Lời khuyên cho tất cả người dân đang lắp Wi-Fi tại nhà

Wi-Fi là một trong những thứ không thể thiếu trong các gia đình hiện nay.

Trong cuộc sống hiện đại, Wi-Fi gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình. Từ học tập, làm việc, giải trí cho đến kết nối các thiết bị thông minh, tất cả đều cần đến một đường truyền Internet ổn định. Tuy nhiên, không phải cứ lắp đặt một bộ phát Wi-Fi thật tốt là chúng ta có thể yên tâm sử dụng lâu dài. Cách sử dụng, bảo quản và quản lý mạng Wi-Fi hằng ngày cũng đóng vai trò rất quan trọng. Đôi khi, chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, gia đình đã có thể sử dụng Internet thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn. Dưới đây là những lời khuyên hữu ích mà mọi gia đình nên biết khi lắp đặt Wi-Fi tại nhà.

1. Không cần tắt/bật Wi-Fi mỗi ngày

Nhiều gia đình có thói quen tắt modem hoặc router Wi-Fi trước khi đi ngủ và bật lại vào sáng hôm sau vì nghĩ rằng việc này giúp thiết bị nghỉ ngơi, tiết kiệm điện hoặc kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, trên thực tế, các thiết bị mạng được thiết kế để có thể hoạt động liên tục 24/7. Vì vậy, nếu Wi-Fi vẫn hoạt động bình thường thì gia đình không cần thiết phải tắt đi bật lại mỗi ngày. Việc khởi động lại chỉ nên thực hiện khi mạng gặp sự cố, kết nối chập chờn hoặc khi cần áp dụng một số thay đổi cài đặt. Đặc biệt, nếu gia đình đang sử dụng camera an ninh, thiết bị nhà thông minh hoặc các hệ thống giám sát từ xa thì việc duy trì kết nối Internet liên tục càng cần thiết.

2. Đặt router ở vị trí thông thoáng, phù hợp

Vị trí đặt router ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát sóng và chất lượng kết nối Wi-Fi trong nhà. Gia đình nên ưu tiên đặt thiết bị ở nơi thông thoáng, khô ráo, có độ cao phù hợp và tương đối gần trung tâm khu vực cần phủ sóng. Không nên đặt router trong tủ kín, ngăn kéo, phía sau các vật dụng lớn hoặc ở những nơi bí bách, dễ tích tụ nhiệt. Điều này vừa có thể làm giảm khả năng truyền sóng, vừa khiến thiết bị khó tản nhiệt khi hoạt động liên tục. Ngoài ra, nên hạn chế đặt router gần lò vi sóng, các thiết bị gây nhiễu hoặc những vật cản kim loại lớn. Một vị trí lắp đặt hợp lý sẽ giúp Wi-Fi phủ sóng tốt hơn và hạn chế tình trạng mất kết nối ở những khu vực thường xuyên sử dụng.

3. Không tự ý thay đổi các cài đặt kỹ thuật khi chưa hiểu rõ

Trong quá trình sử dụng, một số người thường có thói quen truy cập vào trang quản trị router để thay đổi tên mạng, mật khẩu, DNS, kênh Wi-Fi hoặc những thông số kỹ thuật khác với mong muốn cải thiện tốc độ Internet. Tuy nhiên, nếu không hiểu rõ chức năng của từng thiết lập, việc thay đổi tùy tiện có thể khiến mạng hoạt động không ổn định, thậm chí làm mất kết nối Internet. Vì vậy, gia đình nên giữ nguyên những cài đặt mặc định đã được kỹ thuật viên cấu hình nếu thiết bị đang hoạt động tốt. Trong trường hợp muốn điều chỉnh hoặc nâng cấp, hãy tìm hiểu kỹ hướng dẫn sử dụng hoặc nhờ nhân viên kỹ thuật của nhà mạng hỗ trợ. Điều này giúp hạn chế những lỗi không đáng có và tránh mất thời gian khắc phục.

4. Không nhất thiết phải thường xuyên đổi mật khẩu Wi-Fi

Nhiều người cho rằng phải thay đổi mật khẩu Wi-Fi định kỳ, chẳng hạn mỗi tháng hoặc vài tháng một lần, để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, điều này không thực sự cần thiết nếu gia đình đang sử dụng mật khẩu đủ mạnh, khó đoán và chưa có dấu hiệu bị lộ. Thay vào đó, hãy đặt một mật khẩu có độ dài phù hợp, kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Gia đình cũng nên lựa chọn tên mạng Wi-Fi dễ nhớ, dễ phân biệt và lưu lại mật khẩu ở nơi an toàn để các thành viên thuận tiện sử dụng, tránh tình trạng quên mật khẩu hoặc phải hỏi lại nhiều lần.

Trong trường hợp phát hiện có người lạ sử dụng mạng, xuất hiện những thiết bị không rõ nguồn gốc trong danh sách kết nối hoặc nghi ngờ mật khẩu đã bị chia sẻ ra ngoài, gia đình có thể cân nhắc đổi mật khẩu. Sau khi thay đổi, hãy kết nối lại những thiết bị đáng tin cậy và kiểm tra danh sách truy cập. Đây là cách đơn giản để kiểm soát mạng Internet và hạn chế tình trạng sử dụng Wi-Fi trái phép.

5. Khởi động lại router khi thực sự cần thiết

Khi gặp tình trạng Wi-Fi chậm, mất kết nối hoặc hoạt động không ổn định, gia đình có thể thử khởi động lại router bằng cách tắt nguồn, chờ khoảng 30 giây rồi bật lại. Đây là thao tác đơn giản đôi khi giúp giải quyết những lỗi kết nối tạm thời. Tuy nhiên, không nên lạm dụng việc khởi động lại mỗi ngày với suy nghĩ rằng càng làm nhiều thì mạng càng khỏe. Nếu tình trạng chậm hoặc mất kết nối thường xuyên tái diễn, hãy liên hệ nhà mạng để kiểm tra đường truyền và thiết bị thay vì liên tục tự xử lý.