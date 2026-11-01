Từ 9/2/2026, người có tài khoản ngân hàng thực hiện hành vi này có thể bị phạt tới 150 triệu đồng

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, người có tài khoản ngân hàng cần lưu ý những hành vi bị nghiêm cấm để tránh nguy cơ bị xử phạt với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Từ ngày 9/2/2026, theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, người sử dụng tài khoản ngân hàng thực hiện một số hành vi vi phạm có thể bị phạt tới 150 triệu đồng theo quy định.

