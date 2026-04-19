Lời khuyên đến những người nằm điều hòa thường xuyên

Điều hòa không khí mang lại sự thoải mái tức thì, tuy nhiên việc sinh hoạt trong môi trường kín và lạnh kéo dài thường gây ra nhiều tác dụng phụ cho cơ thể. Để tận hưởng không gian mát lạnh một cách thông minh và an toàn, người dùng cần nắm rõ 6 nguyên tắc quan trọng sau đây:

1. Duy trì nhiệt độ phòng lý tưởng từ 25 - 28°C

Nhiều người có thói quen hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất (16 - 18°C) để làm mát nhanh, nhưng đây là sai lầm gây hại cho cả sức khỏe lẫn thiết bị. Các chuyên gia khuyến cáo nên duy trì mức nhiệt từ 25°C đến 28°C, đây là khoảng nhiệt độ giúp cơ thể dễ dàng thích nghi và giảm thiểu nguy cơ bị sốc nhiệt khi bước ra ngoài. Đồng thời, việc giữ nhiệt độ ổn định ở mức này giúp máy nén không phải hoạt động quá tải, từ đó tiết kiệm điện năng đáng kể cho gia đình bạn.

2. Mẹo chống khô da và khô mũi bằng một bát nước

Môi trường điều hòa vốn có độ ẩm rất thấp, khiến da dễ bị bong tróc và niêm mạc mũi bị khô, gây khó chịu. Một mẹo cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả là hãy đặt một bát nước sạch hoặc một chậu cây nhỏ trong phòng để tăng cường độ ẩm tự nhiên. Nếu có điều kiện, bạn nên sử dụng máy phun sương tạo ẩm chuyên dụng, nhưng lưu ý phải vệ sinh máy thường xuyên để tránh vi khuẩn và nấm mốc phát tán vào không khí, gây ra các bệnh lý về phổi.

3. Quy tắc: không bước ra ngoài ngay lập tức

Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột giữa phòng lạnh và môi trường bên ngoài là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng đột quỵ hoặc liệt dây thần kinh số 7. Trước khi rời khỏi phòng khoảng 10 - 15 phút, bạn nên tắt điều hòa và mở hé cửa để cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ môi trường. Quy tắc này đặc biệt quan trọng với người già và trẻ nhỏ, những đối tượng có hệ miễn dịch và khả năng điều tiết thân nhiệt kém hơn người trưởng thành.

4. Sử dụng thêm quạt điện để lưu thông không khí

Nhiều người cho rằng đã bật điều hòa thì không cần dùng quạt, nhưng thực tế việc kết hợp cả hai lại mang lại hiệu quả bất ngờ. Quạt điện giúp luồng khí lạnh được phân bổ đều khắp mọi ngóc ngách trong phòng thay vì chỉ tập trung ở một chỗ, giúp bạn cảm thấy mát nhanh hơn mà không cần hạ nhiệt độ điều hòa xuống quá thấp. Ngoài ra, gió quạt cũng giúp không khí trong phòng bớt ngột ngạt, tạo cảm giác thông thoáng và dễ chịu hơn cho giấc ngủ.

5. Vệ sinh lưới lọc định kỳ để tránh ổ vi khuẩn

Sau một thời gian sử dụng, lưới lọc của điều hòa sẽ tích tụ một lớp bụi bẩn dày đặc, đây chính là "thiên đường" của các loại vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng. Nếu không được làm sạch, máy sẽ phải hoạt động với công suất lớn hơn gây tốn điện và thổi ra luồng không khí ô nhiễm trực tiếp vào người dùng. Bạn nên tự vệ sinh lưới lọc tại nhà ít nhất 2 tuần một lần và gọi thợ bảo dưỡng định kỳ 6 tháng một lần để đảm bảo nguồn không khí luôn trong lành.

6. Không nằm trực tiếp dưới luồng gió lạnh

Vị trí đặt điều hòa và hướng gió ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe xương khớp và hệ hô hấp. Tuyệt đối tránh để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào đầu, mặt hoặc ngực, đặc biệt là khi đang ngủ vì lúc này các lỗ chân lông đang giãn nở, khí lạnh dễ xâm nhập gây cảm lạnh, đau đầu hoặc viêm họng mãn tính. Bạn nên điều chỉnh cánh hướng gió của máy lên cao hoặc sang hai bên để hơi lạnh tỏa đều theo dạng cầu vồng, giúp làm mát nhẹ nhàng và bảo vệ cơ thể tốt hơn.

