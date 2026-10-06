Lời khuyên cho những gia đình đang dùng thìa nhựa để xới cơm

Thìa nhựa là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, nếu sử dụng loại nhựa không phù hợp với thực phẩm nóng hoặc tiếp tục dùng khi dụng cụ đã xuống cấp, người dùng cần đặc biệt lưu ý.

Không phải cứ thìa nhựa là nguy hiểm

Trong nhiều gia đình, sau khi cơm vừa chín, việc đầu tiên là mở nắp nồi và dùng thìa nhựa xới cơm. Một số loại nồi cơm điện còn được bán kèm thìa nhựa để người dùng lấy cơm.

Thói quen này về cơ bản không đáng lo nếu dụng cụ được sản xuất từ vật liệu phù hợp với thực phẩm, có khả năng chịu nhiệt và được sử dụng đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Điều cần tránh là sử dụng những chiếc thìa nhựa không rõ nguồn gốc, không có thông tin về vật liệu hoặc giới hạn nhiệt độ. Không phải tất cả các loại nhựa đều có tính chất giống nhau và khả năng chịu nhiệt của từng sản phẩm cũng khác nhau.

Thìa nhựa (Ảnh minh họa)

Khi nhựa bị tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn mức được thiết kế, vật liệu có thể bị biến dạng hoặc xuống cấp. Vì vậy, người dùng không nên chỉ nhìn vào việc chiếc thìa vẫn còn nguyên hình dạng để đánh giá rằng nó hoàn toàn phù hợp với mọi loại thực phẩm nóng.

4 dấu hiệu nên thay thìa nhựa

Với những gia đình đang sử dụng thìa nhựa xới cơm hằng ngày, có một số dấu hiệu cho thấy dụng cụ đã đến lúc cần thay.

- Thứ nhất, thìa bị biến dạng. Nếu phần đầu thìa cong, méo, mềm bất thường sau một thời gian sử dụng, không nên tiếp tục dùng.

- Thứ hai, bề mặt xuất hiện nhiều vết xước hoặc nứt. Những hư hỏng này khiến việc vệ sinh khó khăn hơn và có thể làm dụng cụ xuống cấp nhanh hơn.

- Thứ ba, thìa bị đổi màu hoặc xuất hiện mùi bất thường. Đây là dấu hiệu người dùng không nên bỏ qua, đặc biệt nếu mùi vẫn còn sau khi đã rửa sạch.

- Thứ tư, không xác định được nguồn gốc hoặc vật liệu. Với những sản phẩm không có thông tin rõ ràng về nhà sản xuất, chất liệu và hướng dẫn sử dụng, tốt nhất nên thay bằng dụng cụ có nguồn gốc rõ ràng.

Có thể thay bằng loại thìa nào?

Nếu muốn hạn chế sử dụng nhựa trong việc tiếp xúc với thực phẩm nóng, gia đình có thể lựa chọn thìa silicone chịu nhiệt, thìa gỗ hoặc dụng cụ được nhà sản xuất xác nhận phù hợp với thực phẩm nóng.

Tuy nhiên, mỗi loại đều có những yêu cầu riêng. Thìa silicone cần được lựa chọn loại dành cho thực phẩm và có thông tin rõ ràng về khả năng chịu nhiệt. Với thìa gỗ, cần vệ sinh kỹ, để khô hoàn toàn sau khi sử dụng và thay mới khi xuất hiện dấu hiệu nứt, mốc hoặc xuống cấp.

Đặc biệt, nếu sử dụng nồi cơm điện chống dính, người dùng nên ưu tiên dụng cụ đi kèm hoặc sản phẩm được thiết kế để không làm xước lớp chống dính.

Các chuyên gia thường khuyến cáo người tiêu dùng nên đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất thay vì đánh đồng tất cả các sản phẩm nhựa. Một dụng cụ được thiết kế đúng mục đích, sử dụng trong giới hạn nhiệt độ cho phép và được vệ sinh, bảo quản đúng cách sẽ khác với một sản phẩm nhựa không rõ nguồn gốc được dùng tùy tiện trong môi trường nhiệt độ cao.