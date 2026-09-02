Long Châu đến Côn Đảo, mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe tới người dân đảo xa

Ngày 28/8, Long Châu cùng Báo QĐND, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Côn Đảo tổ chức “Hành trình tri ân”, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội cho người có công.

Chương trình tri ân ý nghĩa tại đảo tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc

"Hành trình tri ân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" là hoạt động hướng đến kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Chương trình phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người dân trên địa bàn biển, đảo. Đây còn là nỗ lực hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của các đơn vị.

Sáng ngày 28/8, đoàn đại biểu đã viếng thăm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo). Ảnh: Hoàng Khánh

Chương trình có sự tham dự của: Thiếu Tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Đại Tá Lê Ngọc Long - Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Thượng tá Ngô Hồng Phong - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Dương Thị Huyền Trâm - Trưởng ban Công tác xã hội, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Anh Nhựt - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Đặc khu Côn Đảo; ông Lê Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo; ông Hoàng Trung Kiên - Tổng Giám đốc FPT Retail; ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao chuỗi Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu; lãnh đạo và cán bộ từ các cơ quan, đơn vị; đội ngũ y tế; các cựu chiến binh, cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng cùng hàng trăm người dân tại Côn Đảo.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Hoàng Khánh

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân chia sẻ: "Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời hướng tới 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Báo Quân đội nhân dân cùng các đơn vị đồng hành đã đến Côn Đảo triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và gửi những phần quà nhỏ đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đây là tấm lòng, là lời tri ân của những người đang sống hôm nay đối với các bác, các anh, các chị - những người đã dành cả tuổi trẻ và cuộc đời mình cho Tổ quốc. Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức muốn thể hiện tri ân bằng những việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm hôm nay chăm lo đối với những người đã hy sinh và những người đang mang trên mình thương tích của chiến tranh; bằng việc chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của gia đình chính sách, người có công; bằng việc để những giá trị mà các thế hệ cha anh đánh đổi bằng máu xương tiếp tục được gìn giữ và trao truyền. Đó cũng chính là ý nghĩa mà "Hành trình tri ân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" mà Ban tổ chức hướng tới. Trên dải đất hình chữ S của chúng ta, từ Bắc vào Nam, từ đất liền đến hải đảo, tất cả đều là anh em một nhà. Trong những lúc khó khăn hay thuận lợi, lúc vui cũng như lúc buồn, chúng ta luôn đồng hành, sẻ chia và hướng về nhau."

Ông Lê Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Hoàng Khánh

Ông Lê Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo khẳng định: "Chương trình "Hành trình tri ân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" hôm nay mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", mà còn là sự đồng hành thiết thực, kịp thời đối với công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên địa bàn Côn Đảo. Thông qua chuỗi hoạt động nghĩa tình, chương trình đã góp phần kết nối sức mạnh cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Những món quà được trao tặng và sự chăm sóc y tế dành cho người dân hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, gửi gắm tình cảm và sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp đối với Côn Đảo. UBND Đặc khu Côn Đảo trân trọng ghi nhận và cảm ơn Báo Quân đội nhân dân đã chủ trì kết nối, tổ chức chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp và đồng hành của Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, các đơn vị cùng đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng đã tham gia hỗ trợ chương trình."

Ông Hoàng Trung Kiên - Tổng Giám đốc FPT Retail (ngoài cùng bên phải) và các đại biểu. Ảnh: Hoàng Khánh

Tiếp nối tinh thần phụng sự cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh, ông Hoàng Trung Kiên - Tổng Giám đốc FPT Retail, đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu bày tỏ: "Trên hành trình phát triển và phụng sự, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu luôn nỗ lực góp phần mang các sản phẩm, dịch vụ y tế hiện đại và an toàn đến gần hơn với người dân. Với mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc, hơn 230 trung tâm tiêm chủng cùng đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế vững chuyên môn, chúng tôi mong muốn phát huy những nguồn lực sẵn có để góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại và chất lượng cho người dân ở nhiều địa phương, vì một Việt Nam khỏe mạnh. Với đặc thù địa lý của đặc khu Côn Đảo, Long Châu càng trân trọng cơ hội được cùng các cơ quan, đơn vị mang đến những hoạt động dự phòng đột quỵ, chăm lo sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi hy vọng những hoạt động này sẽ góp thêm kiến thức và sự chủ động để mỗi người quan tâm, chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình tốt hơn."

Các đơn vị trao quà tặng cho các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Khánh

"Đặc biệt, chương trình hôm nay cũng là dịp để tập thể Long Châu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu tù chính trị, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng - những người đã cống hiến, hy sinh tuổi thanh xuân và một phần máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc.", ông Hoàng Trung Kiên chia sẻ thêm.

Mở rộng hoạt động dự phòng đột quỵ cho người dân Côn Đảo

Chương trình còn là nhịp cầu gắn kết nghĩa tình giữa hậu phương đất liền và tuyến đầu biển đảo, góp phần đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa và phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ đến gần hơn với người dân Côn Đảo.

Long Châu tổ chức chuỗi hoạt động dự phòng đột quỵ, kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân Côn Đảo. Ảnh: Hoàng Khánh

Một trong những hoạt động đáng chú ý là hội thảo tư vấn "Chủ động phòng chống đột quỵ". Tại đây, các chuyên gia y tế đã cung cấp cho người dân những kiến thức hữu ích về: cách nhận biết dấu hiệu đột quỵ F.A.S.T, kỹ năng sơ cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp, quản lý bệnh nền…

Dược sĩ hỗ trợ người dân kiểm tra huyết áp, phát hiện cảnh báo rung nhĩ . Ảnh: Hoàng Khánh

Song song, Long Châu đã phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra sức khỏe, tư vấn dự phòng đột quỵ cho người dân. Chỉ trong buổi sáng ngày 28/8, hàng trăm người dân tại đặc khu Côn Đảo được đo huyết áp, kiểm tra rung nhĩ nhằm hỗ trợ nhận diện các nguy cơ liên quan đến đột quỵ, đồng thời nhận thuốc và các sản phẩm sức khỏe miễn phí. Với những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, các bác sĩ đã tư vấn cụ thể về tình trạng sức khỏe, đồng thời hướng dẫn người dân tiếp tục theo dõi chuyên sâu.

Tư vấn sức khỏe chuyên sâu cùng bác sĩ. Ảnh: Hoàng Khánh

Theo chuyên gia y tế, các hoạt động kiểm tra sức khỏe và tư vấn dự phòng đột quỵ không chỉ giúp người dân có thêm cơ hội theo dõi sức khỏe mà còn góp phần nâng cao nhận thức về phòng bệnh. Qua đó, người dân từng bước hình thành thói quen chủ động dự phòng, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và theo dõi sức khỏe thường xuyên, thay vì chỉ thăm khám khi có bệnh.

Trên tinh thần "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", Long Châu nỗ lực đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực đến gần hơn với người dân. Ảnh: Hoàng Khánh

"Hành trình tri ân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" tiếp nối những nỗ lực của Long Châu trong việc phát huy mạng lưới và nguồn lực chuyên môn, góp phần đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực đến gần người dân tại nhiều địa phương.

Hành trình của lòng biết ơn

Bên cạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, trong ngày 28/8, đoàn đại biểu đã tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương, bày tỏ lòng tri ân đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Đoàn công tác thăm, tặng quà ông Nguyễn Xuân Viên (93 tuổi, cựu tù chính trị Côn Đảo). Ảnh: Hoàng Khánh

Sau lễ dâng hương, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho hàng chục gia đình gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu tù chính trị Côn Đảo, cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt. Những lời hỏi thăm chân tình, những cái nắm tay ấm áp, cùng những món quà được trao tận tay gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc và sự trân trọng đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh.

Đoàn công tác thăm, tặng quà bà Lê Thị Diệm (86 tuổi) là vợ liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Khánh

Đây là dịp đặc biệt để trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử - những người đã đi qua chiến tranh bằng lòng quả cảm và tinh thần bất khuất. Mỗi câu chuyện là một lời nhắc nhở ý nghĩa về giá trị của hòa bình, hun đúc thêm trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng tuổi xuân, xương máu và cả cuộc đời.