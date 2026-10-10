Lời khuyên cho những gia đình đang dùng miếng bọt biển để rửa bát

Miếng bọt biển rửa bát có thể tích tụ vi khuẩn và làm lây nhiễm chéo trong bếp nếu được sử dụng, vệ sinh không đúng cách.

Miếng bọt biển là vật dụng quen thuộc trong nhiều căn bếp Việt Nam nhờ khả năng tạo bọt, làm sạch dầu mỡ và cọ rửa bát đĩa. Tuy nhiên, cấu trúc nhiều lỗ rỗng cùng việc thường xuyên tiếp xúc với nước, thức ăn thừa và chất bẩn khiến dụng cụ này có thể trở thành nơi lưu giữ vi sinh vật. Theo Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm Mỹ (FSIS), miếng bọt biển nhà bếp là nguồn tiềm ẩn vi khuẩn và khá khó làm sạch triệt để.

Điều đó không có nghĩa gia đình phải bỏ ngay miếng bọt biển đang dùng. Vấn đề quan trọng là biết cách sử dụng, hạn chế nguy cơ đưa vi khuẩn từ dụng cụ vệ sinh sang bát đĩa và bề mặt chế biến thực phẩm, đồng thời chủ động thay miếng rửa khi cần thiết.

Đừng để miếng bọt biển ẩm ướt và dính đầy cặn thức ăn sau mỗi lần rửa

Sau khi rửa bát, nhiều người thường đặt miếng bọt biển ngay cạnh vòi nước hoặc để trong bồn rửa. Nếu dụng cụ vẫn còn nhiều vụn thức ăn và liên tục ẩm ướt, đây không phải cách bảo quản lý tưởng. Các chuyên gia an toàn thực phẩm của FSIS cho biết miếng bọt biển có thể chứa vi khuẩn và khó làm sạch hoàn toàn, vì vậy cần hạn chế tình trạng tích tụ chất bẩn trong quá trình sử dụng.

Hãy vắt khô miếng bọt biển sau mỗi lần sử dụng.

Sau mỗi lần rửa, gia đình nên loại bỏ các mảnh thức ăn còn bám trên miếng bọt biển, xả sạch cặn xà phòng và vắt bớt nước. Tiếp đó, đặt dụng cụ ở nơi thông thoáng để khô nhanh hơn, thay vì để ngâm trong nước bẩn hoặc nằm trong vũng nước ở đáy bồn rửa. Đây là những biện pháp giúp hạn chế cặn bẩn và độ ẩm tồn đọng.

Không nên dùng cùng một miếng bọt biển cho mọi việc trong bếp

Miếng bọt biển có thể được dùng để rửa bát, lau mặt bàn, vệ sinh bồn rửa hoặc xử lý những vết bẩn khác. Tuy nhiên, nếu dùng chung một dụng cụ cho nhiều khu vực, chất bẩn và vi sinh vật có thể được chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nhấn mạnh rằng vi khuẩn gây bệnh có thể lan truyền qua bàn tay, dụng cụ và các bề mặt trong bếp. Đặc biệt, thịt sống, thịt gia cầm, hải sản và trứng sống có thể mang vi sinh vật gây bệnh, làm tăng nguy cơ nhiễm chéo nếu các dụng cụ tiếp xúc với chúng không được xử lý đúng cách.

Vì vậy, gia đình nên phân biệt dụng cụ rửa bát với dụng cụ lau bồn rửa hoặc vệ sinh các khu vực bẩn. Sau khi xử lý nước thịt sống hoặc thực phẩm sống, không nên tiếp tục dùng miếng bọt biển đó để lau khu vực chuẩn bị thức ăn chín hay thực phẩm ăn ngay. Với những bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, cần làm sạch và khử khuẩn bằng phương pháp phù hợp; không nên mặc định rằng lau qua bằng miếng bọt biển là đủ.

Đừng nghĩ luộc hoặc cho vào lò vi sóng là có thể làm sạch hoàn toàn miếng bọt biển

Một số gia đình có thói quen luộc miếng bọt biển hoặc cho vào lò vi sóng để diệt khuẩn. Những phương pháp này có thể làm giảm một phần lượng vi khuẩn trong những điều kiện nhất định, nhưng không đồng nghĩa với việc dụng cụ đã sạch hoàn toàn và không còn khả năng gây nhiễm chéo.

FSIS lưu ý rằng việc đun sôi hoặc làm nóng miếng bọt biển trong lò vi sóng có thể làm giảm lượng vi khuẩn, song riêng các biện pháp này không đủ để bảo đảm miếng bọt biển không tiếp tục làm lây nhiễm sang bàn tay, mặt bàn bếp và thực phẩm.

Nếu gia đình lựa chọn làm sạch miếng bọt biển theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cần tuân thủ đúng cách thực hiện và lưu ý an toàn khi làm nóng. Không đưa vào lò vi sóng miếng bọt biển có thành phần kim loại hoặc vật liệu không phù hợp; cũng không làm nóng dụng cụ khi nhà sản xuất không cho phép. Dù áp dụng phương pháp nào, việc vệ sinh vẫn không thay thế được nhu cầu thay mới một miếng bọt biển đã cũ hoặc khó làm sạch.

Đừng chờ miếng bọt biển bốc mùi mới thay

Một sai lầm thường gặp là tiếp tục sử dụng miếng bọt biển cho đến khi nó đổi màu, có mùi khó chịu hoặc rách nát. Những dấu hiệu này cho thấy dụng cụ đã xuống cấp hoặc tích tụ chất bẩn, nhưng việc miếng bọt biển trông sạch và không có mùi cũng không chứng minh rằng nó không chứa vi khuẩn.

Đừng để miếng bọt biển quá cũ nát rồi mới thay.

FSIS khuyến cáo những gia đình sử dụng miếng bọt biển nên mua miếng mới thường xuyên, bởi đây là dụng cụ khó làm sạch triệt để. Cơ quan này không đưa ra một lịch thay thế cố định áp dụng cho mọi gia đình, do đó không nên khẳng định rằng tất cả miếng bọt biển đều phải thay sau đúng một số ngày nhất định.

Trong thực tế, gia đình nên chủ động thay khi miếng bọt biển bị rách, biến dạng, bám cặn khó loại bỏ, có mùi dai dẳng hoặc không thể làm sạch hiệu quả. Nếu dụng cụ vừa tiếp xúc với nước thịt sống hay chất bẩn có nguy cơ gây nhiễm khuẩn, cần cân nhắc loại bỏ thay vì tiếp tục dùng cho bát đĩa và các bề mặt liên quan đến thực phẩm ăn ngay.

Miếng bọt biển rửa bát không phải vật dụng nguy hiểm nếu được sử dụng hợp lý, nhưng cũng không nên xem nó là dụng cụ có thể dùng mãi mà không cần thay mới. Với các gia đình, những việc thiết thực nhất là xả sạch cặn thức ăn sau khi dùng, để dụng cụ khô thoáng, không dùng chung cho mọi khu vực và thay khi đã xuống cấp.