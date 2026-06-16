Gia chủ cần lưu ý những điều sau khi chuẩn bị cho quá trình xây nhà của mình.

Xây nhà trong mùa hè, mùa mưa

Thời tiết trong năm có xu hướng phân hóa rõ rệt: nếu nửa đầu năm ghi nhận nhiều đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí lập kỷ lục, thì nửa cuối năm lại tiềm ẩn nguy cơ gia tăng mưa lớn, bão và lũ bất thường. Sự đối lập giữa hai mùa cùng với các hiện tượng thời tiết cực đoan được xem là yếu tố chính tác động tiêu cực đến độ bền của các công trình xây dựng.

Nhiệt độ cao kéo dài và bức xạ mặt trời mạnh có thể làm thay đổi tính chất vật liệu, đặc biệt là bê tông và gạch, từ đó đẩy nhanh quá trình xuống cấp và làm giảm tuổi thọ công trình. Đồng thời, điều kiện ẩm ướt do mưa nhiều cũng tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc, rong rêu phát triển. Về lâu dài, những yếu tố này có thể gây hư hỏng phần móng và làm suy yếu kết cấu tổng thể của ngôi nhà.

Chi phí dành cho chống thấm thường chỉ chiếm khoảng 10% tổng ngân sách xây dựng, nhưng nếu xem nhẹ hạng mục này, hậu quả có thể rất tốn kém về sau. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều như ở Việt Nam, thấm dột là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến công trình nhanh xuống cấp, không chỉ làm giảm tính thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền lâu dài của ngôi nhà. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị gia chủ nên đầu tư bài bản cho công tác chống thấm ngay từ đầu để đảm bảo chất lượng công trình theo thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng nấm mốc ở chân tường thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết, khi công trình bị lão hóa, các vết nứt xuất hiện ở khu vực chân tường sẽ tạo điều kiện cho nước thấm vào bên trong. Ngoài ra, việc bỏ qua bước chống thấm hoặc thi công không đúng kỹ thuật, đặc biệt tại những vị trí dễ đọng nước, cũng khiến khu vực tiếp giáp bị ẩm và thấm.

Bên cạnh đó, khi tường đã bị thấm lâu ngày, độ ẩm tích tụ sẽ tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển, không chỉ làm hỏng lớp sơn mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Tùy theo nguyên nhân cụ thể, gia chủ có thể lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Với trường hợp tường bị nấm mốc nghiêm trọng, có thể cần xử lý triệt để bằng cách đục bỏ phần chân tường, tạo lớp dầm chống ẩm bằng bê tông hoặc vữa tự chảy. Đồng thời, loại bỏ lớp vữa cũ ở khu vực bị ảnh hưởng, tiến hành chống thấm lại và trát mới bằng vữa có trộn phụ gia chuyên dụng để tăng hiệu quả bảo vệ lâu dài.

Lưu ý về quy định mới khi xây nhà ở riêng lẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 207/2026 nhằm hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng liên quan đến quản lý chất lượng, thi công và công tác bảo trì công trình. Văn bản này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Một điểm đáng chú ý trong nghị định là các quy định cụ thể đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Theo quy định mới, việc xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo an toàn cho con người, tài sản, trang thiết bị cũng như các công trình lân cận, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh. Quá trình thiết kế và thi công cần tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định liên quan do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đối với nhà ở thuộc dự án đầu tư hoặc do tổ chức làm chủ đầu tư, việc thực hiện phải theo các quy định chung về hoạt động xây dựng.

Ảnh minh họa: Internet

Nghị định phân loại nhà ở riêng lẻ thành nhiều nhóm khác nhau để áp dụng yêu cầu thiết kế phù hợp. Trong đó, chủ nhà có thể tự tổ chức thiết kế nếu công trình đáp ứng đồng thời các điều kiện: dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn dưới 250 m² và chiều cao dưới 12 m.

Với các công trình nhà ở riêng lẻ cao dưới 7 tầng hoặc có 1 tầng hầm nhưng không thuộc nhóm trên, việc thiết kế bắt buộc phải do tổ chức hoặc cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật đảm nhận.

Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên, ngoài yêu cầu về năng lực của đơn vị thiết kế, hồ sơ còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, chủ sở hữu đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thi công, giám sát thi công và bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận cũng như môi trường trong suốt quá trình xây dựng.

(Tổng hợp)