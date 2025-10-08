Lũ vượt đỉnh lịch sử: Quân đội điều trực thăng, hơn 30.000 bộ đội cứu trợ

*Tiếp tục cập nhật...

Sạt lở sập cổng chào xã Đồng Văn

Thông tin từ xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) cho biết sáng 8/10, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra ngay vị trí cổng chào, làm sập hoàn toàn cổng chào xã Đồng Văn.

Tại hiện trường, khối lượng lớn đất đá từ ta luy dương sạt xuống, làm sập hoàn toàn cổng chào xã Đồng Văn, khiến giao thông bị chia cắt tạm thời.

Rất may thời điểm xảy ra sạt lở và sập cổng chào không có người qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng dọn dẹp, di chuyển cổng chào bị đổ sập - Ảnh: Cổng TTĐT xã Đồng Văn

2 trực thăng Không quân bay cứu trợ ở Lạng Sơn

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Cục phó Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết quân đội đã triển khai 4 mũi ứng cứu các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn - tâm điểm mưa lũ, ngập lụt diện rộng do hoàn lưu bão Matmo. Tổng cộng hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn tàu xuồng, phương tiện cứu hộ được huy động.

Thông tin trên báo QĐND cho hay, sáng 8/10, Sư đoàn 371 do Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chỉ đạo đã sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 cơ động, cứu trợ giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham và xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn) bị cô lập do lũ lụt, hậu quả của bão số 11 (Matmo) gây ra.

Trực thăng Mi-171 số hiệu 03 cất cánh lúc 7 giờ 30 phút, chiếc Mi-17 số hiệu 7844 cất cánh lúc 8 giờ 20 phút từ Sân bay Hòa Lạc tới Sân bay Gia Lâm (Hà Nội) bốc xếp hàng cứu trợ.

Mỗi máy bay bốc xếp 2 tấn hàng nhu yếu phẩm: Mì tôm, nước uống, lương khô, áo phao, sữa...

Mỗi máy bay bốc xếp 2 tấn hàng nhu yếu phẩm - Ảnh: QĐND

Đúng 9 giờ 50 phút, trực thăng số hiệu 03 và 10 giờ 15 phút, trực thăng số hiệu 7844 đã cất cánh, vận chuyển hàng cứu trợ đến với bà con nhân dân đang bị cô lập, chia cắt tại xã Vân Nham và xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn).

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg ngày 8/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 04 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng cũng tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Thống kê sơ bộ, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Bắc Ninh tràn bờ đê, lũ chảy cuồn cuộn

Rạng sáng 8/10, nhiều người dân chia sẻ clip trên mạng xã hội cho biết nhiều đoạn đê ở Tiên Lục (Bắc Ninh) bị vỡ hoặc tràn nước. Do xảy ra vào khoảng 1h sáng, nhiều đoạn nước chảy cuồn cuộn, ngập vào nhà dân.

Ngay sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp xác nhận sự cố tràn bờ xảy ra tại tuyến đê bao Tiên Lục.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, đê bao thường thấp hơn rất nhiều so với đê chính, loại đê này thường chỉ chống với mực nước lũ ngoài sông ở mức báo động 2, trên báo động 2 thường bị tràn hoặc địa phương chủ động cho tràn vào.

Nước sông Cầu dâng cao tràn vào khu dân sinh phường Vân Hà - Ảnh: Báo Bắc Ninh

Nói rõ hơn về nguyên nhân, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, do nước lũ từ thượng nguồn phía Lạng Sơn dồn về quá nhanh nên một số đoạn đê hữu Thương thuộc huyện Yên Thế bị tràn.

Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lục (Bắc Ninh) cho biết, từ chiều tối 7/10, xã và lực lượng chức năng đã sơ tán người dân, con vật, tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

"Do nguy cơ tràn nước rất nguy hiểm, lực lượng chức năng đã chủ động di dời người dân từ tối qua, không chờ nước dâng mới xử lý. Sáng 8/10, các đơn vị tiếp tục rà soát, di chuyển người và tài sản còn lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối", Vietnamnet dẫn lời ông Trần Xuân Cường nói.

Tuy nhiên, nước lũ dâng cao và nhanh, đến 7h sáng 8/10, toàn bộ 61 thôn trong xã đều bị ngập, trong đó nặng nhất là thôn Trằm với 31 hộ dân. Hiện xã đang phối hợp với lực lượng quân đội và công an di chuyển các hộ này đến nơi an toàn.

Lũ sông Cầu vượt đỉnh lịch sử 1,07 m

Trong đêm ngày 7 và 8/10, lũ sông Cầu vẫn tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực ở trung tâm TP.Thái Nguyên (cũ), tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ngập sâu hơn, phạm vi rộng hơn. Nước sông Cầu dâng cao hơn 1,07 m so với đỉnh lũ lịch sử từng thiết lập trong cơn bão Yagi năm 2024 khiến nhiều khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngập sâu.

Thái Nguyên ngập sâu, người dân kêu cứu suốt đêm - Ảnh: Nghiêm Tuấn Dương

Suốt đêm 7/10, người dân trong vùng ngập lụt ở Thái Nguyên chia sẻ thông tin, vị trí đang bị mắc kẹt nhờ đội cứu hộ tiếp cận, trợ giúp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến 9/10, lũ trên các sông ở Bắc Bộ tiếp tục lên. Ngập lụt diện rộng xảy ra tại các tỉnh Thái Nguyên (duy trì trong 3-4 ngày tới), Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và 9 tỉnh

Theo bản tin lúc 4h40 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn kéo dài những ngày qua do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) và hình thế nhiễu động gió Đông Nam tiếp tục khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún địa chất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng cao.

Dữ liệu quan trắc cho thấy, trong 12 giờ qua, lượng mưa tại nhiều khu vực đạt ngưỡng cao: Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang, Phú Thọ phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm. Địa hình dốc, đất bão hòa nước và dòng chảy mạnh khiến các khu vực ven sông, suối nhỏ, ta-luy đường đèo dễ xảy ra lũ quét, sạt trượt và sụt lún.

Cảnh báo trong 6 giờ tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cảnh báo lũ trên các sông đang tiếp tục lên - Ảnh: VGP

Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh)... tiếp tục lên

Trước đó, trong bản tin phát lúc 3h30 ngày 8/10 cho biết, hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) xuống chậm; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3, thượng lưu sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy dao động ở mức đỉnh, sau xuống và ở mức trên lũ lịch sử năm 2024 0,19m; lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống dưới mức báo động 2.

Lũ trên sông Thương vượt báo động 3 - Ảnh: Báo Bắc Ninh chụp lúc 7 giờ 30 phút ngày 8/10

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên và vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m). Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống và ở mức BĐ1-BĐ2.

Cảnh báo từ hôm nay (08/10) đến 9/10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục lên, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức báo động 2; đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức báo động 1- báo động 2, có sông trên báo động 2.