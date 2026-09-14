Muốn tăng lương là chuyện khá bình thường khi công việc và trách nhiệm của bạn đã thay đổi. Nhưng trước khi đề xuất, có vài điều nên nhìn lại để biết mình đang có gì trong tay và nên bắt đầu cuộc nói chuyện này như thế nào.

Đầu tiên, xem công việc của mình đã thay đổi chưa

Một trong những lý do hợp lý để đề xuất tăng lương là công việc của bạn hiện tại đã khác đáng kể so với lúc mới nhận việc.

Có thể bạn đang phụ trách thêm một dự án, quản lý thêm người, làm việc trực tiếp với khách hàng hoặc nhận những đầu việc trước đây không thuộc phần việc của mình. Cũng có thể bạn vẫn làm công việc cũ nhưng mức độ trách nhiệm và yêu cầu đã tăng lên.

Hãy thử mở lại mô tả công việc lúc mới vào và so với những gì mình đang làm. Nếu danh sách công việc đã dài hơn nhiều, đó là điều đáng để đưa vào cuộc trao đổi về lương.

Ngược lại, nếu công việc gần như chưa thay đổi và kết quả cũng chưa có gì nổi bật, có thể chưa phải thời điểm tốt nhất để chỉ đơn giản nói “em muốn tăng lương”.

Đừng chỉ nhớ mình đã làm gì, hãy nhớ cả kết quả

Đến lúc nói chuyện về lương, nhiều người thường kể rất nhiều việc mình đã làm nhưng lại thiếu phần quan trọng nhất: những việc đó mang lại kết quả gì.

Bạn có thể bắt đầu ghi lại từ bây giờ. Một dự án hoàn thành đúng hạn, một khách hàng được giữ lại, một quy trình được rút ngắn, một lỗi được xử lý, một công việc trước đây cần nhiều người nhưng giờ bạn có thể tự đảm nhận... đều có thể trở thành những ví dụ cụ thể.

Không phải kết quả nào cũng phải quy ra tiền. Việc giúp đội nhóm tiết kiệm thời gian, giảm bớt lỗi hoặc chủ động giải quyết một vấn đề cũng cho thấy mức độ đóng góp của bạn. Một file hoặc ghi chú đơn giản, mỗi tháng cập nhật vài dòng về những việc quan trọng đã làm, sẽ hữu ích hơn việc đến cuối năm mới cố nhớ lại cả một năm mình đã làm gì.

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Đừng lấy lý do “em đang cần tiền” để mở đầu

Bạn có thể thực sự đang cần thêm tiền, nhưng đó thường không phải lý do thuyết phục nhất để công ty điều chỉnh lương. Thay vào đó, hãy nói về công việc và đóng góp của mình: bạn đã đảm nhận thêm những gì, kết quả ra sao và vì sao bạn cho rằng mức thu nhập hiện tại không còn tương xứng.

Chuyện này cũng giúp cuộc trao đổi bớt mang tính cá nhân. Bạn không cần chứng minh mình đang có bao nhiêu khoản phải chi, mà chỉ cần cho thấy vì sao mình đang tạo ra giá trị khác so với trước.

Biết mình muốn bao nhiêu trước khi nói chuyện

Trước khi gặp sếp, nên có một con số trong đầu thay vì chỉ nói chung chung rằng mình muốn tăng lương.

Bạn có thể nhìn vào mức lương hiện tại, những thay đổi trong công việc và tham khảo thêm mức trả cho vị trí tương đương trên thị trường. Từ đó xác định mức mình mong muốn và mức thấp hơn mà mình vẫn có thể cân nhắc.

Không nhất thiết phải đưa ra một con số quá cứng ngay từ đầu. Nhưng nếu được hỏi “em mong muốn mức nào?”, việc đã suy nghĩ trước sẽ giúp bạn trả lời bình tĩnh hơn.

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Nếu chưa được tăng thì cũng nên hỏi tiếp

Không phải lần đề xuất nào cũng được đồng ý ngay. Công ty có thể chưa có ngân sách, chưa đến kỳ điều chỉnh lương hoặc cho rằng bạn cần thêm thời gian để chứng minh năng lực. Nếu câu trả lời là chưa thể tăng, đừng chỉ dừng lại ở đó. Bạn có thể hỏi: “Vậy em cần đạt thêm những điều gì để có thể được xem xét tăng lương?”

Nếu nhận được những tiêu chí cụ thể, hãy ghi lại và thống nhất thời điểm hai bên sẽ xem xét lại. Chẳng hạn sau một dự án, một quý hoặc một kỳ đánh giá tiếp theo. Như vậy, câu chuyện tăng lương không kết thúc bằng một câu “chưa được”, mà trở thành một mục tiêu rõ ràng hơn cho lần trao đổi sau.

Đừng nghĩ cứ làm thêm thật nhiều là sẽ được tăng lương

Làm thêm việc có thể giúp bạn chứng minh năng lực, nhưng không phải cứ càng bận thì càng dễ tăng lương.

Điều quan trọng hơn là bạn đang đảm nhận những việc gì và tạo ra kết quả ra sao. Một dự án khó mà bạn có thể tự phụ trách đến cùng có thể có giá trị hơn rất nhiều đầu việc nhỏ được nhận thêm chỉ để chứng minh rằng mình luôn bận.

Nếu muốn tăng lương, hãy nhìn lại công việc của mình theo 3 câu hỏi: Mình đang làm thêm gì so với trước? Kết quả cụ thể là gì? Và mức trách nhiệm hiện tại đã thay đổi ra sao?

Có câu trả lời rõ ràng cho 3 câu hỏi này, bạn sẽ có nhiều cơ sở hơn để bắt đầu một cuộc nói chuyện về lương.