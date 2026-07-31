Lời khuyên cho những người mua xe cũ

Khi mua và sử dụng xe cũ, mọi người nên lưu ý những điều sau để đảm bảo quyền lợi của mình.

Theo quy định tại Thông tư 79/2024/TT-BCA và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, việc không thực hiện thủ tục sang tên theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính, đồng thời người dân cần tuân thủ quy trình xác minh nghiêm ngặt để được cấp chứng nhận đăng ký xe mới.

Trường hợp người dân mua xe máy cũ qua giấy viết tay

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, căn cứ Điều 32 Thông tư 79/2024/TT-BCA, cá nhân đang sử dụng xe không chính chủ cần đến cơ quan đăng ký xe nơi quản lý hồ sơ để làm thủ tục thu hồi, sau đó mới tiến hành đăng ký sang tên tại nơi cư trú.

Trong trường hợp người sử dụng không có chứng từ chuyển quyền sở hữu của chủ xe và người bán cuối cùng, cơ quan đăng ký xe sẽ tiếp nhận hồ sơ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe theo quy định. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, cơ quan chức năng sẽ cấp giấy hẹn có giá trị sử dụng xe trong vòng 30 ngày.

Trong thời hạn này, cơ quan đăng ký xe thực hiện thông báo cho chủ cũ, niêm yết công khai tại trụ sở và tra cứu dữ liệu xe mất cắp. Sau 30 ngày, nếu không phát sinh tranh chấp hay khiếu kiện, người có thẩm quyền sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết cấp chứng nhận thu hồi để người dân tiếp tục thực hiện bước đăng ký sang tên.

Về mức xử phạt đối với hành vi không làm thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ sở hữu, theo Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền được quy định từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân và từ 1,6 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức. Quy định này áp dụng cho các hành vi không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký, biển số hoặc không đổi chứng nhận đăng ký xe theo quy định pháp luật.

Việc quy định rõ ràng về thời hạn và trình tự xác minh 30 ngày đối với xe mua bán qua giấy viết tay nhằm tạo điều kiện cho người dân hợp thức hóa quyền sở hữu phương tiện, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản lý phương tiện giao thông đường bộ. Người dân cần chủ động thực hiện các bước hồ sơ theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Thông tư 79 để được đảm bảo quyền lợi và tránh các rủi ro pháp lý khi tham gia giao thông.

Những lưu ý khi mua xe cũ

Khi mua xe máy cũ, việc kiểm tra kỹ trước khi xuống tiền là điều cần thiết để hạn chế rủi ro và tránh phát sinh chi phí sửa chữa sau này.

Trước hết, người mua nên xem xét đầy đủ giấy tờ của xe để xác minh nguồn gốc và tình trạng pháp lý. Việc đối chiếu thông tin trên đăng ký xe với số khung, số máy không chỉ giúp hạn chế nguy cơ mua phải xe không rõ xuất xứ mà còn cho biết tuổi đời của phương tiện, từ đó có cơ sở định giá phù hợp.

Tiếp theo, hãy quan sát tổng thể chiếc xe. Nếu các chi tiết có mức độ mới, cũ không đồng đều hoặc xuất hiện linh kiện không cùng thương hiệu với xe, đây có thể là dấu hiệu phương tiện đã được thay thế phụ tùng. Điều này không đồng nghĩa xe kém chất lượng, nhưng người mua nên tìm hiểu nguyên nhân để đánh giá chính xác tình trạng thực tế.

Hộp số và bộ côn cũng là những bộ phận cần được kiểm tra kỹ. Người mua nên quan sát các vị trí ốc vít để xem có dấu hiệu bị tháo mở, trầy xước hoặc lỏng lẻo hay không. Những chi tiết này có thể cho thấy xe từng được sửa chữa hoặc thay thế linh kiện.

Một yếu tố quan trọng khác là số kilomet đã vận hành. Chỉ số công-tơ-mét phần nào phản ánh mức độ sử dụng của xe, tuy nhiên cũng cần kết hợp với tình trạng thực tế của động cơ, khung sườn và các chi tiết khác để có đánh giá chính xác hơn.

Bước không nên bỏ qua là chạy thử xe. Một chiếc xe còn hoạt động tốt thường khởi động dễ dàng, động cơ nổ đều, phản hồi chân ga mượt và không xuất hiện hiện tượng giật cục hoặc chết máy trong quá trình vận hành. Khi tăng hoặc giảm ga, tiếng máy cần ổn định, không phát ra những âm thanh bất thường.

Trong quá trình chạy thử, người mua cũng nên theo dõi nhiệt độ động cơ. Việc động cơ nóng lên sau một thời gian vận hành là bình thường, nhưng nếu chỉ sau vài phút nhiệt độ đã tăng quá nhanh hoặc quá cao thì có thể xe đang gặp vấn đề về hệ thống làm mát hoặc động cơ.

Đối với xe số, cần kiểm tra khả năng sang số. Hộp số hoạt động tốt sẽ cho cảm giác chuyển số nhẹ nhàng, không bị kẹt, cứng hoặc phát ra tiếng động lạ khi vào số.

Ngoài ra, hãy quan sát khí thải từ ống xả. Nếu khói có màu xám hoặc xanh với lượng nhiều, đó có thể là dấu hiệu động cơ đang tiêu hao dầu nhớt bất thường. Trường hợp khí thải có mùi xăng nồng, xe có khả năng đốt cháy nhiên liệu không hiệu quả, dẫn đến mức tiêu hao xăng cao và cho thấy động cơ đã xuống cấp.

Dành thêm thời gian kiểm tra kỹ các hạng mục trên sẽ giúp người mua đánh giá chính xác hơn tình trạng chiếc xe, từ đó đưa ra quyết định phù hợp và hạn chế những rủi ro không đáng có sau khi giao dịch.

(Tổng hợp)