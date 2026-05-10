Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng cây lá lốt

Không ít gia đình hiện nay thích dành một góc nhỏ ở ban công, sân nhà hoặc khoảng đất trống để trồng vài loại cây vừa làm rau vừa tiện sử dụng hàng ngày. Trong số đó, lá lốt là cái tên xuất hiện khá nhiều vì dễ trồng, phát triển nhanh và hợp với khí hậu nóng ẩm. Chỉ cần vài gốc nhỏ, sau một thời gian cây đã bắt đầu lan rộng và cho lá liên tục. Tuy nhiên, cũng vì nghĩ đây là loại cây dễ tính nên nhiều người thường trồng theo kiểu để tự phát, ít để ý đến vị trí, độ ẩm hay cách thu hoạch. Kết quả là cây nhanh già, lá nhỏ, dễ vàng hoặc mọc um tùm nhưng chất lượng không còn ngon như ban đầu. Có gia đình còn nhầm lá lốt với trầu không khi cây còn non vì hình dáng khá giống nhau.

Nếu đang trồng loại cây này tại nhà, dưới đây là vài điều nên lưu ý để lá lốt phát triển ổn định và dễ chăm sóc hơn về lâu dài.

1. Lá lốt thích ẩm nhưng không chịu được úng kéo dài

Nhiều người thấy lá lốt hợp thời tiết mát và thích nước nên thường tưới khá nhiều mỗi ngày. Tuy nhiên, loại cây này chỉ hợp với đất ẩm chứ không chịu được tình trạng đọng nước quá lâu. Nếu trồng trong chậu hoặc khu vực thoát nước kém, rễ rất dễ bị bí và cây nhanh vàng lá. Tốt nhất nên chọn đất tơi xốp, có khả năng thoát nước tốt và chỉ giữ độ ẩm vừa phải. Vào mùa mưa, cần chú ý kiểm tra phần gốc vì đây là thời điểm cây dễ bị úng nhất.

2. Đừng để cây mọc quá rậm nếu muốn lá xanh và đều

Lá lốt phát triển khá nhanh, đặc biệt khi gặp thời tiết nóng ẩm. Nếu để cây mọc tự do trong thời gian dài, các tán lá sẽ chồng lên nhau khiến phần dưới thiếu ánh sáng và dễ xuất hiện lá vàng hoặc sâu bệnh. Nhiều người nghĩ cây càng um tùm càng tốt nhưng thực tế việc cắt tỉa định kỳ lại giúp cây khỏe hơn. Những cành già hoặc lá úa nên được loại bỏ để cây tập trung nuôi phần lá non. Nhờ vậy, lá mới thường xanh đậm và mềm hơn khi sử dụng.

3. Không nên trồng lá lốt quá sát trầu không

Đây là điều khá nhiều gia đình gặp phải, đặc biệt khi cả hai loại cây đều có hình dáng lá tương đối giống nhau lúc còn nhỏ. Dù nhìn qua khá giống, lá lốt và trầu không lại có đặc điểm phát triển khác nhau và dễ gây nhầm lẫn nếu trồng sát cạnh nhau trong thời gian dài. Ngoài chuyện khó phân biệt, trầu không thường phát triển mạnh hơn và có xu hướng leo, phủ tán nhanh. Nếu để quá gần, cây có thể che bớt ánh sáng của lá lốt khiến phần lá bên dưới chậm phát triển hơn. Vì vậy, tốt nhất nên tách riêng từng khu vực trồng để dễ chăm sóc và quan sát.

4. Thu hoạch đúng cách giúp cây ra lá liên tục

Một lỗi khá phổ biến là hái lá theo kiểu giật mạnh hoặc ngắt ngẫu nhiên khiến thân cây nhanh xơ và mất dáng. Với lá lốt, nên ưu tiên cắt phần ngọn hoặc hái theo từng cụm nhỏ để cây tiếp tục bật chồi mới. Ngoài ra, không nên thu hoạch quá sát gốc trong một lần vì cây cần thời gian phục hồi. Nếu chăm đúng cách, lá lốt có thể cho lá quanh năm mà không cần trồng lại quá nhiều lần.

5. Vị trí trồng ảnh hưởng khá nhiều đến độ xanh của lá

Lá lốt không phải loại cây thích nắng gắt cả ngày. Nếu đặt ở nơi quá nắng, lá dễ bị nhạt màu, mỏng và nhanh héo vào buổi trưa. Ngược lại, nếu trồng ở nơi quá tối hoặc bí gió, cây sẽ mọc chậm và dễ giữ ẩm quá mức. Vị trí phù hợp nhất thường là nơi có nắng nhẹ buổi sáng hoặc ánh sáng gián tiếp trong ngày. Với những gia đình trồng ở ban công, có thể dùng lưới che bớt nắng vào thời điểm quá nóng để giữ lá xanh và mềm hơn.