'Lỗi thời nhưng chết người': Bí mật phía sau tên lửa Triều Tiên được Nga phóng vào Ukraine

Trang NK News (Hàn Quốc) ngày 17/4 đưa tin, các chuyên gia Ukraine phát hiện ra rằng Triều Tiên đã phát triển các tên lửa đạn đạo KN-23 và KN-24 được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine bằng cách kết hợp công nghệ nước ngoài với thiết kế của các mẫu Iskander đời đầu của Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 16/4 rằng các kỹ sư quân sự Ukraine đã nghiên cứu mảnh vỡ từ một tên lửa được sử dụng trong cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv ở miền đông Ukraine hồi tháng 1/2024.

Ảnh ghép mô tả mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên được Bộ Quốc phòng Ukraine công bố vào ngày 16/4/2026. Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine

Các chuyên gia Ukraine phát hiện ra rằng tên lửa của Triều Tiên nổi bật hơn so với tên lửa của Nga do "hình dạng độc đáo" của chúng, và các thông số của chúng trùng khớp với những thông số được công bố bởi các nhà nghiên cứu Hàn Quốc giấu tên.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết: “Tên lửa KN-23 có đường kính 110 cm ở phía sau và thu hẹp xuống 90 cm ở phía trước. Đường kính 110 cm không được thấy ở bất kỳ [tên lửa của] quốc gia nào khác trên thế giới ngoại trừ Triều Tiên.”

Mặt khác, biến thể KN-24 có đường kính khoảng 100 cm - một đặc điểm cũng được thấy ở các mẫu tên lửa do các quốc gia khác sản xuất, thông báo cho biết thêm.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine, các chuyên gia Ukraine đã so sánh các mảnh vỡ tên lửa thu được với ảnh chụp từ các nhà máy của Triều Tiên. Họ đã xác định được bảy "điểm tương đồng chính", bao gồm "số lượng lỗ bu lông được sử dụng để gắn vòi phun" và "sự hiện diện của các khoang chuyên dụng cho bộ thu tín hiệu định vị vệ tinh".

Các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Ukraine kết luận rằng KN-23 và KN-24, được gọi là Hwasong-11A hoặc Hwasong-11B ở Triều Tiên, “không phải là bản sao trực tiếp của các thiết kế của Liên Xô/Nga”.

Họ cho biết Triều Tiên không sản xuất các biến thể đó theo thỏa thuận cấp phép dựa trên tên lửa đạn đạo Iskander 9M723 của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã "hoàn thiện một phiên bản đời đầu của Iskander".

Phía Ukraine cũng phát hiện ra rằng động cơ của những tên lửa này dài hơn khoảng 1,5 lần so với động cơ của tên lửa Nga, nguyên nhân là do chúng sử dụng nhiên liệu kém hiệu quả hơn, đòi hỏi thể tích lớn hơn để "đạt được tầm bắn tương đương".

Mặc dù Triều Tiên sử dụng "các linh kiện dân dụng từ các thương hiệu hàng đầu" trong các bộ phận điều khiển - một thực tế đã được ghi nhận rõ ràng về việc mua các linh kiện phương Tây cho tên lửa của mình - nhưng nước này vẫn dựa vào "các phương pháp sản xuất lỗi thời", thông cáo cho biết.

Ví dụ, chất lượng mối hàn của tên lửa "tương đương với chất lượng của 50 năm trước", thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine viết. Thay vì sử dụng các vật liệu cách nhiệt hiện đại, các kỹ sư quân sự Triều Tiên sử dụng các giải pháp đơn giản và rẻ tiền hơn, chẳng hạn như than chì cho lớp vỏ bảo vệ.

"Mặc dù sử dụng công nghệ lỗi thời, những tên lửa này, giống như tất cả các hệ thống tên lửa đạn đạo khác, vẫn cực kỳ khó bị hệ thống phòng không đánh chặn và do đó gây ra mối đe dọa chết người", thông báo cho biết thêm.

Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 vào tháng 7/2019. Ảnh: KCNA

Thông tin thêm về vũ khí

NK News đưa tin, do có nhiều điểm tương đồng với tên lửa Iskander, Ukraine thường sử dụng tên gọi chung cho các loại vũ khí này, chẳng hạn như “Iskander/KN-23”, đặc biệt là trong các cảnh báo công khai về các cuộc tấn công sắp tới của Nga.

Quân đội Ukraine lần cuối cảnh cáo về việc Nga sử dụng tên lửa KN-23 hoặc Iskander trong các cuộc tấn công là vào tháng 2/2026, cho biết Kyiv đã bắn hạ 35 quả trong tháng đó. Vào thời điểm đó, Kyiv cho biết đã phá hủy 274 tên lửa Iskander/KN-23 kể từ khi xung đột bắt đầu hơn bốn năm trước.

KN-23 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) với tầm bắn ước tính là 800 km. Các chuyên gia Ukraine trước đây ước tính tầm bắn của nó là 700 km, gần gấp ba lần tầm bắn 250 km của tên lửa Iskander.

Tên lửa KN-24 được ghi nhận có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 400-410 km, mặc dù tầm bắn tối đa của nó có thể cao hơn.

Cả hai loại tên lửa này đều được Triều Tiên thử nghiệm lần đầu vào năm 2019. Ước tính Bình Nhưỡng đã cung cấp gần 250 tên lửa đạn đạo KN-23 cho Nga kể từ năm 2023.

Trước đó, Kyiv đánh giá rằng tên lửa của Triều Tiên đã cho thấy dấu hiệu cải thiện nhanh chóng về chất lượng và độ chính xác sau các cuộc tấn công của Nga vào các mục tiêu của Ukraine.

Theo NK News, cùng với tên lửa đạn đạo, Triều Tiên còn cung cấp cho Nga pháo tầm xa Koksan, hệ thống phóng tên lửa đa nòng 240mm và 107mm, súng cối 60mm và 140mm, bom chùm và đạn pháo 100mm dành cho xe tăng T-54/55.