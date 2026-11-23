Những trường hợp này cho thấy việc quan sát các dấu hiệu bất thường trên cơ thể có thể giúp phát hiện bệnh sớm hơn.

Mỗi sáng soi gương, nhiều người chỉ quan tâm đến nếp nhăn, tóc bạc hay làn da xuống sắc mà quên rằng những thay đổi nhỏ trên gương mặt và cơ thể đôi khi là tín hiệu cảnh báo sức khỏe.

Bác sĩ Liao Chi-ting, chuyên gia huyết học và ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Chang Gung Linkou (Đài Loan, Trung Quốc), chỉ ra rằng, nhiều bệnh nghiêm trọng phát ra tín hiệu cầu cứu thông qua vẻ bề ngoài ở giai đoạn đầu. Bản thân ông cũng từng phát hiện mình bị xuất huyết tiêu hóa nhờ đồng nghiệp nhận ra sắc mặt nhợt nhạt bất thường khi trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán năm 2003. Xét nghiệm máu cho thấy mức hemoglobin của ông chỉ là 7,8, dẫn đến loét tá tràng và phải nhập viện 7 ngày. Ông cũng từng gặp một bệnh nhân nam khoảng 50 tuổi đến bệnh viện vì da mặt xanh xao. Xét nghiệm máu cho thấy mức hemoglobin của ông chỉ là 6, và hóa ra là ung thư đại trực tràng giai đoạn 4 đã di căn đến gan và phổi.

Những trường hợp này cho thấy việc quan sát các dấu hiệu bất thường trên cơ thể có thể giúp phát hiện bệnh sớm hơn. Tuy nhiên, các biểu hiện bên ngoài không đủ để kết luận mắc ung thư mà cần được đánh giá kết hợp với triệu chứng và xét nghiệm y khoa.

1. Da xanh xao, nhợt nhạt bất thường

Da và môi nhợt nhạt, thường xuyên chóng mặt, mệt mỏi, hụt hơi khi vận động có thể là biểu hiện của thiếu máu. Nguyên nhân không chỉ nằm ở tình trạng thiếu sắt mà còn có thể liên quan đến bệnh thận, mất máu kéo dài do xuất huyết tiêu hóa hoặc một số bệnh lý ác tính.

Theo bài viết, bác sĩ từng gặp một trường hợp bệnh nhân có chỉ số hemoglobin chỉ còn 3,8 g/dL khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp. Vì vậy, nếu sắc mặt thay đổi rõ rệt hoặc tình trạng mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám và xét nghiệm máu thay vì tự ý bổ sung sắt.

2. Lòng trắng mắt chuyển vàng

Lòng trắng mắt ngả vàng, nước tiểu sẫm màu như nước trà đặc và phân nhạt màu bất thường có thể là dấu hiệu của vàng da do rối loạn chuyển hóa hoặc bài tiết bilirubin.

Tình trạng này có thể gặp trong viêm gan, sỏi đường mật hoặc các bệnh lý gây tắc nghẽn đường mật. Đáng lưu ý, ung thư đầu tụy và ung thư đường mật cũng có thể gây chèn ép đường mật, khiến dịch mật không lưu thông bình thường. Khi xuất hiện những biểu hiện trên, người bệnh nên được thăm khám sớm để xác định nguyên nhân.

3. Vết loét trong miệng lâu lành

Các vết loét miệng thông thường thường tự cải thiện sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu vết loét kéo dài trên 2 tuần không lành, đặc biệt nằm ở rìa lưỡi hoặc mặt trong khoang miệng, người bệnh cần chú ý.

Những mảng trắng hoặc đỏ trong miệng không thể làm sạch cũng là dấu hiệu cần được kiểm tra. Đây có thể là biểu hiện của nhiều tình trạng khác nhau, trong đó có tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư khoang miệng. Việc thăm khám chuyên khoa giúp xác định chính xác bản chất tổn thương.

4. Nốt ruồi thay đổi hình dạng, màu sắc hoặc liên tục chảy máu

Nốt ruồi và các tổn thương da cần được theo dõi nếu có sự thay đổi bất thường. Những dấu hiệu đáng lưu ý gồm nốt ruồi lớn lên, hình dạng không đều, màu sắc không đồng nhất, thường xuyên chảy máu hoặc đóng vảy tái diễn.

Ngoài ra, những nốt sần bóng trên da, mảng da thô ráp bong vảy hoặc vết thương lâu lành cũng cần được kiểm tra, bởi một số loại ung thư da có thể biểu hiện dưới những hình thức không điển hình. Không phải mọi thay đổi trên da đều là ung thư, nhưng việc trì hoãn thăm khám có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện bệnh.

5. Xuất hiện khối u bất thường ở cổ

Hạch cổ có thể sưng lên khi cơ thể bị nhiễm trùng hoặc viêm. Tuy nhiên, nếu không có biểu hiện cảm cúm hay nhiễm trùng rõ ràng mà xuất hiện khối u cứng, ít di động, kéo dài trên 2 tuần hoặc ngày càng lớn, người bệnh nên đi khám.

Theo bác sĩ được dẫn trong bài viết, những khối u như vậy có thể liên quan đến bệnh lý tuyến giáp, lymphoma (u lympho) hoặc ung thư vòm họng và các vùng đầu cổ khác. Việc xác định nguyên nhân cần dựa trên khám lâm sàng và các xét nghiệm phù hợp, không nên chỉ dựa vào cảm giác khi sờ nắn.

6. Vùng trước tai sưng to kéo dài

Sưng vùng trước tai có thể do viêm tuyến mang tai hoặc các nguyên nhân lành tính khác. Tuy nhiên, nếu khối sưng tồn tại dai dẳng, tiếp tục phát triển hoặc đi kèm những bất thường ở cơ mặt, người bệnh không nên chủ quan.

Một số khối u tuyến mang tai ác tính có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh mặt, gây yếu cơ mặt, méo miệng hoặc khó nhắm kín mắt. Khi xuất hiện những triệu chứng này, cần được đánh giá y tế sớm để tìm nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.

Đừng bỏ qua những thay đổi kéo dài trên cơ thể

Soi gương mỗi ngày không thể thay thế việc khám sức khỏe định kỳ, nhưng giúp mỗi người nhận ra những thay đổi khác thường của bản thân. Da xanh xao, mắt vàng, vết loét miệng lâu lành, nốt ruồi biến đổi hay khối u xuất hiện bất thường đều là những dấu hiệu đáng chú ý.

Điều quan trọng là không hoảng sợ và tự kết luận mình mắc ung thư khi gặp một triệu chứng đơn lẻ. Thay vào đó, hãy quan sát diễn biến, chú ý các biểu hiện đi kèm và chủ động đi khám nếu bất thường kéo dài, tiến triển hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Phát hiện nguyên nhân sớm là bước quan trọng để người bệnh được điều trị kịp thời.