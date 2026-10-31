Lời khuyên cho những ai có tóc bạc sớm

Tóc bạc thường được xem là dấu hiệu của tuổi tác, nhưng không ít người mới ngoài 20–30 tuổi đã xuất hiện những sợi tóc bạc. Cần làm gì khi tóc bạc sớm?

Dưới đây là những lời khuyên dành cho người có tóc bạc sớm.

1. Tìm hiểu nguyên nhân, không nên chủ quan

Di truyền là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thời điểm tóc bắt đầu bạc. Nếu cha mẹ hoặc người thân trong gia đình có tóc bạc sớm, thế hệ sau cũng có thể gặp tình trạng tương tự.

Tuy nhiên, tóc bạc xuất hiện nhiều và nhanh bất thường ở người trẻ cũng có thể liên quan đến thiếu vitamin B12, thiếu sắt hoặc rối loạn chức năng tuyến giáp. Vì vậy, nếu tóc bạc tăng nhanh hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường khác, người trẻ nên đi khám để được đánh giá nguyên nhân.

2. Ăn uống đa dạng, chú ý bổ sung vi chất

Chế độ dinh dưỡng thiếu cân đối có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc. Người có tóc bạc sớm nên duy trì thực đơn đa dạng, chú ý các thực phẩm giàu vitamin B12, sắt, kẽm, protein và folate.

Thịt, cá, trứng, sữa là những nguồn cung cấp vitamin B12 và protein. Trong khi đó, rau xanh, các loại đậu, hạt và hải sản giúp bổ sung nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể.

Dinh dưỡng đặc biệt có ý nghĩa khi tình trạng bạc tóc liên quan đến thiếu hụt chất.

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3. Không tự ý uống thuốc bổ tóc

Khi thấy tóc bạc sớm, nhiều người tìm mua vitamin B12, sắt, kẽm hoặc các sản phẩm được quảng cáo có khả năng làm đen tóc.

Thực tế, không phải trường hợp tóc bạc nào cũng do thiếu chất. Việc bổ sung vitamin và khoáng chất khi cơ thể không thiếu hụt chưa chắc mang lại lợi ích, thậm chí có thể gây ảnh hưởng không mong muốn nếu sử dụng quá liều.

Người trẻ nên thăm khám và chỉ bổ sung vi chất khi có chỉ định phù hợp.

4. Bỏ thuốc lá

Hút thuốc không chỉ gây hại cho phổi và tim mạch mà còn được ghi nhận có mối liên quan với tình trạng tóc bạc sớm.

Các chất độc trong khói thuốc có thể làm gia tăng stress oxy hóa, ảnh hưởng đến tế bào trong cơ thể, trong đó có những tế bào liên quan đến quá trình tạo sắc tố của tóc.

Vì vậy, bỏ thuốc lá là thay đổi cần thiết để bảo vệ sức khỏe tổng thể, đồng thời góp phần hạn chế một yếu tố nguy cơ liên quan đến bạc tóc sớm.

5. Ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng

Thức khuya, làm việc quá sức và căng thẳng kéo dài không có lợi cho sức khỏe. Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên quan giữa stress và quá trình bạc tóc.

Người trẻ nên duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định, ngủ đủ giấc, thường xuyên vận động và dành thời gian thư giãn. Đây không phải phương pháp chữa tóc bạc nhưng giúp cải thiện sức khỏe tổng thể.

6. Không thường xuyên nhổ tóc bạc

Nhiều người có thói quen nhổ ngay khi phát hiện một vài sợi tóc bạc vì lo ngại chúng sẽ lan rộng. Tuy nhiên, nhổ tóc thường xuyên có thể làm tổn thương nang tóc, gây kích ứng da đầu và ảnh hưởng đến quá trình mọc tóc. Nếu cảm thấy mất tự tin, người có tóc bạc có thể cân nhắc nhuộm tóc bằng sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.

7. Thận trọng với sản phẩm quảng cáo trị bạc tóc

Trên thị trường có nhiều sản phẩm được quảng cáo có khả năng làm đen tóc, phục hồi sắc tố hoặc chữa bạc tóc chỉ sau vài tuần. Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo này.

Hiện chưa có phương pháp được chứng minh có thể khôi phục màu tóc tự nhiên trong mọi trường hợp bạc tóc sớm, đặc biệt khi nguyên nhân là di truyền.

Nếu nhuộm tóc, nên lựa chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, thử phản ứng dị ứng trước khi sử dụng và ngừng dùng nếu xuất hiện ngứa, đỏ hoặc kích ứng da đầu.