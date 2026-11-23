Thắp hương là thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, với đặc điểm không gian của căn hộ chung cư, có những điều mọi người cần lưu ý để vừa giữ gìn nếp thờ cúng, vừa đảm bảo an toàn cho gia đình.

Ở nhà mặt đất, khu vực thờ cúng thường được bố trí tại một gian riêng hoặc nơi tương đối thông thoáng. Trong khi đó, tại nhiều căn hộ chung cư, bàn thờ được đặt ngay trong phòng khách, gần khu vực sinh hoạt chung của cả gia đình. Không gian khép kín, hệ thống điều hòa và diện tích hạn chế cũng khiến việc thắp hương có những điểm khác biệt.

Đặc biệt, với những gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người nhạy cảm với khói, việc thắp hương cần được cân nhắc kỹ hơn. Không ít người vẫn duy trì thói quen từ khi sống ở nhà mặt đất mà chưa chú ý đến lượng khói tích tụ trong căn hộ, vị trí đặt bát hương hay những vật dụng dễ bắt lửa xung quanh.

Vậy khi thắp hương ở chung cư, gia đình nên lưu ý những điều gì?

1. Không nên thắp quá nhiều hương cùng lúc

Một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất khi thắp hương trong căn hộ là lượng khói phát sinh. Khác với không gian mở, khói hương trong phòng kín có thể lưu lại lâu hơn, đặc biệt khi gia đình đóng cửa và sử dụng điều hòa. Khói hương chứa các hạt bụi mịn và nhiều chất sinh ra từ quá trình đốt cháy. Việc tiếp xúc thường xuyên có thể gây kích ứng mắt, mũi, đường hô hấp, nhất là với người mắc bệnh hen suyễn hoặc có cơ địa nhạy cảm.

Vì vậy, gia đình nên hạn chế số lượng hương đốt trong mỗi lần thắp, không cần thắp nhiều nén chỉ để tạo cảm giác trang trọng. Nếu có thể, hãy ưu tiên loại hương ít khói, không có mùi thơm quá nồng. Tuy nhiên, cần hiểu rằng hương ít khói không đồng nghĩa với hoàn toàn không phát sinh chất ô nhiễm.

2. Chú ý thông gió, không thắp hương trong phòng đóng kín

Nhiều gia đình có thói quen đóng kín cửa khi bật điều hòa, kể cả lúc thắp hương. Điều này có thể khiến khói và các chất ô nhiễm tích tụ trong không gian sống. Khi thắp hương, nên tạo điều kiện cho không khí lưu thông bằng cách mở cửa sổ hoặc sử dụng hệ thống thông gió phù hợp. Nếu bàn thờ đặt trong phòng khách, cần chú ý hướng di chuyển của khói, tránh để khói tập trung tại nơi các thành viên thường xuyên ngồi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, không nên mở cửa tạo luồng gió quá mạnh thổi trực tiếp vào bát hương, bởi tàn hương có thể bị cuốn ra ngoài. Đồng thời, cần tránh để khói hương lan sang hành lang chung hoặc ảnh hưởng đến căn hộ bên cạnh.

3. Kiểm tra khoảng cách giữa bát hương và những vật dụng dễ cháy

Không ít căn hộ chung cư sử dụng bàn thờ treo tường hoặc tủ thờ nhỏ để tiết kiệm diện tích. Vì không gian hạn chế, bát hương đôi khi được đặt gần rèm cửa, đồ trang trí, hoa giả hoặc các vật dụng bằng giấy. Đây là những vị trí cần đặc biệt chú ý vì tàn hương đang cháy có thể rơi xuống hoặc tiếp xúc với vật liệu dễ bắt lửa. Gia đình nên đặt bát hương trên bề mặt chắc chắn, chịu nhiệt, bảo đảm khoảng cách an toàn với những vật dụng xung quanh và phía trên. Nếu sử dụng bàn thờ treo, cần kiểm tra độ chắc chắn của giá đỡ, đồng thời tránh bố trí bát hương quá sát trần hoặc các chi tiết trang trí dễ cháy. Một điều quan trọng khác là không để hương, nến hoặc đèn dầu đang cháy mà không có người trông coi, đặc biệt trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ.

4. Không đặt bàn thờ ngay dưới luồng gió điều hòa hoặc quạt

Với những căn hộ có diện tích nhỏ, bàn thờ thường được bố trí trong phòng khách, nơi cũng lắp đặt điều hòa hoặc quạt trần. Nếu luồng gió thổi trực tiếp vào bát hương, tàn hương có thể bị thổi lệch, rơi xuống bề mặt bàn thờ hoặc những vật dụng bên cạnh. Ngoài ra, gió mạnh còn khiến hương cháy không ổn định. Khi lựa chọn vị trí đặt bàn thờ, gia đình nên quan sát hướng gió của các thiết bị làm mát. Nếu bàn thờ đã được lắp cố định, có thể điều chỉnh cánh đảo gió hoặc hướng quạt để tránh thổi trực tiếp vào khu vực thắp hương.

5. Tìm hiểu quy định phòng cháy chữa cháy của tòa nhà

Đây là điều nhiều gia đình dễ bỏ qua khi chuyển đến chung cư. Mỗi tòa nhà có thể có nội quy riêng liên quan đến việc sử dụng nguồn lửa, đốt hương, nến hoặc vàng mã trong căn hộ và khu vực chung. Vì vậy, gia đình nên tìm hiểu nội quy của ban quản lý, đặc biệt là các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Không nên tự ý đốt vàng mã tại ban công, hành lang, cầu thang bộ hoặc những khu vực không được phép. Bên cạnh đó, cần bảo đảm thiết bị báo cháy trong căn hộ hoạt động bình thường, không che chắn hoặc vô hiệu hóa đầu báo chỉ vì khói hương có thể khiến thiết bị phát tín hiệu.

6. Cân nhắc hình thức thờ cúng phù hợp với điều kiện gia đình

Với những căn hộ nhỏ, ít thông thoáng hoặc có thành viên mắc bệnh hô hấp, gia đình có thể cân nhắc giảm tần suất đốt hương, sử dụng hình thức tưởng nhớ không cần đốt hương hoặc lựa chọn đèn thờ điện phù hợp. Điều này không đồng nghĩa với việc xem nhẹ truyền thống. Thực tế, không có quy định chung nào bắt buộc mọi gia đình phải thắp hương hằng ngày hay đốt một số lượng hương nhất định.

Việc giữ bàn thờ sạch sẽ, trang nghiêm và duy trì những dịp tưởng nhớ tổ tiên vẫn có thể được thực hiện theo điều kiện sinh hoạt của từng gia đình.

Kết lại, thắp hương ở chung cư không phải là điều cần tránh tuyệt đối, nhưng cũng không nên thực hiện theo thói quen mà bỏ qua đặc điểm không gian sống. Chỉ cần chú ý lượng khói, vị trí bàn thờ, việc thông gió và các nguyên tắc phòng cháy chữa cháy, gia đình có thể gìn giữ nếp thờ cúng một cách phù hợp và an toàn hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm