Lời khuyên cho người có sổ tiết kiệm ngân hàng sắp đáo hạn

Vấn đề cần quan tâm lúc này là làm gì với số tiền gốc và tiền lãi sắp nhận được?

Một cuốn sổ tiết kiệm sắp đến ngày tất toán thường tạo cảm giác khá dễ chịu: Khoản tiền đã được gửi đủ kỳ hạn, tiền gốc vẫn còn nguyên và một khoản lãi chuẩn bị được cộng thêm. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm người gửi tiền nên chậm lại một nhịp thay vì mặc định rằng tiền đáo hạn sẽ tiếp tục được gửi vào một sổ mới.

Bởi sau vài tháng hoặc một năm, tình hình tài chính của mỗi người có thể đã khác. Thu nhập, các khoản chi lớn, kế hoạch mua nhà, mua xe, đầu tư hay thậm chí nhu cầu dự phòng đều có thể thay đổi. Vì vậy, ngày sổ tiết kiệm tất toán cũng nên được xem như thời điểm để rà soát lại tình hình tài chính cá nhân

1. Đừng mặc định ngày đáo hạn là ngày phải gửi lại tiền

Một trong những thói quen phổ biến là khi sổ vừa đáo hạn, người gửi lập tức chọn một kỳ hạn mới để tiền tiếp tục sinh lời. Cách này không sai nếu khoản tiền đó thực sự chưa cần sử dụng, nhưng vấn đề nằm ở việc nhiều người coi gửi tiết kiệm là lựa chọn mặc định thay vì đánh giá lại nhu cầu.

Trước khi gửi lại, nên trả lời 2 câu hỏi:

- Khoản tiền này có thể cần dùng trong 6-12 tháng tới không?

- Nếu phát sinh việc bất ngờ, bản thân có còn đủ tiền mặt để xoay sở hay không?

Nếu câu trả lời là chưa chắc chắn, bạn không nhất thiết tiếp tục gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền vừa đáo hạn.

2. Phân bổ lại cách gửi tiết kiệm

Ngày sổ tất toán cũng là thời điểm thích hợp để xem lại cách phân bổ tiền gửi. Nếu trước đây toàn bộ tiền được đặt trong một sổ duy nhất, bạn có thể cân nhắc chia thành nhiều sổ với các kỳ hạn khác nhau.

Chẳng hạn, thay vì gửi toàn bộ 600 triệu đồng trong một sổ 12 tháng, bạn có thể chia thành các khoản nhỏ hơn và lựa chọn kỳ hạn khác nhau tùy nhu cầu. Khi cần tiền đột xuất, bạn chỉ phải đáo hạn 1 sổ kỳ hạn ngắn thay vì rút toàn bộ số tiền.

Ảnh minh họa

Cách này đặc biệt hữu ích với những người có khoản tiền nhàn rỗi tương đối lớn nhưng thu nhập hàng tháng không quá dư dả. Mục tiêu của việc chia sổ tiết kiệm không phải để tối đa hóa từng đồng lãi, mà để tránh tình trạng một nhu cầu tài chính nhỏ lại buộc phải động tới toàn bộ khoản tiết kiệm.

Đây cũng là lý do không nên chỉ quan tâm đến “gửi kỳ hạn bao lâu được lãi cao nhất”. Một cấu trúc tiền gửi hợp lý đôi khi quan trọng hơn việc cố kiếm thêm một chút lãi suất.

3. Tách tiền dự phòng khỏi tiền tiết kiệm dài hạn

Một sai lầm khác là coi toàn bộ tiền gửi ngân hàng đều là “tiền nhàn rỗi”. Trên thực tế, trong số tiền đang nằm trong sổ có thể có cả phần dành cho những tình huống khẩn cấp.

Khi sổ đáo hạn, người gửi nên xác định rõ đâu là tiền có thể khóa trong thời gian dài và đâu là tiền cần giữ thanh khoản. Quỹ dự phòng cho các khoản chi bất ngờ không nên phụ thuộc hoàn toàn vào một sổ tiết kiệm dài hạn, bởi khi cần tiền gấp, việc tất toán trước hạn có thể khiến phần lãi nhận được thấp hơn đáng kể so với dự tính ban đầu.

Vì vậy, thay vì hỏi “gửi kỳ hạn nào có lãi cao nhất?”, có thể bắt đầu bằng câu hỏi thực tế hơn: “Bao nhiêu tiền tôi có thể chắc chắn không cần dùng trong thời gian tới?”.

Một sổ tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng có thể là lựa chọn phù hợp cách đây 1 năm, nhưng ở thời điểm hiện tại thì chưa chắc. Sau mỗi chu kỳ tiết kiệm, điều đáng làm không phải chỉ là kiểm tra mình nhận được bao nhiêu tiền lãi, mà còn là xem khoản tiền đó có đang được đặt đúng chỗ hay chưa.