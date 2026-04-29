Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng cây dâu tằm

Phác Thái Anh |

Dâu tằm là loài cây “đặc biệt”, không phải vị trí nào trong nhà cũng phù hợp để trồng, nếu trồng cần lưu ý một số vấn đề sau.

Dâu tằm là loại cây vừa cho quả ngon, vừa dễ trồng, nhưng khi đưa vào không gian sống, đặc biệt là khuôn viên nhà ở, vẫn cần cân nhắc vị trí cho hợp lý. Trong quan niệm dân gian, dâu tằm thường không được khuyến khích trồng ngay trước cửa nhà vì yếu tố tên gọi dễ gợi liên tưởng không tích cực. Dù đây không phải là điều có cơ sở khoa học rõ ràng, nhưng với nhiều gia đình, khu vực trước cửa luôn được xem là nơi đón khí, nên họ thường ưu tiên những loại cây mang ý nghĩa tươi sáng hơn. Ngoài ra, xét về thực tế, dâu tằm có đặc điểm rụng lá và rụng quả theo mùa, quả chín lại dễ bám màu, nên nếu trồng ngay lối ra vào sẽ gây bất tiện trong việc vệ sinh. Vì vậy, vị trí phù hợp hơn là trồng ở phía sau nhà, góc vườn hoặc những khu vực thoáng, vừa đủ nắng, nơi cây có không gian phát triển mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung.

Khi đã chọn được vị trí phù hợp, việc chăm sóc dâu tằm không quá phức tạp, nhưng nếu làm đúng cách, cây sẽ phát triển khỏe và cho quả đều hơn.

1. Đảm bảo đủ ánh sáng

Dâu tằm là cây ưa sáng, càng nhiều nắng cây càng phát triển tốt và cho quả ngọt. Nên trồng ở nơi có ánh nắng trực tiếp ít nhất vài giờ mỗi ngày. Nếu trồng trong chậu hoặc không gian hạn chế, cần chú ý xoay chậu thường xuyên để cây nhận ánh sáng đều.

2. Đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt

Loại đất phù hợp nhất là đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp và không bị úng nước. Có thể trộn thêm phân hữu cơ, xơ dừa hoặc trấu để tăng độ thoáng. Dâu tằm không chịu được ngập úng lâu, nên hệ thống thoát nước cần được đảm bảo, đặc biệt vào mùa mưa.

3. Tưới nước vừa phải, tránh dư thừa

Cây dâu tằm không cần quá nhiều nước, chỉ cần giữ đất đủ ẩm. Tưới quá nhiều dễ khiến rễ bị úng, cây yếu và dễ sinh bệnh. Vào mùa khô có thể tăng tần suất tưới, nhưng vẫn nên kiểm tra độ ẩm đất trước khi tưới thêm.

4. Cắt tỉa định kỳ để kiểm soát tán

Dâu tằm phát triển khá nhanh, nếu không cắt tỉa, tán cây sẽ rộng và rậm. Việc cắt tỉa giúp cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh và kích thích ra chồi mới, từ đó cho nhiều quả hơn. Đồng thời, giữ cây ở kích thước vừa phải cũng giúp không gian sống gọn gàng hơn.

5. Bón phân đúng thời điểm

Để cây phát triển ổn định, nên bổ sung phân hữu cơ hoặc phân vi sinh định kỳ. Thời điểm tốt nhất là trước mùa sinh trưởng hoặc sau mỗi đợt thu hoạch quả. Không nên bón quá nhiều một lúc vì có thể làm “sốc” cây.

6. Chủ động phòng sâu bệnh

Dâu tằm có thể bị một số loại sâu ăn lá hoặc côn trùng gây hại. Thay vì chờ cây bị nặng mới xử lý, nên kiểm tra thường xuyên, cắt bỏ lá hư và giữ khu vực xung quanh sạch sẽ. Có thể sử dụng các biện pháp sinh học để đảm bảo an toàn khi sử dụng quả.

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

