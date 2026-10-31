Từ 5/10/2026, người từ đủ 75 tuổi có thể nhận trợ cấp 1.620.000 đồng/tháng: Trường hợp nào được hưởng?

Từ ngày 5/10/2026, một số người từ đủ 75 tuổi có thể được hưởng mức trợ cấp xã hội đáng chú ý, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện cụ thể.

Từ ngày 5/10/2026, theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người từ đủ 75 tuổi thuộc một số trường hợp nhất định có thể được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

