Lời khuyên cho những gia đình lâu ngày chưa vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa

Nhiều gia đình thường chỉ nghĩ đến việc vệ sinh hoặc gọi thợ bảo dưỡng khi máy bắt đầu chảy nước, làm lạnh yếu hoặc gặp sự cố. Tuy nhiên, bụi bẩn tích tụ ở bộ lọc và các bộ phận của hệ thống có thể ảnh hưởng đến luồng gió, hiệu quả làm mát và khiến thiết bị phải hoạt động lâu hơn.

Đừng chờ điều hòa hỏng mới vệ sinh

Một trong những bộ phận người dùng có thể chú ý thường xuyên là lưới lọc không khí. Đây là nơi giữ lại bụi và các hạt bẩn trong quá trình điều hòa hút không khí vào máy.

Khi lưới lọc bị bám nhiều bụi, luồng không khí đi qua có thể bị cản trở. Các chuyên gia khuyến nghị kiểm tra, vệ sinh hoặc thay bộ lọc định kỳ theo hướng dẫn của thiết bị; với hệ thống điều hòa trung tâm, việc kiểm tra bộ lọc hàng tháng là một trong những hạng mục bảo dưỡng cơ bản.

Với điều hòa gia đình, tần suất vệ sinh thực tế có thể thay đổi tùy mức độ sử dụng, môi trường nhiều bụi hay có vật nuôi. Vì vậy, thay vì cố định một mốc thời gian cho tất cả mọi nhà, người dùng nên kiểm tra tình trạng lưới lọc và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Điều hòa làm mát yếu có thể không chỉ vì “thiếu gas”

Khi điều hòa không còn làm mát hiệu quả, nhiều người nghĩ ngay đến việc thiếu môi chất lạnh, thường gọi là “thiếu gas”. Tuy nhiên, đây không phải nguyên nhân duy nhất.

Bộ lọc, dàn trao đổi nhiệt hoặc các bộ phận liên quan bị bám bẩn cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng lưu thông không khí và hiệu quả làm mát. Điều này còn khiến hệ thống phải hoạt động lâu hơn, từ đó có thể làm tăng chi phí sử dụng và ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.

Nếu điều hòa có dấu hiệu làm lạnh kém, chạy lâu nhưng phòng vẫn không mát, người dùng nên kiểm tra và vệ sinh trước khi tự kết luận máy chỉ đơn giản là “hết gas”.

Đừng bỏ qua tình trạng chảy nước

Trong quá trình làm mát, điều hòa sẽ tạo ra nước. Lượng nước này thường được dẫn ra ngoài qua ống thoát nước. Nếu đường ống bị tắc hoặc gặp sự cố, nước có thể bị ứ lại và chảy ra trong phòng.

Nếu đường thoát nước bị tắc hoặc bộ phận chứa nước ngưng gặp vấn đề, nước có thể bị ứ đọng và tràn ra ngoài. Chuyên gia cũng lưu ý rằng đường thoát nước bị tắc có thể gây hư hại do nước và ảnh hưởng đến độ ẩm trong nhà.

Vì vậy, nếu điều hòa thường xuyên chảy nước, không nên chỉ lau phần nước bên ngoài rồi tiếp tục sử dụng. Cần kiểm tra nguyên nhân để xử lý tình trạng tắc nghẽn hoặc sự cố liên quan.

Những việc có thể tự làm và những việc nên để thợ xử lý

Người dùng có thể thực hiện một số công việc đơn giản như vệ sinh phần vỏ ngoài, làm sạch lưới lọc theo hướng dẫn của nhà sản xuất và giữ khu vực xung quanh dàn nóng thông thoáng.

Tuy nhiên, không nên tự ý tháo sâu vào các bộ phận bên trong nếu không có chuyên môn. Những hạng mục như kiểm tra hệ thống điện, cuộn dây, quạt, đường thoát nước hoặc môi chất lạnh nên được xử lý bởi người có chuyên môn.

Việc tự tháo lắp không đúng cách có thể làm hỏng thiết bị hoặc gây mất an toàn.

Đừng quên kiểm tra dàn nóng

Nhiều gia đình chỉ chú ý đến phần điều hòa bên trong phòng mà quên rằng dàn nóng cũng cần được kiểm tra.

Khu vực xung quanh dàn nóng nên được giữ thông thoáng, tránh để quá nhiều vật cản làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi nhiệt. Nếu dàn nóng bám nhiều bụi bẩn hoặc có dấu hiệu hoạt động bất thường, nên kiểm tra và vệ sinh phù hợp. Việc làm sạch dàn trao đổi nhiệt là một phần quan trọng để duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống làm mát.

Bao lâu nên bảo dưỡng điều hòa?

Không có một con số duy nhất phù hợp với mọi gia đình. Điều hòa được sử dụng gần như mỗi ngày, đặt trong môi trường nhiều bụi hoặc phải hoạt động với cường độ cao có thể cần được kiểm tra thường xuyên hơn so với thiết bị chỉ sử dụng theo mùa.

Thay vì chờ máy hỏng, các gia đình nên duy trì việc kiểm tra định kỳ, đặc biệt trước những giai đoạn phải sử dụng điều hòa liên tục. Ngoài việc vệ sinh lưới lọc, có thể cân nhắc bảo dưỡng tổng thể theo lịch khuyến nghị của nhà sản xuất hoặc đơn vị kỹ thuật có chuyên môn.

Điều quan trọng là không nên đợi đến khi điều hòa làm lạnh yếu, chảy nước hoặc xuất hiện mùi khó chịu mới bắt đầu chú ý. Vệ sinh lưới lọc thường xuyên, kiểm tra đường thoát nước và bảo dưỡng các bộ phận quan trọng đúng thời điểm có thể giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn và hạn chế những sự cố không đáng có.