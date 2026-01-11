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Lợn quay vàng ruộm hấp dẫn tại hội thi ẩm thực Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
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Từ những chú lợn được quay nguyên con, da vàng óng, căng giòn, tỏa hương thơm hấp dẫn đến màn trình diễn chế biến công phu, hội thi quay lợn tại Lễ hội ẩm thực xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Hội thi lợn quay xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh. Video: Nguyễn Thắng

Chiều 31/10, tại xã Yên Thế diễn ra hội thi quay lợn. Đây là hoạt động nằm trong tuần lễ ẩm thực﻿ xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh diễn ra từ ngày 30/10 đến 5/11. Ảnh: Nguyễn Thắng

Hội thi có 12 đội đến từ các thôn và bản ở xã Yên Thế.

Các đội tham gia hội thi đều mang đến những người giàu kinh nghiệm để trình diễn kĩ thuật quay lợn.

Những con lợn khoảng 40kg, nuôi trên 8 tháng được chọn để quay tại hội thi.

Trước khi quay, lợn được mổ bỏ nội tạng, làm sạch và quết qua mật ong.

Trong quá trình quay, lợn được bôi mỡ liên tục để da được bóng.

Con lợn quay đạt chất lượng khi chín có da màu vàng cánh gián óng mượt, da giòn, thịt mềm và thơm.

Lúc quay lợn﻿ lửa phải đều, tùy vào trọng lượng mà có thời gian quay lợn khác nhau. Một con lợn khoảng 30kg được quay trong vòng 2-3 giờ đồng hồ thì chín.

Lễ hội﻿ là dịp quảng bá ẩm thực và văn hóa xã Yên Thế.

Đông đảo người dân đến xem hội thi quay lợn.

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lợn quay

món lợn quay

Lễ hội ẩm thực

Bắc Ninh

Yên Thế

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