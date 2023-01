Lợi nhuận theo quý của Samsung chạm mức thấp nhất trong 6 năm

Các nhà phân tích cho biết, với việc người tiêu dùng và doanh nghiệp giảm chi tiêu và đầu tư khi đối mặt với lạm phát cao và lãi suất leo thang, các nhà sản xuất điện thoại thông minh và khách hàng khác đã giữ lại những đơn đặt hàng chip nhớ, trong khi điện thoại thông minh được bán với giá thấp hơn do nhu cầu giảm.

Samsung, hãng sản xuất chip nhớ, điện thoại thông minh và ti vi lớn nhất thế giới, là công ty tiên phong cho xu hướng tiêu dùng toàn cầu. Samsung dự kiến sẽ công bố kết quả sơ bộ vào ngày 6/1 và kết quả đầy đủ vào cuối tháng 1 này.

Lợi nhuận hoạt động của công ty niêm yết có giá trị lớn thứ tư châu Á này có thể giảm xuống còn 5,9 nghìn tỷ Won (4,62 tỷ USD) trong quý từ tháng 10 đến tháng 12/2022, theo Refinitiv SmartEstimate từ 21 nhà phân tích. Đây sẽ là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của Samsung kể từ quý III/2016 và so với lợi nhuận hoạt động 13,87 nghìn tỷ Won một năm trước đó.

Kim Roko, nhà phân tích tại Hana Financial Investment, cho biết: "Lý do chính là do nhu cầu giảm mạnh. Số lượng hàng bán ra cũng như giá của chip và điện thoại thông minh dự kiến sẽ không đạt được như kỳ vọng trước đó".

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chip của Samsung có thể giảm 78%, xuống còn 1,9 nghìn tỷ Won, theo ước tính trung bình của 7 nhà phân tích. Được biết, chip thường chiếm khoảng một nửa lợi nhuận của "gã khổng lồ" công nghệ này.

Giá của một số chip bộ nhớ DRAM, được sử dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh và PC, đã giảm 40% trong năm qua, trong khi giá chip flash NAND, được sử dụng trong lưu trữ dữ liệu, giảm 14%, theo dữ liệu của TrendForce.

Các đối thủ chip bộ nhớ SK Hynix và Micron Technology đã cắt giảm mạnh các khoản đầu tư theo kế hoạch vào năm 2023, qua đó đáp ứng chu kỳ giảm tốc của bộ nhớ, dự kiến sẽ kéo dài ít nhất cho đến nửa cuối năm 2023.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết, Samsung dự kiến sẽ sử dụng "túi tiền rủng rỉnh" của mình trong thời kỳ suy thoái này để mở rộng thị phần bằng cách duy trì phần lớn các kế hoạch đầu tư của hãng. Vì vậy, Samsung có thể tận dụng lợi thế khi thị trường chip nhớ hồi phục sau đó.

Samsung cho biết vào tháng 10/2022 rằng công ty không mong đợi nhiều thay đổi đối với các khoản đầu tư vào năm 2023 của mình, với khoảng 128,82 nghìn tỷ Won (100,83 tỷ USD) tiền mặt tính đến cuối tháng 9/2022.

Mảng kinh doanh điện thoại di động của Samsung cũng được cho là sẽ chứng kiến lợi nhuận sụt giảm, với dự báo doanh thu quý này sẽ giảm 14%, xuống còn 2,3 nghìn tỷ Won.

Theo ước tính của nhà cung cấp dữ liệu Counterpoint, các lô hàng điện thoại của hãng có thể đạt 63 triệu chiếc trong quý, bao gồm 62 triệu điện thoại thông minh, so với 72 triệu thiết bị di động được xuất xưởng trong quý IV/2021.

Cổ phiếu của Samsung đã giảm khoảng 29% vào năm 2022, trước khi hồi phục vào tuần này, khi Hàn Quốc công bố kế hoạch giảm thuế cho các khoản đầu tư vào chất bán dẫn.