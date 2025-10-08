Theo bản tin lúc 4h20 ngày 8/10 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay, vùng mây đối lưu tiếp tục hình thành và phát triển mạnh tại khu vực ngoại thành Hà Nội, báo hiệu khả năng xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng trong vài giờ tới.

Dữ liệu ảnh vệ tinh, định vị sét và ra-đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển tại khu vực Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Quang Minh, Mê Linh, Đại Xuyên. Đồng thời, vùng mây dông từ phía Đông Nam cũng đang có xu hướng di chuyển nhanh về phía nội thành Hà Nội.

Dự báo, trong 3–4 giờ tới, các khu vực nói trên và vùng trung tâm thành phố sẽ có mưa rào và dông, lượng mưa có thể tăng nhanh trong thời gian ngắn, gây ngập úng cục bộ ở một số tuyến phố trũng thấp.

Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người dân khi di chuyển sớm hoặc các phương tiện đang hoạt động ngoài trời.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân: Hạn chế ra đường trong thời điểm có dông sét; Không trú mưa dưới gốc cây, cột điện, biển quảng cáo lớn; Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo thời tiết mới nhất để chủ động phòng tránh.



