96 14-09-2025 08:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-228.00 14-09-2025 08:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-959.40 14-09-2025 08:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-388.40 14-09-2025 08:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-145.95 14-09-2025 08:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-341.49 14-09-2025 08:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-339.26 14-09-2025 08:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-840.20 14-09-2025 08:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-752.88 14-09-2025 09:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-331.27 14-09-2025 09:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-118.74 14-09-2025 09:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-041.28 14-09-2025 09:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-816.27 14-09-2025 09:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-237.79 14-09-2025 09:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-242.22 14-09-2025 09:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-071.77 14-09-2025 09:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-664.08 14-09-2025 09:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-684.66 14-09-2025 09:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29H-896.62 14-09-2025 09:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-386.68 14-09-2025 09:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34A-783.56 15-09-2025 08:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-932.65 15-09-2025 09:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-122.57 15-09-2025 09:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37B-019.03 15-09-2025 09:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89H-086.84 15-09-2025 09:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-074.86 15-09-2025 09:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15A-491.60 15-09-2025 09:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-509.85 15-09-2025 09:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-023.07 15-09-2025 10:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36H-072.58 15-09-2025 10:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-433.47 15-09-2025 10:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-103.00 15-09-2025 10:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-494.84 15-09-2025 10:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-090.53 15-09-2025 10:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-147.45 15-09-2025 10:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-346.01 15-09-2025 10:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89C-219.87 15-09-2025 10:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-340.45 15-09-2025 10:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h