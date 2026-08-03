Lona Kiều Loan được khen bùng nổ visual, nghi vấn "độ" body cấp tốc ập đến

Thân hình đồng hồ cát không có điểm trừ của Á hậu Kiều Loan tại fashion show mới.

Tối 2/8, thảm đỏ fashion show F/W 26 của nhà thiết kế Chung Thanh Phong chính thức sáng đèn, quy tụ đông đảo dàn sao Việt và giới mộ điệu thời trang bao gồm cả đại diện của Vogue Singapore. Là một trong những chân dài quen thuộc từng đồng hành cùng nam nhà thiết kế, Á hậu Kiều Loan xuất hiện và nhanh chóng chiếm trọn một phần spotlight đáng kể của sự kiện.

Lựa chọn mẫu đầm bodycon dáng dài kín cổng cao tường, Lona Kiều Loan gây ấn tượng mạnh bởi sự kết hợp giữa tinh thần hiện đại và vẻ sang trọng. Thiết kế phủ trọn họa tiết monogram CTP đính đá bắt sáng lấp lánh, đi kèm phần đệm vai cấu trúc giúp định hình vóc dáng chuẩn mực.

Để hoàn thiện tổng thể, nàng á hậu sinh năm 2000 chọn kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao gãy gọn, lối trang điểm tông trung tính nịnh mắt cùng túi Hermès Kelly mini. Các chi tiết từ trang phục đến thần thái đều phối hợp khá nhịp nhàng, tôn lên trọn vẹn đường cong của người đẹp.

Khoảnh khắc Lona Kiều Loan bùng nổ visual cùng vóc dáng đồng hồ cát ấn tượng tại thảm đỏ show diễn Chung Thanh Phong F/W 26.

Lần xuất hiện bùng nổ này có thể ví như một lời đáp thuyết phục cho những xì xào dư luận cách đây không lâu. Còn nhớ vào tháng 6 vừa qua, tại buổi tiệc chúc mừng danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand All Stars của Hương Giang, Lona Kiều Loan từng trở thành tâm điểm thu hút dư luận khi song hành cùng bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Tuy nhiên, diện mạo của cô khi đó lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì một out look có phần đứng tuổi và rườm rà.

Diện mạo bị nhận xét có phần "cộng tuổi" và chững chạc của Lona Kiều Loan tại một sự kiện hồi tháng 6 vừa qua.

Chiếc váy chiffon họa tiết hoa nhí tối màu của Dolce & Gabbana cùng kiểu tóc búi cao, vô tình tạo ra hiệu ứng "cộng tuổi". Công thức trang phục lãng mạn nhưng thiếu điểm nhấn hiện đại khiến vẻ ngoài của nàng hậu trẻ tuổi trông chững chạc hơn thực tế. Có thể nói, màn tái xuất sắc lẹm đến từng chi tiết tại thảm đỏ show mới của Chung Thanh Phong đã giúp chính chủ "gỡ gạc" lại không ít, khẳng định tư duy thời trang nhạy bén cùng visual thăng hạng ở tuổi 26.

Bên cạnh những lời khen dành cho thần thái sắc sảo, hình ảnh chân thực qua góc quay của ống kính truyền thông cũng ngay lập tức đưa vóc dáng của Kiều Loan vào trung tâm bàn luận. Phần hông nảy nở cùng vòng 3 đầy đặn thấy rõ trong chiếc váy ôm sát khiến không ít cư dân mạng đặt nghi vấn nàng Á hậu vừa trải qua một đợt "độ body" để sở hữu thắt eo con kiến cùng tỷ lệ đồng hồ cát ấn tượng.

Cận cảnh layout makeup nịnh mắt giúp nàng á hậu sinh năm 2000 lấy lại trọn vẹn phong độ.

Khi so sánh với những khung hình trong quá khứ, sự khác biệt quả thực khá rõ nét. Dù vậy, không thể loại trừ khả năng có sự hỗ trợ từ quần độn hông - một "vũ khí" tối ưu được giới người mẫu ưa chuộng khi diện các mẫu đầm bodycon siết dáng khắt khe. Sự kết hợp giữa chất liệu co giãn bắt sáng và kỹ thuật đệm vai tạo hiệu ứng tương phản cũng góp phần làm siết chặt thắt eo, giúp tỷ lệ cơ thể trông ấn tượng hơn đáng kể.

Trong quá khứ, Kiều Loan có vóc dáng thon gọn nhưng đường thắt hông khiêm tốn hơn hẳn so với tỷ lệ nảy nở hiện tại của cô.

Dù bí quyết đằng sau vóc dáng hiện tại là gì, không thể phủ nhận màn trở lại thảm đỏ lần này của Lona Kiều Loan đã thành công trong việc tạo dấu ấn mạnh mẽ, lấy lại sự tự tin cùng phong độ thời trang vốn có.

Ảnh: TikTok, Internet