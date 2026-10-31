Vì sao nhiều gia đình không còn đặt giá úp bát trên mặt bếp? 2 vị trí khác giúp căn bếp gọn hơn

Giá úp bát đặt ngay trên mặt bếp từng là lựa chọn quen thuộc, nhưng sau một thời gian sử dụng, không ít gia đình nhận ra đây chưa chắc là cách bố trí tiện nhất.

Trong nhiều căn bếp, giá úp bát thường được đặt ngay cạnh chậu rửa hoặc trên một khoảng mặt bàn gần khu vực rửa bát. Cách bố trí này có ưu điểm rất dễ thấy: rửa xong có thể úp ngay, lấy bát đĩa cũng thuận tay, không phải di chuyển nhiều.

Giá úp bát đặt trên mặt bếp là cách bố trí quen thuộc trong nhiều gia đình. (Ảnh: Fado)

Tuy nhiên, khi sử dụng lâu dài, không ít gia đình bắt đầu thấy vị trí này bộc lộ khá nhiều bất tiện. Đặc biệt với những căn bếp không quá rộng, một món đồ dùng hằng ngày như giá úp bát lại có thể ảnh hưởng đáng kể đến cảm giác gọn gàng và sự thuận tiện khi nấu nướng.

Vì sao nhiều người không còn muốn đặt giá úp bát trên mặt bếp?

1. Chiếm mất một phần diện tích thao tác

Mặt bếp vốn là nơi dùng để sơ chế thực phẩm, bày đồ nấu nướng hoặc đặt các vật dụng cần dùng thường xuyên. Khi giá úp bát chiếm một khoảng cố định trên mặt bàn, phần không gian còn lại sẽ bị thu hẹp.

Với những căn bếp nhỏ, điều này càng dễ nhận ra. Chỉ cần thêm nồi, chảo hoặc một ít rau củ đang sơ chế, khu vực bếp đã có thể trở nên chật chội.

2. Nước đọng dễ làm khu vực bếp ẩm và bẩn hơn

Dù nhiều loại giá úp bát có khay hứng nước riêng, nước từ bát đĩa sau khi rửa vẫn dễ nhỏ giọt ra xung quanh nếu khay không được vệ sinh thường xuyên hoặc bị đầy. Lâu ngày, khu vực mặt bếp dễ bị ẩm, bám cặn nước và nhìn thiếu gọn gàng.

Nếu gia đình úp nhiều bát đĩa ngay sau bữa ăn, nước đọng liên tục còn khiến việc lau dọn trở nên mất công hơn.

3. Làm căn bếp dễ có cảm giác bừa bộn

Bát đĩa, đũa thìa, ly cốc sau khi rửa xong thường được xếp lộ ra ngoài. Nếu giá úp bát luôn nằm trên mặt bếp, khu vực này dễ tạo cảm giác bận mắt, nhất là khi gia đình muốn giữ phong cách bếp gọn và thoáng.

Với những người thích bề mặt bếp trống để dễ lau chùi, đây là một điểm trừ khá rõ.

Cách 1: Đặt giá úp bát phía trên chậu rửa

Một trong những cách thay thế được nhiều người lựa chọn là đưa giá úp bát lên phía trên chậu rửa. Đây có thể là loại giá độc lập bắc ngang bồn rửa hoặc hệ giá lắp cố định phía trên khu vực này.

1. Nước chảy thẳng xuống chậu, bếp đỡ ướt hơn

Ưu điểm lớn nhất của cách bố trí này là nước từ bát đĩa vừa rửa xong có thể chảy trực tiếp xuống bồn rửa. Nhờ đó, khu vực mặt bếp xung quanh khô ráo hơn, người dùng cũng đỡ mất công lau phần nước đọng.

2. Giải phóng diện tích mặt bàn

Khi giá úp bát không còn nằm trên mặt bếp, phần bàn trống sẽ được trả lại cho việc sơ chế và nấu nướng. Đây là lợi ích rất rõ với những căn bếp nhỏ hoặc gia đình nấu ăn thường xuyên.

Đặt giá úp bát phía trên chậu rửa giúp nước nhỏ xuống đúng khu vực cần thoát. (Ảnh: Fado)

3. Thuận tiện ngay sau khi rửa

Rửa xong có thể úp ngay lên giá mà không cần quay người hay di chuyển nhiều. Các thao tác vì vậy khá liền mạch, đặc biệt phù hợp với thói quen nấu ăn hằng ngày.

Tuy vậy, cách này sẽ phù hợp hơn nếu chiều cao lắp đặt vừa tầm với, kết cấu chắc chắn và không gây vướng khi rửa nồi chảo lớn.

Cách 2: Chuyển giá úp bát vào tủ trên hoặc hệ giá nâng hạ

Với những gia đình muốn căn bếp nhìn gọn hơn, một lựa chọn khác là đưa giá úp bát vào khoang tủ trên, hoặc dùng hệ giá nâng hạ tích hợp sẵn trong tủ bếp.

1. Căn bếp nhìn gọn và liền mạch hơn

Khi bát đĩa không còn úp lộ ra ngoài, tổng thể căn bếp thường trông gọn gàng hơn đáng kể. Đây là lựa chọn phù hợp với những người thích phong cách bếp tối giản hoặc muốn giữ mặt bếp thật thoáng.

2. Bát đĩa gần vị trí cất giữ hơn

Sau khi ráo nước, bát đĩa vốn thường được cất vào tủ trên. Vì vậy, việc để giá úp bát ngay trong khu vực này giúp giảm một bước di chuyển. Người dùng có thể úp và cất gần như trong cùng một vị trí.

Giá úp bát tích hợp trong tủ trên giúp căn bếp gọn mắt hơn nếu được bố trí hợp lý. (Ảnh: Fado)

3. Hạn chế bám bụi và vướng víu

Đặt trong tủ trên cũng giúp bát đĩa ít bị bám bụi hơn so với để lộ ngoài mặt bếp. Đồng thời, khu vực bên dưới sẽ không bị chiếm chỗ bởi những món đồ dùng cồng kềnh.

Tuy nhiên, cách bố trí này phù hợp hơn khi hệ tủ được thiết kế đủ thông thoáng, có khay hứng nước hoặc bảo đảm bát đĩa đã được để ráo tương đối trước khi đưa vào.

Đặt giá úp bát ở đâu mới là hợp lý?

Thực tế, không có một vị trí cố định nào phù hợp với mọi căn bếp. Nếu gia đình cảm thấy giá úp bát đặt trên mặt bếp vẫn thuận tiện, dễ lau dọn và không chiếm quá nhiều diện tích, cách bố trí này hoàn toàn không sai.

Điều đáng cân nhắc là đừng mặc định mặt bếp luôn là vị trí tốt nhất. Với những gia đình muốn bếp khô ráo hơn, gọn hơn hoặc có thêm không gian nấu nướng, việc chuyển giá úp bát lên phía trên chậu rửa hoặc vào hệ tủ trên có thể mang lại khác biệt rõ rệt.

Cuối cùng, một vị trí phù hợp nên đáp ứng ba điều: thuận thao tác sau khi rửa, không làm mặt bếp quá chật và dễ giữ vệ sinh. Chỉ cần thay đổi cách bố trí một chút, giá úp bát cũng có thể giúp căn bếp trở nên gọn gàng và dễ sử dụng hơn mỗi ngày.

Theo IKEA, Good Housekeeping, Good Housekeeping Institute