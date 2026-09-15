Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây mùi tàu

Mùi tàu là loại cây quen thuộc, khá dễ trồng trong vườn, chậu hoặc thùng xốp.

Chỉ cần một góc vườn nhỏ, vài chiếc chậu hay thùng xốp, nhiều gia đình đã có thể trồng được một bụi mùi tàu để dùng dần. Cái tiện của loại rau gia vị quen thuộc này là khi nấu bát canh, nồi phở hay món ăn cần thêm chút hương thơm, mọi người chỉ việc ra vườn hái vài lá tươi. Mùi tàu vốn khá dễ sống nên đôi khi cũng được trồng theo kiểu "có gì chăm nấy". Tuy nhiên, nếu gia đình muốn cây cho lá đều, ít gặp tình trạng còi cọc và có thể thu hoạch trong thời gian dài, vẫn có một vài điều đáng lưu ý ngay từ cách đặt chậu cho tới lúc hái rau vào bếp.

1. Chọn chỗ trồng phù hợp

Mùi tàu cần ánh sáng để phát triển nhưng không có nghĩa càng phơi dưới nắng gay gắt càng tốt. Cây có thể sinh trưởng ở nơi có nắng hoặc bán râm; trong đó, điều kiện có bóng che một phần còn giúp làm chậm quá trình ra hoa. Đây là điểm khá đáng chú ý nếu gia đình trồng mùi tàu chủ yếu để thu lá.

Bởi vậy, với những chậu cây đang đặt trên ban công hoặc sân thượng, bạn nên quan sát điều kiện thực tế thay vì cố tìm nơi nhiều nắng nhất. Nếu vị trí đó thường xuyên hứng nắng gay gắt trong nhiều giờ và cây có biểu hiện kém phát triển, có thể chuyển chậu tới nơi dịu hơn. Ngược lại, mọi người cũng không nên vì mùi tàu chịu được bóng râm mà đặt cây ở góc quá tối, thiếu ánh sáng kéo dài.

2. Đừng tưới quá nhiều nước

Mùi tàu thích đất có độ ẩm, vì vậy gia đình không nên để đất khô kéo dài. Thế nhưng, "ưa ẩm" lại rất dễ bị hiểu thành cây cần thật nhiều nước. Nếu trồng trong chậu mà nước không thoát được, đất liên tục ở tình trạng sũng nước thì môi trường quanh rễ cũng không thuận lợi cho cây. Thay vì ngày nào cũng tưới một lượng giống hệt nhau, mọi người nên nhìn vào tình trạng đất và thời tiết. Những ngày nắng nóng, chậu nhỏ có thể mất nước khá nhanh nên cần được để ý nhiều hơn. Ngược lại, sau mưa hoặc những ngày trời mát, đất vẫn còn đủ ẩm thì chưa cần vội tưới thêm.

Đặc biệt, nếu trồng mùi tàu trong chậu, thùng hoặc các vật dụng tận dụng tại nhà, gia đình nên kiểm tra xem phía dưới có lỗ thoát nước hay không. Đất đủ ẩm nhưng nước thừa vẫn thoát được sẽ phù hợp hơn với việc để chậu thường xuyên trong tình trạng đọng nước.

3. Hái lá đúng cách

Một bụi mùi tàu đang xanh tốt không nhất thiết phải nhổ cả cây mỗi lần cần dùng. Nếu gia đình chỉ cần vài lá cho một bữa ăn, cách đơn giản hơn là thu những lá phía ngoài đã phát triển và giữ lại phần lá non ở giữa để cây tiếp tục sinh trưởng. Cách thu hoạch này đặc biệt phù hợp với những nhà trồng một vài bụi để ăn dần. Mỗi lần mọi người chỉ lấy lượng vừa đủ, sau đó cho cây thời gian tiếp tục ra lá mới. Nhờ vậy, cùng một cây có thể được thu hoạch nhiều lần thay vì trồng xong rồi nhổ bỏ ngay trong một bữa. Trong lúc hái, bạn cũng có thể tranh thủ quan sát cả bụi cây. Những lá đã vàng, hỏng hoặc có dấu hiệu bất thường nên được loại bỏ; nếu thấy sâu hại xuất hiện, cần xử lý phù hợp thay vì đợi đến khi nhiều lá cùng bị ảnh hưởng.

4. Để ý khi cây ra hoa

Nếu trồng được một thời gian, gia đình có thể thấy từ giữa bụi mùi tàu xuất hiện ngồng hoa vươn lên. Đây là quá trình bình thường của cây, nhưng nếu mục đích chính là lấy lá thì mọi người không nên hoàn toàn bỏ qua. Khi bước vào giai đoạn ra hoa, cây chuyển một phần nguồn lực sang quá trình sinh sản và chất lượng lá cũng có thể thay đổi, lá trở nên cứng hơn. Vì thế, với những cây đang được duy trì chủ yếu để hái rau, gia đình có thể loại bỏ ngồng hoa để kéo dài thời gian sinh trưởng lá. Tất nhiên, không phải cây nào ra hoa cũng cần cắt ngay. Nếu muốn tự để giống cho những lứa sau, bạn có thể chọn một vài cây khỏe để giữ hoa, chờ hạt trưởng thành rồi thu lại. Như vậy, một góc mùi tàu nhỏ trong nhà vừa có thể cho rau ăn thường xuyên, vừa có nguồn hạt để tiếp tục trồng.

5. Rửa kỹ trước khi ăn

Đây có lẽ là lời khuyên đơn giản nhất nhưng lại rất dễ bị xem nhẹ. Vì rau được chính tay mình trồng và chăm sóc, nhiều người có cảm giác chỉ cần hái xuống, rũ qua là có thể đem vào chế biến. Thực tế, rau trồng tại nhà vẫn có thể dính đất, bụi và các chất bẩn trong quá trình trồng, tưới hay thu hoạch.

Mùi tàu lại mọc khá thấp, nhiều phần lá nằm gần mặt đất. Bởi vậy, sau khi hái, gia đình nên nhặt bỏ lá hỏng và phần không sử dụng, sau đó rửa kỹ rau bằng nước sạch trước khi chế biến hoặc ăn. Mọi người có thể rửa rau dưới vòi nước sạch đang chảy, nhẹ nhàng làm sạch những vị trí còn bám đất và để ráo trước khi dùng. Không cần sử dụng xà phòng hay nước rửa chén để rửa rau. Đặc biệt với những món dùng mùi tàu tươi, không trải qua bước nấu chín, việc sơ chế cẩn thận càng không nên bỏ qua.



