Lời khuyên cho những người hay uống nước sấu đá

Khi tiết trời chuyển sang thu, giữa không khí có phần hanh khô cùng áp lực năm học mới căng thẳng hay công việc bận rộn, một ly nước sấu đá chua chua ngọt ngọt, mát lạnh là lựa chọn yêu thích của nhiều người. Vừa giúp giải tỏa cơn khát, hương vị thanh mát của sấu đá còn mang lại cảm giác tỉnh táo tức thì.

Thế nhưng, bạn có chắc mình đang thưởng thức món đồ uống quen thuộc này đúng cách hay không?

Ảnh minh họa

Thực chất, nước sấu đá không đơn thuần là thứ nước giải khán ngon miệng. Dưới góc nhìn y học cổ truyền lẫn hiện đại, đây là thức uống sở hữu nhiều giá trị dinh dưỡng nếu được sử dụng điều độ.

Dưới góc nhìn y học cổ truyền, quả sấu có vị chua ngọt, tính mát, mang công dụng thanh nhiệt, sinh tân dịch, làm dịu cổ họng và giải độc. Khi ngâm cùng đường phèn hoặc đường kính rồi pha thành nước sấu đá, tính mát của sấu hòa quyện cùng vị ngọt giúp làm mát tỳ vị, giảm cảm giác khô đắng miệng do áp lực hoặc mệt mỏi kéo dài.

Dưới góc nhìn y học hiện đại, nước sấu chứa hệ dưỡng chất phong phú gồm các axit hữu cơ (đặc biệt là axit citric), vitamin C, sắt, canxi và các chất chống oxy hóa tự nhiên. Khi pha loãng cùng nước và đá lạnh, ly nước sấu mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cơ thể:

1. Bù đắp điện giải và lấy lại sự tập trung tức thì

Trong những ngày thu hanh khô, cơ thể rất dễ bị mất nước nhẹ dẫn đến trạng thái uể uả, mệt mỏi. Sự kết hợp giữa lượng đường tự nhiên và vitamin C trong nước sấu kích thích tuyến nước bọt hoạt động mạnh mẽ, cắt nhanh cơn khát. Đồng thời, các khoáng chất trong sấu giúp bổ sung lượng điện giải, tiếp thêm năng lượng cho não bộ lấy lại sự tỉnh táo.

2. Làm dịu cổ họng và bảo vệ đường hô hấp khi giao mùa

Thời điểm giao mùa thu đông là lúc đường hô hấp dễ bị kích ứng. Vitamin C dồi dào cùng các axit hữu cơ trong quả sấu đóng vai trò như một chất kháng khuẩn tự nhiên. Thưởng thức nước sấu với độ lạnh vừa phải giúp làm dịu niêm mạc họng, giảm cảm giác đau rát và hạn chế các cơn ho do gió lạnh đầu mùa.

3. Hỗ trợ kích thích tiêu hóa và giảm chướng bụng

Ảnh minh họa

Vị chua đặc trưng của axit citric trong quả sấu có khả năng kích thích dạ dày tiết enzyme tiêu hóa. Sau các bữa ăn chứa nhiều dầu mỡ hoặc tinh bột, uống một lượng nhỏ nước sấu pha loãng giúp thức ăn chuyển hóa trơn tru hơn, làm giảm nhanh cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

4. Thanh lọc cơ thể và hỗ trợ đào thải độc tố

Nước sấu đá đóng vai trò như một chất lợi tiểu tự nhiên nhẹ nhàng. Hàm lượng nước cùng các vi chất trong sấu hỗ trợ hệ tiết niệu hoạt động hiệu quả hơn, giúp thận đào thải các chất cặn bã và giảm thiểu nguy cơ tích tụ khoáng chất gây sỏi.

5 sai lầm kinh điển cần tránh khi uống nước sấu đá

Dù ngon miệng và mang lại nhiều công dụng, nhưng do chứa lượng đường lỏng và nồng độ axit cao, việc uống nước sấu đá sai cách có thể biến thức uống này thành tác nhân gây hại cho cơ thể. Vì vậy, bạn cần tránh 5 sai lầm quen thuộc nhưng tại hại dưới đây:

- Lạm dụng uống thay nước lọc hằng ngày: Để dung hòa độ chua đậm của sấu, lượng đường dùng để ngâm sấu là rất lớn. Uống liên tục nhiều ly nước sấu mỗi ngày khiến đường huyết tăng vọt, bắt tuyến tụy làm việc quá tải. Duy trì thói quen này lâu dài dễ dẫn đến tích tụ mỡ nội tạng, béo phì và tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2.

- Uống khi bụng đang hoàn toàn đói: Hàm lượng axit hữu cơ cao trong nước sấu khi nạp vào dạ dày trống rỗng sẽ tấn công trực tiếp lên lớp niêm mạc. Điều này gây ra cảm giác cồn cào, xót ruột, về lâu dài dễ dẫn đến viêm loét dạ dày và trào ngược axit.

- Pha nước sấu quá đặc, nhiều đường cốt: Nhiều người thích uống vị chua ngọt đậm đà nên thường cho nhiều nước cốt sấu và ít nước lọc. Việc uống nước sấu quá đặc khiến cơ thể nạp một lượng calo khổng lồ cùng lúc, làm hệ tiêu hóa bị ấm ách. Ngoài ra, tính axit cao bám trên răng cũng làm bào mòn men răng nhanh chóng.

Ảnh minh họa

- Thói quen cho quá nhiều đá lạnh: Cho quá nhiều đá hoặc uống nước sấu quá lạnh khi cơ thể đang đi ngoài đường về hay đang mệt mỏi dễ gây sốc nhiệt vùng viền họng, làm co mạch máu đột ngột và dẫn đến viêm họng cấp.

- Tiếc rẻ uống nước sấu đã nổi váng, biến chất: Hũ sấu ngâm xuất hiện váng trắng là dấu hiệu vi khuẩn và nấm mốc đã xâm nhập làm lên men hỏng. Việc chỉ hớt bỏ lớp váng rồi tiếp tục uống sẽ đưa độc tố vào đường ruột, nhẹ thì gây rối loạn tiêu hóa, nặng thì dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Thưởng thức nước sấu đá sao cho "ngon mà vẫn khỏe"?

Để tận hưởng trọn vẹn hương vị thơm ngon của nước sấu đá mà vẫn bảo vệ sức khỏe, ngoài tránh 5 sai lầm trên thì cũng có vài điều nên làm phải nhớ. Mỗi người khỏe mạnh chỉ nên dùng khoảng 20ml - 50ml nước cốt sấu (tương đương 2 - 5 thìa cà phê), sau đó pha loãng với 150ml - 350ml nước lọc rồi mới thêm vài viên đá.

Thời điểm vàng để uống nước sấu là sau bữa ăn chính từ 1 - 2 tiếng. Tuyệt đối không uống vào buổi sáng sớm khi chưa ăn gì hoặc buổi tối muộn trước khi đi ngủ. Đặc biệt, những người có tiền sử đau dạ dày, bệnh nhân tiểu đường, người bị suy giảm chức năng thận hoặc người đang trong chế độ giảm cân nên hạn chế tối đa thức uống chứa nhiều đường và axit này.