Những lợi ích của gừng chủ yếu được ghi nhận khi sử dụng với lượng vừa phải trong chế độ ăn hàng ngày.

Theo Johns Hopkins Medicine, gừng chứa gingerol, một hợp chất hoạt tính sinh học có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh. Thành phần này được cho là có khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa, góp phần giảm đầy hơi, buồn nôn và giúp nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Các nghiên cứu được Cleveland Clinic tổng hợp cũng chỉ ra rằng gừng có thể hỗ trợ giảm những cơn đau liên quan đến viêm, cải thiện triệu chứng say tàu xe và buồn nôn khi mang thai. Loại gia vị này còn được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường type 2.

Trồng gừng cần đặc biệt chú ý đất và độ ẩm

Với những gia đình tự trồng gừng để sử dụng, một trong những yếu tố cần quan tâm hàng đầu là điều kiện đất và độ ẩm. Gừng thích hợp với đất tơi xốp, có khả năng thoát nước tốt và duy trì độ ẩm vừa phải.

Nếu đất thường xuyên quá ẩm hoặc bị úng trong thời gian dài, củ gừng có nguy cơ bị thối và xuất hiện nấm bệnh. Môi trường ẩm ướt cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm mốc có khả năng sinh độc tố phát triển.

Một số nghiên cứu gần đây cảnh báo các loại gia vị, trong đó có gừng, có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm độc tố do nấm mốc tạo ra nếu quá trình phơi, sấy hoặc bảo quản không đúng cách.

Do đó, gừng sau khi thu hoạch cần được làm sạch, giữ khô ráo và bảo quản tại nơi thông thoáng, tránh môi trường ẩm thấp.

Cẩn trọng từ nguồn nước đến thuốc bảo vệ thực vật

Các gia đình tự trồng gừng cũng nên hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu hóa học và ưu tiên phương pháp canh tác sạch. Có thể sử dụng phân hữu cơ đã hoai mục, các chế phẩm sinh học hoặc áp dụng biện pháp thủ công để phòng trừ sâu bệnh nhằm hướng tới sự an toàn lâu dài.

Nguồn nước dùng để tưới cũng cần được chú ý. Không nên sử dụng nước ô nhiễm bởi củ gừng phát triển dưới đất và có thể hấp thu các tạp chất từ môi trường xung quanh.

Như vậy, việc tự trồng gừng tại nhà không chỉ dừng lại ở việc giúp cây phát triển và cho nhiều củ. Điều quan trọng hơn là kiểm soát các yếu tố trong suốt quá trình trồng, từ đất, nước tưới, phân bón cho tới cách phòng trừ sâu bệnh và xử lý sau thu hoạch.

Không nhất thiết phải chờ gừng thật già mới thu hoạch

Một ưu điểm khi tự trồng là gia đình có thể lựa chọn thời điểm thu hoạch tùy mục đích sử dụng. "Gừng non" có thể bắt đầu được thu hoạch sau khoảng 4 tháng sinh trưởng. Phần thân rễ lúc này chưa hình thành lớp vỏ ngoài cứng như gừng trưởng thành và ít xơ hơn. Tuy nhiên, gừng non cũng dễ bị tổn thương trong quá trình thu hoạch, làm sạch và bảo quản.

Trong khi đó, gừng trưởng thành cần thời gian lâu hơn. Trong điều kiện sản xuất ở vùng nhiệt đới, cây thường có khoảng 8-10 tháng sinh trưởng trước khi thu hoạch thân rễ trưởng thành.

Vì vậy, không nhất thiết phải đào toàn bộ gừng cùng một thời điểm. Với gia đình trồng để sử dụng, có thể cân nhắc thu hoạch tùy theo độ trưởng thành của cây và nhu cầu chế biến.

Gừng tốt nhưng không nên sử dụng quá nhiều

Bên cạnh vấn đề trồng và bảo quản, lượng gừng sử dụng hàng ngày cũng cần được cân nhắc. Các chuyên gia cảnh báo tiêu thụ quá nhiều gừng có thể gây ra một số vấn đề như nóng rát dạ dày, tiêu chảy hoặc làm tăng nguy cơ chảy máu ở những người đang sử dụng thuốc chống đông máu.

Dù vậy, khi được trồng, bảo quản và sử dụng đúng cách, gừng vẫn là một loại cây đáng cân nhắc trong vườn nhà. Việc tự trồng giúp gia đình có thêm nguồn gia vị tự nhiên phục vụ bữa ăn, giảm phụ thuộc vào các sản phẩm công nghiệp, đồng thời góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và hướng tới lối sống xanh hơn.

Điều cần lưu ý không phải là cố gắng ăn càng nhiều gừng càng tốt, mà là hiểu đúng những giá trị mà loại gia vị này mang lại, sử dụng với lượng hợp lý và bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình từ trồng trọt, thu hoạch, bảo quản đến chế biến.

(Tổng hợp)