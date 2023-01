VinFast đưa công nghệ phát hiện và cảnh báo trẻ em bị bỏ quên vào ô tô điện VF 6, VF 7

Trong khuôn khổ triển lãm CES 2023, VinFast và Vayyar Imaging công bố thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn và trải nghiệm lái xe thông qua việc tích hợp công nghệ radar trong cabin, giúp phát hiện và cảnh báo trẻ em bị để quên trên xe cho hai mẫu xe VF 6 và VF 7.

Theo thỏa thuận, VinFast sẽ tích hợp công nghệ radar hình ảnh 4D của Vayyar vào hai mẫu SUV điện VF 6 và VF 7, thực hiện định dạng và phân loại dữ liệu hình ảnh, giúp nhận dạng người ngồi trên mỗi ghế, phát hiện và kích hoạt báo động nếu một hoặc nhiều trẻ bị bỏ quên trên xe.

Hoạt động mạnh mẽ trong mọi điều kiện ánh sáng, với tầm quan sát rộng và chất lượng hình ảnh độ phân giải cao, công nghệ của Vayyar là một trong những giải pháp tối ưu có khả năng giám sát toàn bộ nội thất của xe cũng như tất cả các chỗ để chân và cốp xe, hạn chế tối đa việc những hành khách nhỏ tuổi bị bỏ quên trên xe.

Công nghệ radar trong cabin của Vayyar cũng được thiết kế nhằm tối ưu tính riêng tư, đồng thời ngăn chặn các cảnh báo giả gây ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng. Bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, công nghệ này cũng giúp tăng khả năng cạnh tranh cho các mẫu xe VF 6 và VF 7.

Hai mẫu ô tô điện VinFast được trang bị nhiều công nghệ hiện đại.

"VinFast không ngừng sáng tạo, đổi mới và kết nối trí tuệ toàn cầu nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm lái xuất sắc và tiêu chuẩn an toàn vượt trội. Chúng tôi rất vui mừng khi có Vayyar cùng sát cánh trên hành trình này", ông Stuart Iain Taylor, Giám đốc Khối Điện tử và Dịch vụ Thông minh VinFast phát biểu. "Tôi tin rằng giải pháp hàng đầu của Vayyar sẽ góp phần củng cố mục tiêu thúc đẩy sự dịch chuyển toàn cầu sang giao thông bền vững bằng cách biến các mẫu xe điện trở nên an toàn và thú vị hơn cho mọi người."



"VinFast là một trong những nhà sản xuất ô tô sáng tạo nhất thế giới, và hợp tác cùng VinFast để đẩy nhanh qua trình triển khai công nghệ của Vayyar là trải nghiệm tuyệt vời với chúng tôi", ông Ian Podkamien, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Bộ phận Ô tô của Vayyar phát biểu. "Chúng tôi rất tự hào được trở thành một phần trong hành trình chinh phục toàn cầu của VinFast và hy vọng những nền tảng nâng cao tiêu chuẩn an toàn của chúng tôi sẽ đóng góp vào những thành công lớn của VinFast."

VinFast sẽ tiếp tục nghiên cứu hàng loạt tính năng an toàn khác dựa trên nền tảng đám mây điểm của Vayyar - bao gồm các tính năng như nhắc nhở cài dây an toàn, cảnh báo xâm nhập, cũng như phân loại hành khách để mở túi khí, nhằm nâng cao hơn nữa các tiêu chuẩn an toàn cho xe điện thông minh.

Hai công ty cũng đang khám phá thêm các cơ hội để mở rộng hợp tác trên các mẫu xe khác cùng các tính năng bổ sung cho cảm biến trong cabin, cũng như hàng loạt các ứng dụng an toàn trong Hệ thống Trợ lái Nâng cao.

VinFast VF 6.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, VinFast đã công bố chi tiết thông số kỹ thuật hai mẫu SUV điện VF6 - VF7, đồng thời thông báo sẽ mở đặt chỗ sớm từ tháng 3/2023.



Trong đó, VF6 Eco có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 248 dặm (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 130kW kết hợp với mô-men xoắn cực đại 250Nm. Phiên bản Plus có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 237 dặm (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 150kW với mô-men xoắn cực đại 310Nm. Các tiện ích và ứng dụng giải trí thông minh trong xe sẽ được hiển thị trên màn hình cảm ứng có kích thước 12,9 inch.

VF7 Eco có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 280 dặm (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 150kW với mô-men xoắn cực đại 310Nm, màn hình cảm ứng 12,9 inch. Phiên bản Plus có quãng đường di chuyển tối đa mục tiêu là 268 dặm (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 260kW với mô-men xoắn cực đại 500Nm, màn hình 15 inch. Đặc biệt, bên cạnh kích thước tối ưu, VF7 Plus sở hữu hệ dẫn động AWD giúp tăng khả năng di chuyển linh hoạt và cảm giác cầm lái chắc chắn cho người sử dụng.