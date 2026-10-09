Lời khuyên đến tất cả những gia đình đang dùng màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng

Liệu có an toàn khi bạn quay đồ ăn bọc màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng?

Sau một ngày dài, những món ăn còn thừa trong tủ lạnh có thể giúp việc chuẩn bị bữa ăn trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng là có thể dùng ngay. Nhưng nếu thức ăn vẫn được phủ bằng màng bọc thực phẩm thì sao?

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về vi nhựa và hóa chất có thể tồn tại trong thực phẩm, không ít người đặt câu hỏi: Màng bọc thực phẩm có thể bị chảy khi cho vào lò vi sóng không? Hóa chất có thể thôi nhiễm vào thức ăn? Việc này có ảnh hưởng đến hormone và sức khỏe hay không?

Các chuyên gia an toàn thực phẩm cho rằng câu trả lời không hoàn toàn là "có" hoặc "không". Điều quan trọng là phải sử dụng màng bọc đúng cách.

Có thể dùng màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng không?

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), có thể sử dụng màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng nếu sản phẩm được nhà sản xuất ghi rõ là an toàn khi dùng trong lò vi sóng.

Tuy nhiên, có hai nguyên tắc quan trọng cần nhớ: màng bọc không được tiếp xúc trực tiếp với thức ăn và phải được tạo khe hở để hơi nước thoát ra ngoài.

Chuyên gia an toàn thực phẩm Melissa Vaccaro (làm việc tại Mỹ), cho biết màng bọc thực phẩm được thiết kế để chịu được hơi nước sinh ra trong quá trình hâm nóng bằng lò vi sóng. Tuy nhiên, khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn nóng, màng bọc có thể phải chịu nhiệt độ cao hơn, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng thôi nhiễm hóa chất.

Nếu màng bọc không được thiết kế để sử dụng trong lò vi sóng, bị chảy hoặc tiếp xúc trực tiếp với thức ăn nóng thì không nên tiếp tục sử dụng.

Màng bọc có thể thôi nhiễm hóa chất vào thức ăn

Một vấn đề có thể xảy ra khi hâm nóng thức ăn cùng màng bọc là màng có thể bị mềm, biến dạng hoặc thậm chí chảy vào thức ăn. Ngoài ra, các hạt rất nhỏ và hóa chất từ vật liệu nhựa cũng có thể di chuyển vào thực phẩm. Hiện tượng này được gọi là thôi nhiễm.

Theo BS Po-Yen Chen (làm việc tại Mỹ), nguy cơ này có thể cao hơn khi màng bọc thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, đặc biệt trong các trường hợp sử dụng nhiệt độ cao, thời gian hâm nóng kéo dài hoặc với những món nhiều chất béo, dầu mỡ.

Thức ăn nhiều dầu mỡ có xu hướng nóng lên mạnh hơn ở bề mặt. Trong khi đó, màng bọc có thể mềm hoặc biến dạng tại những điểm nóng trong lò vi sóng, khiến diện tích tiếp xúc với thực phẩm tăng lên và làm tăng khả năng các chất từ màng bọc di chuyển sang thức ăn.

Nghiên cứu trực tiếp về việc hâm nóng thức ăn bằng màng bọc trong lò vi sóng hiện còn hạn chế. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên những loại nhựa dùng trong bao bì thực phẩm cho thấy chúng có thể chứa các hóa chất có khả năng ảnh hưởng đến hormone và quá trình chuyển hóa, chẳng hạn phthalate.

Mối quan tâm càng lớn hơn khi những vật liệu này được tiếp xúc với nhiệt độ cao, như trong quá trình nấu hoặc hâm nóng bằng lò vi sóng.

Màng bọc thực phẩm hiện đại đã không còn sử dụng phthalate trong nhiều năm. Tuy nhiên, chúng thường được sản xuất từ những chất có cấu trúc hóa học tương tự phthalate và vẫn có thể đặt ra những vấn đề sức khỏe tương tự.

Theo Chen, lượng chất thôi nhiễm từ một lần hâm nóng bằng lò vi sóng nhìn chung được dự đoán là thấp. Tuy nhiên, việc làm nóng nhựa và để nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có thể làm tăng mức độ phơi nhiễm.

Vì vậy, hạn chế những trường hợp không cần thiết để nhựa tiếp xúc với nhiệt và thực phẩm, đặc biệt khi thường xuyên nấu hoặc hâm nóng thức ăn, là một cách thực tế để giảm phơi nhiễm không cần thiết.

Làm thế nào để hâm nóng thức ăn an toàn hơn?

1. Ưu tiên hộp thủy tinh hoặc sứ

Khi có thể, hãy chuyển thức ăn sang đĩa, bát hoặc hộp đựng bằng thủy tinh hoặc sứ được thiết kế để sử dụng trong lò vi sóng trước khi hâm nóng.

Beyranevand khuyến cáo không nên hâm nóng thức ăn ngay trong bao bì ban đầu hoặc hộp đựng, vật liệu bọc mà thức ăn mang về từ nhà hàng.

2. Dùng vật liệu khác để che thức ăn

Thay vì sử dụng màng bọc thực phẩm, có thể dùng nắp đậy an toàn cho lò vi sóng, khăn giấy hoặc giấy sáp để che thức ăn trong quá trình hâm nóng.

Những vật liệu này giúp hạn chế thức ăn bắn ra trong lò mà không cần để màng nhựa tiếp xúc với thực phẩm.

3. Nếu dùng màng bọc, hãy kiểm tra nhãn

Trong trường hợp vẫn muốn sử dụng màng bọc thực phẩm, hãy chắc chắn rằng sản phẩm được ghi rõ là an toàn khi dùng trong lò vi sóng.

Quan trọng không kém là phải giữ màng bọc không chạm trực tiếp vào thức ăn.

Vaccaro giải thích rằng màng bọc được thiết kế để chịu được nhiệt từ hơi nước, chứ không phải nhiệt độ cao hơn có thể xảy ra khi màng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn nóng.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Eating Well)